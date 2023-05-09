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https://sputnikarabic.ae/20230509/الدفاع-الروسية-تنشر-صورة-تاريخية-لدبابة-تي-34-التي-أنتج-منها-أكثر-من-35-ألف-مدرعة-1076816579.html
الدفاع الروسية تنشر صورة تاريخية لدبابة "تي 34" التي أنتج منها أكثر من 35 ألف مدرعة
الدفاع الروسية تنشر صورة تاريخية لدبابة "تي 34" التي أنتج منها أكثر من 35 ألف مدرعة
نشرت وزارة الدفاع الروسية صورة تاريخية ملتقطة خلال سنوات الحرب الوطنية العظمى، تظهر فيها دبابات "تي 34" خلال عبورها الساحة الحمراء، مشيرة إلى أهمية هذه الدبابة... 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T10:19+0000
2023-05-09T10:19+0000
رصد عسكري
روسيا
عيد النصر
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وشاركت الدفاع الروسية صورتين واحدة من الماضي وأخرى من الحاضر، التقطت اليوم أثناء العرض العسكري في الساحة الحمراء، احتفالا بالذكرى الثامنة والسبعين للانتصار على النازية.ونوهت الدفاع الروسية إلى أن الملازم أول ألكسندر فوروبيوف، قاد طاقم الدبابات خلال العرض العسكري الذي أقيم اليوم.وشهدت الساحة الحمراء في الكرملين وسط العاصمة الروسية موسكو، اليوم الثلاثاء، عرضا عسكريا ضخما بمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين للانتصار على النازية في الحرب العظمى، الانتصار الروسي الذي وضع نهاية للحرب العالمية الثانية التي راح ضحيتها الملايين على يد النازية.وتجمعت في الساحة الحمراء وحدات من مختلف صنوف القوات الروسية، التي شاركت في العرض، بالإضافة إلى الآليات والمدرعات الروسية وسلاح الجو الروسي.وبدأ الاحتفال في تمام الساعة العاشرة بتوقيت موسكو، بدق أجراس الكرملين، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورؤساء من رابطة الدول المستقلة.ودخل الساحة الحمراء عسكريو كتيبة حرس الشرف حاملين علم روسيا الاتحادية وراية النصر في الحرب الوطنية العظمى، ثم وقف المشاركون دقيقة صمت حدادا على أرواح الشهداء.وتخلل الاحتفال كلمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أكد على أهمية الاحتفال وهنأ المشاركين، لتبدأ بعدها الفرق المشاركة بالعرض العسكري، ومن ثم تدخل الآليات والمدرعات العسكرية إلى العرض، واختتم الاحتفال بوضع الزهور على نصب الجندي المجهول في الكرملين.
https://sputnikarabic.ae/20230509/الدبابة-الأسطورية-تي-34-تفتتح-عرض-المعدات-العسكرية-في-الساحة-الحمراء-فيديو-1076813930.html
https://sputnikarabic.ae/20230509/-تغطية-مباشرة-للعرض-العسكري-المقام-احتفالا-بعيد-النصر-في-الساحة-الحمراء-بالكرملين-فيديو--1076809534.html
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رصد عسكري, روسيا, عيد النصر
رصد عسكري, روسيا, عيد النصر

الدفاع الروسية تنشر صورة تاريخية لدبابة "تي 34" التي أنتج منها أكثر من 35 ألف مدرعة

10:19 GMT 09.05.2023
© Sputnik . Nikolay Maksimov / الانتقال إلى بنك الصورالدبابة السوفيتية "تي 34" تصل إلى الخطوط الهجومية (الحرب الوطنية العظمى 1941-1945)
الدبابة السوفيتية تي 34 تصل إلى الخطوط الهجومية (الحرب الوطنية العظمى 1941-1945) - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
© Sputnik . Nikolay Maksimov
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نشرت وزارة الدفاع الروسية صورة تاريخية ملتقطة خلال سنوات الحرب الوطنية العظمى، تظهر فيها دبابات "تي 34" خلال عبورها الساحة الحمراء، مشيرة إلى أهمية هذه الدبابة الكبيرة ودورها المتميز خلال الحرب العالمية الثانية.
وشاركت الدفاع الروسية صورتين واحدة من الماضي وأخرى من الحاضر، التقطت اليوم أثناء العرض العسكري في الساحة الحمراء، احتفالا بالذكرى الثامنة والسبعين للانتصار على النازية.

وقالت الدفاع الروسية في منشور على قناتها الرسمية في "تلغرام": "في هذه اللحظة، الدبابة الأسطورية للجيش الأحمر تي 34 تحت راية دبابات معركة الحرس الأحمر الأول، تفتتح عرض مرور المدرعات".

الدبابة تي-34-85 الأسطورية التي شاركت في الحرب ودحر النازية، خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر على الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
الدبابة الأسطورية "تي-34" تفتتح عرض المعدات العسكرية في الساحة الحمراء... فيديو
08:51 GMT

وأضافت الدفاع الروسية أنه "خلال سنوات الحرب (الوطنية العظمى) تم إنتاج أكثر من 35 ألف وأربعة وثلاثين" واحدة من هذه المدرعات.

ونوهت الدفاع الروسية إلى أن الملازم أول ألكسندر فوروبيوف، قاد طاقم الدبابات خلال العرض العسكري الذي أقيم اليوم.
وشهدت الساحة الحمراء في الكرملين وسط العاصمة الروسية موسكو، اليوم الثلاثاء، عرضا عسكريا ضخما بمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين للانتصار على النازية في الحرب العظمى، الانتصار الروسي الذي وضع نهاية للحرب العالمية الثانية التي راح ضحيتها الملايين على يد النازية.
وتجمعت في الساحة الحمراء وحدات من مختلف صنوف القوات الروسية، التي شاركت في العرض، بالإضافة إلى الآليات والمدرعات الروسية وسلاح الجو الروسي.
وبدأ الاحتفال في تمام الساعة العاشرة بتوقيت موسكو، بدق أجراس الكرملين، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورؤساء من رابطة الدول المستقلة.
سيارة عيد النصر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
عرض عسكري ضخم في الساحة الحمراء احتفالا بعيد النصر على النازية... فيديو
06:59 GMT
ودخل الساحة الحمراء عسكريو كتيبة حرس الشرف حاملين علم روسيا الاتحادية وراية النصر في الحرب الوطنية العظمى، ثم وقف المشاركون دقيقة صمت حدادا على أرواح الشهداء.
وتخلل الاحتفال كلمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أكد على أهمية الاحتفال وهنأ المشاركين، لتبدأ بعدها الفرق المشاركة بالعرض العسكري، ومن ثم تدخل الآليات والمدرعات العسكرية إلى العرض، واختتم الاحتفال بوضع الزهور على نصب الجندي المجهول في الكرملين.
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