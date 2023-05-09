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بوتين يلقي كلمة خلال انطلاق العرض العسكري المقام احتفالا بعيد النصر في الساحة الحمراء... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230509/-تغطية-مباشرة-للعرض-العسكري-المقام-احتفالا-بعيد-النصر-في-الساحة-الحمراء-بالكرملين-فيديو--1076809534.html
بوتين يلقي كلمة خلال انطلاق العرض العسكري المقام احتفالا بعيد النصر في الساحة الحمراء... فيديو
بوتين يلقي كلمة خلال انطلاق العرض العسكري المقام احتفالا بعيد النصر في الساحة الحمراء... فيديو
تشهد الساحة الحمراء في الكرملين وسط العاصمة الروسية موسكو، اليوم الثلاثاء، عرضا عسكريا بمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين للانتصار على النازية في الحرب العظمى. 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T06:59+0000
2023-05-09T07:18+0000
روسيا
عيد النصر
الحرب العالمية الثانية
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روسيا, عيد النصر, الحرب العالمية الثانية, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, عيد النصر, الحرب العالمية الثانية, новый онлайн для белой редактуры
سيارة عيد النصر - سبوتنيك عربي

بوتين يلقي كلمة خلال انطلاق العرض العسكري المقام احتفالا بعيد النصر في الساحة الحمراء... فيديو

06:59 GMT 09.05.2023 (تم التحديث: 07:18 GMT 09.05.2023)
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تشهد الساحة الحمراء في الكرملين وسط العاصمة الروسية موسكو، اليوم الثلاثاء، عرضا عسكريا بمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين للانتصار على النازية في الحرب العظمى.
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07:22 GMT 09.05.2023
بوتين: المعارك المصيرية بالنسبة لشعبنا كانت دائما مقدسة، نحن واثقون من الوصول إلى النهايات والنتائج الأخلاقية ونحن ننحني أمام كل من يقاتل على الجبهة، بكم يرتبط مستقبل شعبنا، نحن مستعدون جميعا للمساعدة ونصلي لأجلكم.
07:20 GMT 09.05.2023
الوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح شهداء الحرب الوطنية العظمى.
07:19 GMT 09.05.2023
بوتين: ذكرى النصر مقدس بالنسبة لروسيا، نحن نقدر المشاركين في هذا الانتصار.
07:18 GMT 09.05.2023
بوتين: محاولة تحريف نتائج الحرب العالمية الثانية سينسف مراكز التطور، والاستعلائية الغربية تحول العالم إلى مأساة.
07:11 GMT 09.05.2023
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يحيي الجنود والوحدات المشاركة، ويهنئهم بمناسبة الاحتفال بعيد النصر.
07:08 GMT 09.05.2023
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يتلقى تقريرا حول استعداد القوات الروسية لتنفيذ العرض ويتفقد الوحدات المشاركة في العرض.
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