عربي
تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230509/الدفاع-السعودية-القوات-الجوية-تجلي-530-شخصا-بينهم-سعوديون-من-السودان-1076825811.html
الدفاع السعودية: القوات الجوية تجلي 530 شخصا بينهم سعوديون من السودان
الدفاع السعودية: القوات الجوية تجلي 530 شخصا بينهم سعوديون من السودان
أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الثلاثاء، أن "القوات الجوية نفذت 6 رحلات إجلاء منذ بدء عمليات الإجلاء من السودان إلى المملكة"، مشيرة أن "قاعدة الملك عبدالله... 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T12:53+0000
2023-05-09T12:53+0000
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
أخبار السعودية اليوم
السعودية
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/18/1076213327_1:0:2518:1416_1920x0_80_0_0_ed50d95b73f381262ebd74031f8022bf.jpg
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن "القوات الجوية أجلت 530 شخصا بينهم سعوديون من السودان"، مشيرا أن "رحلات الإجلاء الأجنبية من السودان إلى جدة نقلت 2889 شخصا من رعايا الدول الشقيقة والصديقة ينتمون إلى 6 دول، هي: الهند، باكستان، السودان، إندونيسيا، المغرب، وكوريا الجنوبية".وأضاف البيان أن "22 رحلة جوية غادرت قاعدة الملك عبدالله الجوية بالقطاع الغربي وأقلت على متنها 2558 شخصا عبر الخطوط الباكستانية، والهندية، والتايلندية، والأثيوبية، والمغربية، والإيرانية، والموريتانية، والكورية الجنوبية، والليبية، وطائرات تابعة للأمم المتحدة".ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم.كما تسببت المعارك، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.واتفق البرهان وحميدتي عدة مرات على وقف لإطلاق النار لم يتم التقيد به بشكل جيد، ومددا الهدنة الرسمية الأخيرة يوم الأحد لمدة أسبوع، حيث ألقى كل طرف باللوم على الطرف الآخر مرارا للانتهاكات المتكررة.
https://sputnikarabic.ae/20230509/مصر-وجنوب-السودان-يؤكدان-ضرورة-تشجيع-الأطراف-السودانية-على-تثبيت-الهدنة-ووقف-دائم-لإطلاق-النار-1076812874.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/18/1076213327_630:0:2518:1416_1920x0_80_0_0_45c923f06f2e38c7c67c6cb78bdc9514.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار السعودية اليوم, السعودية, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار السعودية اليوم, السعودية, العالم العربي

الدفاع السعودية: القوات الجوية تجلي 530 شخصا بينهم سعوديون من السودان

12:53 GMT 09.05.2023
© AP Photo / Italian Defense Ministry في هذه الصورة من مقطع فيديو قدمته وزارة الدفاع الإيطالية ، يستعد العسكريون لإجلاء الأشخاص من مطار الخرطوم ، السودان ، 23 أبريل 2023.
في هذه الصورة من مقطع فيديو قدمته وزارة الدفاع الإيطالية ، يستعد العسكريون لإجلاء الأشخاص من مطار الخرطوم ، السودان ، 23 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
© AP Photo / Italian Defense Ministry
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الثلاثاء، أن "القوات الجوية نفذت 6 رحلات إجلاء منذ بدء عمليات الإجلاء من السودان إلى المملكة"، مشيرة أن "قاعدة الملك عبدالله الجوية بالقطاع الغربي تستقبل 26 رحلة".
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن "القوات الجوية أجلت 530 شخصا بينهم سعوديون من السودان"، مشيرا أن "رحلات الإجلاء الأجنبية من السودان إلى جدة نقلت 2889 شخصا من رعايا الدول الشقيقة والصديقة ينتمون إلى 6 دول، هي: الهند، باكستان، السودان، إندونيسيا، المغرب، وكوريا الجنوبية".
وأضاف البيان أن "22 رحلة جوية غادرت قاعدة الملك عبدالله الجوية بالقطاع الغربي وأقلت على متنها 2558 شخصا عبر الخطوط الباكستانية، والهندية، والتايلندية، والأثيوبية، والمغربية، والإيرانية، والموريتانية، والكورية الجنوبية، والليبية، وطائرات تابعة للأمم المتحدة".
ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.
وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم.
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
مصر وجنوب السودان يؤكدان ضرورة تشجيع الأطراف السودانية على تثبيت الهدنة ووقف دائم لإطلاق النار
08:22 GMT
كما تسببت المعارك، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
واتفق البرهان وحميدتي عدة مرات على وقف لإطلاق النار لم يتم التقيد به بشكل جيد، ومددا الهدنة الرسمية الأخيرة يوم الأحد لمدة أسبوع، حيث ألقى كل طرف باللوم على الطرف الآخر مرارا للانتهاكات المتكررة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:58 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو07:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала