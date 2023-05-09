https://sputnikarabic.ae/20230509/بعد-التصعيد-الإسرائيلي-نتنياهو-وغالانت-يجريان-تقييما-عاجلا-للوضع-في-غزة-1076826113.html

بعد التصعيد الإسرائيلي... نتنياهو وغالانت يجريان تقييما عاجلا للوضع في غزة

بعد التصعيد الإسرائيلي... نتنياهو وغالانت يجريان تقييما عاجلا للوضع في غزة

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، تقييما للوضع الأمني في قطاع غزة، مع قادة عسكريين وسياسيين في بلاده. 09.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-09T13:09+0000

2023-05-09T13:09+0000

2023-05-09T13:09+0000

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وأفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، اليوم الثلاثاء، بأن نتنياهو قد أجرى تقييما للوضع الأمني مع وزير الدفاع، يوآف غالانت، ورئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هاليفي.وبدوره، أجرى وزير الدفاع مباحثات مكثفة مع رؤساء المستوطنات في غلاف غزة، ظهر اليوم، وأطلعهم على تفاصيل النشاط العملياتي للجيش الإسرائيلي، مضيفا أن السلطات الأمنية ​​جاهزة للتعامل مع احتياجات المستوطنين الأمنية والإنسانية.وذكرت الصحيفة أن التقديرات الأمنية تشير إلى أنه قد يكون هناك عدة أيام من القتال بين الجيش الإسرائيلي وفصائل المقاومة في قطاع غزة، وإن توقعت الصحيفة عدم تدخل حركة حماس في القتال.وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، في ساعة مبكرة اليوم، غارات جوية على قطاع غزة، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه تمكن من اغتيال ثلاثة من القادة العسكريين البارزين لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، في غاراته على قطاع غزة.وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "اغتيال قائد المنطقة الشمالية في "الجهاد الإسلامي"، القائد خليل البهتيمي، الذي كان خلف إطلاق الصواريخ صوب مناطق غلاف غزة خلال الأشهر الماضية".وأضاف البيان: "اغتيال أمين سر المجلس العسكري لـ"سرايا القدس"، القائد جهاد غنام. اغتيال القائد طارق عز الدين، المسؤول عن توجيه عدد من العمليات في الضفة الغربية".وفي ذات الصدد، نعت حركة "الجهاد الإسلامي" القادة الثلاثة، مؤكدة مقتل زوجاتهم وعدد من أبنائهم خلال الغارات الإسرائيلية.من جانبها، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بارتفاع عدد قتلى الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 13، مشيرة إلى إصابة 20 آخرين.

https://sputnikarabic.ae/20230509/مشعل-يدعو-أن-يكون-الرد-على-التصعيد-الإسرائيلي-من-خلال-قرار-موحد-تنطلق-فيه-القوى-الحية-1076823975.html

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العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم