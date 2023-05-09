https://sputnikarabic.ae/20230509/بوتين-الحرب-اليوم-ضد-روسيا-جارية-1076810638.html
بوتين: الحرب ضد روسيا جارية لكننا هزمنا الإرهاب وسنتعامل مع هذا
بوتين: الحرب ضد روسيا جارية لكننا هزمنا الإرهاب وسنتعامل مع هذا
بوتين: الحضارة اليوم في نقطة تحول 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T07:18+0000
2023-05-09T07:18+0000
2023-05-09T07:21+0000
روسيا
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بوتين: كييف أصبحت رهينة لقطب وعملة متغيرة في أيدي الغرب
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
بوتين: الحرب ضد روسيا جارية لكننا هزمنا الإرهاب وسنتعامل مع هذا
07:18 GMT 09.05.2023 (تم التحديث: 07:21 GMT 09.05.2023) تابعنا عبر
يتبع
بوتين: الحضارة اليوم في نقطة تحول
بوتين: كييف أصبحت رهينة لقطب وعملة متغيرة في أيدي الغرب