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سوريا تستأنف عمل بعثتها الدبلوماسية في السعودية
سوريا تستأنف عمل بعثتها الدبلوماسية في السعودية
أعلنت وزارة الخارجية السورية، اليوم الثلاثاء، أن دمشق قررت استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في المملكة العربية السعودية. 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T20:37+0000
2023-05-09T20:49+0000
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ونقلت وكالة الأنباء السورية، عن مصدر في الخارجية، قوله إن سوريا قررت استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في المملكة العربية السعودية.وأوضح المصدر أن القرار جاء انطلاقًا من الروابط العميقة والانتماء المشترك لشعبي البلدين، وإيمانًا منه بأهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين الدول العربية.وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، في وقت سابق اليوم، استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في دمشق.وأوضحت الوزارة أن قرار استئناف عمل البعثة الدبلوماسية السعودية في سوريا، جاء بناءً على قرار الجامعة العربية، الذي تم إصداره عقب الاجتماع الوزاري لمجلس وزراء خارجية الدول العربية.كما لفتت الخارجية السعودية إلى أن القرار يعكس حرصها على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتطوير العمل العربي المشترك.يذكر أن الاجتماع الوزاري لمجلس وزراء خارجية الدول العربية، الذي انعقد في 7 مايو/ أيار الجاري، أصدر قرارا يقضي باستئناف مشاركة الوفود السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، والمشاركة في جميع المنظمات والأجهزة التابعة لها.
https://sputnikarabic.ae/20230509/الخارجية-السعودية-تقرر-استئناف-عمل-بعثتها-الدبلوماسية-في-سوريا-1076838725.html
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أخبار سوريا اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
أخبار سوريا اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط

سوريا تستأنف عمل بعثتها الدبلوماسية في السعودية

20:37 GMT 09.05.2023 (تم التحديث: 20:49 GMT 09.05.2023)
© Sputnikمقابلة وكالة "سبوتنيك" مع الرئيس السوري بشار الأسد في موسكو
مقابلة وكالة سبوتنيك مع الرئيس السوري بشار الأسد في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
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أعلنت وزارة الخارجية السورية، اليوم الثلاثاء، أن دمشق قررت استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في المملكة العربية السعودية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية، عن مصدر في الخارجية، قوله إن سوريا قررت استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في المملكة العربية السعودية.
وأوضح المصدر أن القرار جاء انطلاقًا من الروابط العميقة والانتماء المشترك لشعبي البلدين، وإيمانًا منه بأهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين الدول العربية.

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، في وقت سابق اليوم، استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في دمشق.
حضر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز افتتاح القمة العربية الـ 30 في تونس، تونس ، 31 مارس 2019. اتحد قادة الاجتماع في تونس لحضور القمة السنوية لجامعة الدول العربية يوم الأحد في إدانتهم لسياسات إدارة ترامب التي اعتبرت غير عادلة. متحيز لإسرائيل ولكنه منقسم حول مجموعة من القضايا الأخرى ، بما في ذلك إعادة قبول سوريا العضو المؤسس - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
الخارجية السعودية تعلن استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا
19:09 GMT
وأوضحت الوزارة أن قرار استئناف عمل البعثة الدبلوماسية السعودية في سوريا، جاء بناءً على قرار الجامعة العربية، الذي تم إصداره عقب الاجتماع الوزاري لمجلس وزراء خارجية الدول العربية.
كما لفتت الخارجية السعودية إلى أن القرار يعكس حرصها على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتطوير العمل العربي المشترك.
يذكر أن الاجتماع الوزاري لمجلس وزراء خارجية الدول العربية، الذي انعقد في 7 مايو/ أيار الجاري، أصدر قرارا يقضي باستئناف مشاركة الوفود السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، والمشاركة في جميع المنظمات والأجهزة التابعة لها.
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