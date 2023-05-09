https://sputnikarabic.ae/20230509/العراق-يبرم-اتفاقية-مع-الأمم-المتحدة-لتقديم-الدعم-لضحايا-داعش-1076839045.html
العراق يبرم اتفاقية مع الأمم المتحدة لتقديم الدعم لضحايا "داعش"
العراق يبرم اتفاقية مع الأمم المتحدة لتقديم الدعم لضحايا "داعش"
وقعت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، اتفاقية مع الأمم المتحدة بهدف تقديم الدعم الصحي والنفسي لضحايا عصابات تنظيم "داعش" الإرهابي. 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T20:02+0000
2023-05-09T20:02+0000
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جاء الإعلان عن الاتفاقية في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للوزارة، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن الوزارة وقعت اتفاقية مع فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة، لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول أخرى).وأشار البيان إلى أن الاتفاقية تهدف للتعاون وتقديم الخدمات الصحية والنفسية لضحايا "داعش"، عبر متابعتهم وتقديم الدعم لهم.وأوضح البيان أنه جرى تشكيل فريق عمل مشترك من الأمم المتحدة ووزارة الصحة حتى يكون هناك تعاون خلال المرحلة المقبلة، لتشخيص الحالات ومعالجتها في مؤسسات وزارة الصحة.وكان العراق قد أعلن، في 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.ولا تزال القوات الأمنية العراقية تلاحق فلول التنظيم التي تحاول تنفيذ عمليات إرهابية في مناطق مختلفة من البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230509/العراق-ملتزمون-بحصة-لبنان-من-الوقود-1076834553.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, العالم العربي
الأخبار, العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, العالم العربي
العراق يبرم اتفاقية مع الأمم المتحدة لتقديم الدعم لضحايا "داعش"
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وقعت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، اتفاقية مع الأمم المتحدة بهدف تقديم الدعم الصحي والنفسي لضحايا عصابات تنظيم "داعش" الإرهابي.
جاء الإعلان عن الاتفاقية في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للوزارة، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال البيان إن الوزارة وقعت اتفاقية مع فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة، لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول أخرى).
وأشار البيان إلى أن الاتفاقية تهدف للتعاون وتقديم الخدمات الصحية والنفسية لضحايا "داعش
"، عبر متابعتهم وتقديم الدعم لهم.
وأوضح البيان أنه جرى تشكيل فريق عمل مشترك من الأمم المتحدة ووزارة الصحة حتى يكون هناك تعاون خلال المرحلة المقبلة، لتشخيص الحالات ومعالجتها في مؤسسات وزارة الصحة.
وكان العراق
قد أعلن، في 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.
ولا تزال القوات الأمنية العراقية تلاحق فلول التنظيم التي تحاول تنفيذ عمليات إرهابية في مناطق مختلفة من البلاد.