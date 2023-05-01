https://sputnikarabic.ae/20230501/السعودية-تعلن-إجلاء-5409-أشخاص-من-السودان-ينتمون-لـ102-جنسية-1076537563.html
السعودية تعلن إجلاء 5409 أشخاص من السودان ينتمون لـ102 جنسية
السعودية تعلن إجلاء 5409 أشخاص من السودان ينتمون لـ102 جنسية
أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الاثنين، أن "عدد الرعايا الذين أجلتهم المملكة من السودان 5409 أشخاص ينتمون لـ102 جنسية"، مشيرة إلى أن "بينهم 225 مواطنا... 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T19:13+0000
2023-05-01T19:13+0000
2023-05-01T19:13+0000
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وقالت الخارجية السعودية، في بيان لها، إنه "وصل عبر سفينة جلالة الملك "أبها" إلى مدينة جدة 41 مواطنا سعوديا، و171 شخصا من جنسيات أفغانستان، والفلبين، وجزر القمر، وسيريلانكا، وأوكرانيا، ومدغشقر، والمملكة المتحدة، وسوريا، والولايات المتحدة الأمريكية".وأضاف البيان أن "المملكة حرصت على توفير كامل الاحتياجات الأساسية لرعايا الدول الشقيقة والصديقة تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى أوطانهم"، متابعة: "بذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 5409 أشخاص (225 مواطناً سعودياً، ونحو 5184 شخصا ينتمون لـ 102 جنسية).ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.واتفق البرهان وحميدتي عدة مرات على وقف لإطلاق النار لم يتم التقيد به بشكل جيد، ومددا الهدنة الرسمية الأخيرة يوم أمس الأحد لمدة 72 ساعة، حيث ألقى كل طرف باللوم على الطرف الآخر مرارا للانتهاكات المتكررة.وقال المبعوث الأممي إلى السودان، في وقت سابق اليوم، إن قائدي الجيش وقوات الدعم السريع وافقا على إرسال ممثلين لإجراء مفاوضات من المحتمل عقدها في المملكة العربية السعودية.في هذه الأثناء، دعا رئيس الاتحاد الأفريقي، وفقا للبيان إلى "ضرورة التهدئة ووقف التصعيد"، مبيناً أن "الاتحاد الأفريقي سيطلق مبادرة لمعالجة الوضع في السودان"، معرباً عن أمله في "قبول الأطراف لهذه المبادرة".
https://sputnikarabic.ae/20230501/بطلب-من-السعودية-اجتماع-طارئ-لمنظمة-التعاون-الإسلامي-حول-السودان-1076535226.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي
السعودية تعلن إجلاء 5409 أشخاص من السودان ينتمون لـ102 جنسية
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أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الاثنين، أن "عدد الرعايا الذين أجلتهم المملكة من السودان 5409 أشخاص ينتمون لـ102 جنسية"، مشيرة إلى أن "بينهم 225 مواطنا سعوديا".
وقالت الخارجية السعودية، في بيان لها، إنه "وصل عبر سفينة جلالة الملك "أبها" إلى مدينة جدة 41 مواطنا سعوديا، و171 شخصا من جنسيات أفغانستان، والفلبين، وجزر القمر، وسيريلانكا، وأوكرانيا، ومدغشقر، والمملكة المتحدة، وسوريا، والولايات المتحدة الأمريكية".
وأضاف البيان أن "المملكة حرصت على توفير كامل الاحتياجات الأساسية لرعايا الدول الشقيقة والصديقة تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى أوطانهم"، متابعة: "بذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 5409 أشخاص (225 مواطناً سعودياً، ونحو 5184 شخصا ينتمون لـ 102 جنسية).
ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.
كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان، بين الجيش وقوات الدعم السريع
، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
واتفق البرهان وحميدتي عدة مرات على وقف لإطلاق النار لم يتم التقيد به بشكل جيد، ومددا الهدنة الرسمية الأخيرة
يوم أمس الأحد لمدة 72 ساعة، حيث ألقى كل طرف باللوم على الطرف الآخر مرارا للانتهاكات المتكررة.
وقال المبعوث الأممي إلى السودان، في وقت سابق اليوم، إن قائدي الجيش وقوات الدعم السريع وافقا على إرسال ممثلين لإجراء مفاوضات
من المحتمل عقدها في المملكة العربية السعودية.
في هذه الأثناء، دعا رئيس الاتحاد الأفريقي، وفقا للبيان إلى "ضرورة التهدئة ووقف التصعيد
"، مبيناً أن "الاتحاد الأفريقي سيطلق مبادرة لمعالجة الوضع في السودان"، معرباً عن أمله في "قبول الأطراف لهذه المبادرة".