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الرئيس العراقي يعلن استعادة 6 آلاف قطعة أثرية من بريطانيا
الرئيس العراقي يعلن استعادة 6 آلاف قطعة أثرية من بريطانيا
أعلن الرئيس العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، عن استعادة 6 آلاف قطعة أثرية من بريطانيا، معتبرا أنها ثاني أكبر عملية استرداد للآثار عبر تاريخ بلاده. 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T20:04+0000
2023-05-09T20:04+0000
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جاء ذلك في تصريحات له، خلال مؤتمر صحفي في مطار بغداد الدولي، لدى عودته من المملكة المتحدة بعد مشاركته في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال الرئيس العراقي: "تم إعادة 6 آلاف قطعة أثرية تعود لمراحل مختلفة من تاريخ حضارات العراق".واعتبر أن إعادة هذه القطع الأثرية من بريطانيا هي ثاني أكبر عملية استرداد للآثار عبر تاريخ العراق.وأكد الرئيس العراقي أن عملية الاسترداد تجسد حرص العراق على حماية الإرث الحضاري الذي يمثل الهوية الوطنية، والذاكرة التاريخية والحضارية.كانت هذه القطع الأثرية معارة لبريطانيا في عام 1923، ولمدة قرن، لأغراض الدراسة والبحث.
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, بريطانيا, الأخبار
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, بريطانيا, الأخبار

الرئيس العراقي يعلن استعادة 6 آلاف قطعة أثرية من بريطانيا

20:04 GMT 09.05.2023
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYEالرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد
الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYE
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أعلن الرئيس العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، عن استعادة 6 آلاف قطعة أثرية من بريطانيا، معتبرا أنها ثاني أكبر عملية استرداد للآثار عبر تاريخ بلاده.
جاء ذلك في تصريحات له، خلال مؤتمر صحفي في مطار بغداد الدولي، لدى عودته من المملكة المتحدة بعد مشاركته في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
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وقال الرئيس العراقي: "تم إعادة 6 آلاف قطعة أثرية تعود لمراحل مختلفة من تاريخ حضارات العراق".
واعتبر أن إعادة هذه القطع الأثرية من بريطانيا هي ثاني أكبر عملية استرداد للآثار عبر تاريخ العراق.
وأكد الرئيس العراقي أن عملية الاسترداد تجسد حرص العراق على حماية الإرث الحضاري الذي يمثل الهوية الوطنية، والذاكرة التاريخية والحضارية.
كانت هذه القطع الأثرية معارة لبريطانيا في عام 1923، ولمدة قرن، لأغراض الدراسة والبحث.
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