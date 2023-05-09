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بوتين يلقي كلمة خلال انطلاق العرض العسكري المقام احتفالا بعيد النصر في الساحة الحمراء... فيديو
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بوتين: الحرب ضد روسيا جارية لكننا هزمنا الإرهاب وسنتعامل مع هذا
بوتين: الحرب ضد روسيا جارية لكننا هزمنا الإرهاب وسنتعامل مع هذا
بوتين: الحضارة اليوم في نقطة تحول 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T07:18+0000
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روسيا
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روسيا

بوتين: الحرب ضد روسيا جارية لكننا هزمنا الإرهاب وسنتعامل مع هذا

07:18 GMT 09.05.2023 (تم التحديث: 07:21 GMT 09.05.2023)
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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بوتين: الحضارة اليوم في نقطة تحول
بوتين: كييف أصبحت رهينة لقطب وعملة متغيرة في أيدي الغرب
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سيارة عيد النصر - سبوتنيك عربيبوتين يلقي كلمة خلال انطلاق العرض العسكري المقام احتفالا بعيد النصر في الساحة الحمراء... فيديو06:59 GMTРабота самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:28 GMTБоец ЧВК Вагнер ведет огонь из противотанковой управляемой ракеты по позициям ВСУ в Артёмовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة7 مايو, 13:06 GMT
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