https://sputnikarabic.ae/20230509/تركيا-تعلن-وقوفها-إلى-جانب-الفلسطينيين-وتطالب-إسرائيل-بوقف-غاراتها-1076826529.html
تركيا تعلن وقوفها إلى جانب الفلسطينيين وتطالب إسرائيل بوقف غاراتها
تركيا تعلن وقوفها إلى جانب الفلسطينيين وتطالب إسرائيل بوقف غاراتها
أدانت تركيا القصف الإسرائيلي لقطاع غزة فجر اليوم الثلاثاء، والذي أسفر عن مقتل 13 فلسطينيا معظمهم من الأطفال والنساء. 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T14:25+0000
2023-05-09T14:25+0000
2023-05-09T14:25+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار فلسطين اليوم
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
العالم العربي
الأخبار
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جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، بحسب وكالة "الأناضول".وقال قالن إن تركيا تدين الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها كذلك 3 قادة من حركة "الجهاد الإسلامي".وطالب المسؤول التركي إسرائيل بوقف فوري للعمليات العسكرية ضد الفلسطينيين، مؤكدا استمرار وقوف تركيا إلى جانب الشعب الفلسطيني.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة مقتل 13 شخصا بينهم 4 أطفال و4 سيدات، وإصابة 20 آخرين، جراء القصف الإسرائيلي على القطاع.وأطلق الجيش الإسرائيلي فجر اليوم، عملية عسكرية في قطاع غزة أطلق عليها اسم "السهم الواقي"، لاغتيال ثلاثة من قادة "سرايا القدس" الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي.
https://sputnikarabic.ae/20230509/بعد-التصعيد-الإسرائيلي-نتنياهو-وغالانت-يجريان-تقييما-عاجلا-للوضع-في-غزة-1076826113.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار
تركيا تعلن وقوفها إلى جانب الفلسطينيين وتطالب إسرائيل بوقف غاراتها
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أدانت تركيا القصف الإسرائيلي لقطاع غزة فجر اليوم الثلاثاء، والذي أسفر عن مقتل 13 فلسطينيا معظمهم من الأطفال والنساء.
جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، بحسب وكالة
"الأناضول".
وقال قالن إن تركيا تدين الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها كذلك 3 قادة من حركة "الجهاد الإسلامي".
وطالب المسؤول التركي إسرائيل بوقف فوري للعمليات العسكرية
ضد الفلسطينيين، مؤكدا استمرار وقوف تركيا إلى جانب الشعب الفلسطيني.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة مقتل 13 شخصا بينهم 4 أطفال و4 سيدات، وإصابة 20 آخرين، جراء القصف الإسرائيلي على القطاع.
وأطلق الجيش الإسرائيلي فجر اليوم، عملية عسكرية في قطاع غزة أطلق عليها اسم "السهم الواقي"، لاغتيال ثلاثة من قادة "سرايا القدس" الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي.