https://sputnikarabic.ae/20230509/الدفاع-الروسية-تنشر-صورة-تاريخية-لدبابة-تي-34-التي-أنتج-منها-أكثر-من-35-ألف-مدرعة-1076816579.html
الدفاع الروسية تنشر صورة تاريخية لدبابة "تي 34" التي أنتج منها أكثر من 35 ألف مدرعة
الدفاع الروسية تنشر صورة تاريخية لدبابة "تي 34" التي أنتج منها أكثر من 35 ألف مدرعة
نشرت وزارة الدفاع الروسية صورة تاريخية ملتقطة خلال سنوات الحرب الوطنية العظمى، تظهر فيها دبابات "تي 34" خلال عبورها الساحة الحمراء، مشيرة إلى أهمية هذه الدبابة... 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T10:19+0000
2023-05-09T10:19+0000
2023-05-09T10:19+0000
رصد عسكري
روسيا
عيد النصر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104529/51/1045295107_0:29:3000:1717_1920x0_80_0_0_39d9788bd7406d27885d16c072f86816.jpg
وشاركت الدفاع الروسية صورتين واحدة من الماضي وأخرى من الحاضر، التقطت اليوم أثناء العرض العسكري في الساحة الحمراء، احتفالا بالذكرى الثامنة والسبعين للانتصار على النازية.ونوهت الدفاع الروسية إلى أن الملازم أول ألكسندر فوروبيوف، قاد طاقم الدبابات خلال العرض العسكري الذي أقيم اليوم.وشهدت الساحة الحمراء في الكرملين وسط العاصمة الروسية موسكو، اليوم الثلاثاء، عرضا عسكريا ضخما بمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين للانتصار على النازية في الحرب العظمى، الانتصار الروسي الذي وضع نهاية للحرب العالمية الثانية التي راح ضحيتها الملايين على يد النازية.وتجمعت في الساحة الحمراء وحدات من مختلف صنوف القوات الروسية، التي شاركت في العرض، بالإضافة إلى الآليات والمدرعات الروسية وسلاح الجو الروسي.وبدأ الاحتفال في تمام الساعة العاشرة بتوقيت موسكو، بدق أجراس الكرملين، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورؤساء من رابطة الدول المستقلة.ودخل الساحة الحمراء عسكريو كتيبة حرس الشرف حاملين علم روسيا الاتحادية وراية النصر في الحرب الوطنية العظمى، ثم وقف المشاركون دقيقة صمت حدادا على أرواح الشهداء.وتخلل الاحتفال كلمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أكد على أهمية الاحتفال وهنأ المشاركين، لتبدأ بعدها الفرق المشاركة بالعرض العسكري، ومن ثم تدخل الآليات والمدرعات العسكرية إلى العرض، واختتم الاحتفال بوضع الزهور على نصب الجندي المجهول في الكرملين.
https://sputnikarabic.ae/20230509/الدبابة-الأسطورية-تي-34-تفتتح-عرض-المعدات-العسكرية-في-الساحة-الحمراء-فيديو-1076813930.html
https://sputnikarabic.ae/20230509/-تغطية-مباشرة-للعرض-العسكري-المقام-احتفالا-بعيد-النصر-في-الساحة-الحمراء-بالكرملين-فيديو--1076809534.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104529/51/1045295107_262:0:2826:1923_1920x0_80_0_0_f6fef0c3c0d92f84adfdd99225307011.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, عيد النصر
رصد عسكري, روسيا, عيد النصر
الدفاع الروسية تنشر صورة تاريخية لدبابة "تي 34" التي أنتج منها أكثر من 35 ألف مدرعة
تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية صورة تاريخية ملتقطة خلال سنوات الحرب الوطنية العظمى، تظهر فيها دبابات "تي 34" خلال عبورها الساحة الحمراء، مشيرة إلى أهمية هذه الدبابة الكبيرة ودورها المتميز خلال الحرب العالمية الثانية.
وشاركت الدفاع الروسية صورتين واحدة من الماضي وأخرى من الحاضر، التقطت اليوم أثناء العرض العسكري في الساحة الحمراء، احتفالا بالذكرى الثامنة والسبعين للانتصار على النازية.
وقالت الدفاع الروسية في منشور على قناتها الرسمية في "تلغرام": "في هذه اللحظة، الدبابة الأسطورية للجيش الأحمر تي 34 تحت راية دبابات معركة الحرس الأحمر الأول، تفتتح عرض مرور المدرعات".
وأضافت الدفاع الروسية أنه "خلال سنوات الحرب (الوطنية العظمى) تم إنتاج أكثر من 35 ألف وأربعة وثلاثين" واحدة من هذه المدرعات.
ونوهت الدفاع الروسية إلى أن الملازم أول ألكسندر فوروبيوف، قاد طاقم الدبابات خلال العرض العسكري الذي أقيم اليوم.
وشهدت الساحة الحمراء في الكرملين وسط العاصمة الروسية موسكو، اليوم الثلاثاء، عرضا عسكريا ضخما بمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين للانتصار على النازية في الحرب العظمى، الانتصار الروسي الذي وضع نهاية للحرب العالمية الثانية التي راح ضحيتها الملايين على يد النازية.
وتجمعت في الساحة الحمراء وحدات من مختلف صنوف القوات الروسية، التي شاركت في العرض، بالإضافة إلى الآليات والمدرعات الروسية وسلاح الجو الروسي.
وبدأ الاحتفال في تمام الساعة العاشرة بتوقيت موسكو
، بدق أجراس الكرملين، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورؤساء من رابطة الدول المستقلة.
ودخل الساحة الحمراء عسكريو كتيبة حرس الشرف حاملين علم روسيا الاتحادية وراية النصر في الحرب الوطنية العظمى، ثم وقف المشاركون دقيقة صمت حدادا على أرواح الشهداء.
وتخلل الاحتفال كلمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، الذي أكد على أهمية الاحتفال وهنأ المشاركين، لتبدأ بعدها الفرق المشاركة بالعرض العسكري، ومن ثم تدخل الآليات والمدرعات العسكرية إلى العرض، واختتم الاحتفال بوضع الزهور على نصب الجندي المجهول في الكرملين.