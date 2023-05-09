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بوتين: شعب أوكرانيا أصبح رهينة للانقلاب وخطط الغرب
https://sputnikarabic.ae/20230509/بوتين-شعب-أوكرانيا-أصبح-رهينة-للانقلاب-وخطط-الغرب--1076812279.html
بوتين: شعب أوكرانيا أصبح رهينة للانقلاب وخطط الغرب
بوتين: شعب أوكرانيا أصبح رهينة للانقلاب وخطط الغرب
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في حديثه خلال العرض العسكري في موسكو، أن الشعب الأوكراني أصبح رهينة الانقلاب وخطط الغرب، وهذا هو سبب الكارثة الحالية في... 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T08:15+0000
2023-05-09T08:48+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
عيد النصر
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وقال بوتين: "الطموحات الباهظة والغطرسة والتساهل تتحول حتما إلى مأساة. هذا هو سبب الكارثة التي يعيشها الشعب الأوكراني الآن".وأضاف: "لقد أصبح (الشعب الأوكراني) رهينة الانقلاب والنظام الإجرامي لأسياده الغربيين وورقة مساومة في تنفيذ خططهم القاسية والأنانية".ونوه بوتين إلى أن الدولة فخورة بمن يشاركون في العملية العسكرية الخاصة، ولا يوجد شيء أكثر أهمية من هذه القضية الآن. وأن أمن البلاد ومستقبلها ومستقبل شعبها يعتمد على كل من يقاتل الآن على الجبهة.
https://sputnikarabic.ae/20230509/بوتين-الحرب-اليوم-ضد-روسيا-جارية-1076810638.html
https://sputnikarabic.ae/20230509/-تغطية-مباشرة-للعرض-العسكري-المقام-احتفالا-بعيد-النصر-في-الساحة-الحمراء-بالكرملين-فيديو--1076809534.html
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روسيا, فلاديمير بوتين, عيد النصر
روسيا, فلاديمير بوتين, عيد النصر

بوتين: شعب أوكرانيا أصبح رهينة للانقلاب وخطط الغرب

08:15 GMT 09.05.2023 (تم التحديث: 08:48 GMT 09.05.2023)
© Sputnik . Dmitiry Astakhov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
© Sputnik . Dmitiry Astakhov
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في حديثه خلال العرض العسكري في موسكو، أن الشعب الأوكراني أصبح رهينة الانقلاب وخطط الغرب، وهذا هو سبب الكارثة الحالية في أوكرانيا.
وقال بوتين: "الطموحات الباهظة والغطرسة والتساهل تتحول حتما إلى مأساة. هذا هو سبب الكارثة التي يعيشها الشعب الأوكراني الآن".
وأضاف: "لقد أصبح (الشعب الأوكراني) رهينة الانقلاب والنظام الإجرامي لأسياده الغربيين وورقة مساومة في تنفيذ خططهم القاسية والأنانية".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
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ونوه بوتين إلى أن الدولة فخورة بمن يشاركون في العملية العسكرية الخاصة، ولا يوجد شيء أكثر أهمية من هذه القضية الآن. وأن أمن البلاد ومستقبلها ومستقبل شعبها يعتمد على كل من يقاتل الآن على الجبهة.
سيارة عيد النصر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
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