https://sputnikarabic.ae/20230509/الدفاع-السعودية-القوات-الجوية-تجلي-530-شخصا-بينهم-سعوديون-من-السودان-1076825811.html

الدفاع السعودية: القوات الجوية تجلي 530 شخصا بينهم سعوديون من السودان

الدفاع السعودية: القوات الجوية تجلي 530 شخصا بينهم سعوديون من السودان

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الثلاثاء، أن "القوات الجوية نفذت 6 رحلات إجلاء منذ بدء عمليات الإجلاء من السودان إلى المملكة"، مشيرة أن "قاعدة الملك عبدالله... 09.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-09T12:53+0000

2023-05-09T12:53+0000

2023-05-09T12:53+0000

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وقالت الوزارة، في بيان لها، إن "القوات الجوية أجلت 530 شخصا بينهم سعوديون من السودان"، مشيرا أن "رحلات الإجلاء الأجنبية من السودان إلى جدة نقلت 2889 شخصا من رعايا الدول الشقيقة والصديقة ينتمون إلى 6 دول، هي: الهند، باكستان، السودان، إندونيسيا، المغرب، وكوريا الجنوبية".وأضاف البيان أن "22 رحلة جوية غادرت قاعدة الملك عبدالله الجوية بالقطاع الغربي وأقلت على متنها 2558 شخصا عبر الخطوط الباكستانية، والهندية، والتايلندية، والأثيوبية، والمغربية، والإيرانية، والموريتانية، والكورية الجنوبية، والليبية، وطائرات تابعة للأمم المتحدة".ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم.كما تسببت المعارك، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.واتفق البرهان وحميدتي عدة مرات على وقف لإطلاق النار لم يتم التقيد به بشكل جيد، ومددا الهدنة الرسمية الأخيرة يوم الأحد لمدة أسبوع، حيث ألقى كل طرف باللوم على الطرف الآخر مرارا للانتهاكات المتكررة.

https://sputnikarabic.ae/20230509/مصر-وجنوب-السودان-يؤكدان-ضرورة-تشجيع-الأطراف-السودانية-على-تثبيت-الهدنة-ووقف-دائم-لإطلاق-النار-1076812874.html

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار السعودية اليوم, السعودية, العالم العربي