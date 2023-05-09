https://sputnikarabic.ae/20230509/سوريا-تستأنف-عمل-بعثتها-الدبلوماسية-في-السعودية-1076840593.html
سوريا تستأنف عمل بعثتها الدبلوماسية في السعودية
سوريا تستأنف عمل بعثتها الدبلوماسية في السعودية
أعلنت وزارة الخارجية السورية، اليوم الثلاثاء، أن دمشق قررت استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في المملكة العربية السعودية. 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T20:37+0000
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ونقلت وكالة الأنباء السورية، عن مصدر في الخارجية، قوله إن سوريا قررت استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في المملكة العربية السعودية.وأوضح المصدر أن القرار جاء انطلاقًا من الروابط العميقة والانتماء المشترك لشعبي البلدين، وإيمانًا منه بأهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين الدول العربية.وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، في وقت سابق اليوم، استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في دمشق.وأوضحت الوزارة أن قرار استئناف عمل البعثة الدبلوماسية السعودية في سوريا، جاء بناءً على قرار الجامعة العربية، الذي تم إصداره عقب الاجتماع الوزاري لمجلس وزراء خارجية الدول العربية.كما لفتت الخارجية السعودية إلى أن القرار يعكس حرصها على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتطوير العمل العربي المشترك.يذكر أن الاجتماع الوزاري لمجلس وزراء خارجية الدول العربية، الذي انعقد في 7 مايو/ أيار الجاري، أصدر قرارا يقضي باستئناف مشاركة الوفود السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، والمشاركة في جميع المنظمات والأجهزة التابعة لها.
https://sputnikarabic.ae/20230509/الخارجية-السعودية-تقرر-استئناف-عمل-بعثتها-الدبلوماسية-في-سوريا-1076838725.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
أخبار سوريا اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
سوريا تستأنف عمل بعثتها الدبلوماسية في السعودية
20:37 GMT 09.05.2023 (تم التحديث: 20:49 GMT 09.05.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية السورية، اليوم الثلاثاء، أن دمشق قررت استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في المملكة العربية السعودية.
ونقلت
وكالة الأنباء السورية، عن مصدر في الخارجية، قوله إن سوريا قررت استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في المملكة العربية السعودية.
وأوضح المصدر أن القرار جاء انطلاقًا من الروابط العميقة والانتماء المشترك لشعبي البلدين، وإيمانًا منه بأهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين الدول العربية.
وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، في وقت سابق اليوم، استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في دمشق.
وأوضحت الوزارة أن قرار استئناف عمل البعثة الدبلوماسية السعودية
في سوريا، جاء بناءً على قرار الجامعة العربية، الذي تم إصداره عقب الاجتماع الوزاري لمجلس وزراء خارجية الدول العربية.
كما لفتت الخارجية السعودية إلى أن القرار يعكس حرصها على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتطوير العمل العربي المشترك
.
يذكر أن الاجتماع الوزاري لمجلس وزراء خارجية الدول العربية، الذي انعقد في 7 مايو/ أيار الجاري، أصدر قرارا يقضي باستئناف مشاركة الوفود السورية
في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، والمشاركة في جميع المنظمات والأجهزة التابعة لها.