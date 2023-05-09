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https://sputnikarabic.ae/20230509/سوريا-تعتزم-المطالبة-بانسحاب-القوات-الأجنبية-غير-الشرعية-من-البلاد-في-اجتماع-موسكو-1076838304.html
سوريا تعتزم المطالبة بانسحاب القوات الأجنبية غير الشرعية من البلاد في اجتماع موسكو
سوريا تعتزم المطالبة بانسحاب القوات الأجنبية غير الشرعية من البلاد في اجتماع موسكو
وصل وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الروسية موسكو على رأس وفد دبلوماسي للمشاركة في الاجتماع الرباعي، الذي سيعقده... 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T18:39+0000
2023-05-09T18:39+0000
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وقال مصدر في وزارة الخارجية السورية لـ "سبوتنيك"، إن "الوفد السوري يضم في صفوفه أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين، وبشار الجعفري السفير السوري في موسكو، و جمال نجيب مدير مكتب وزير الخارجية، والمستشار إيهاب حامد".وأوضحت المصادر أن "الوفد السوري سيعقد على هامش الاجتماع الرباعي، لقاءات ثنائية مع كل من الوفدين الروسي والإيراني".ويعتزم وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، خلال زيارته المرتقبة لروسيا، مناقشة تطبيع العلاقات مع سوريا، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.وأضاف البيان أن الزيارة تأتي للمشاركة في الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا وإيران، الذي سيعقد غدًا الأربعاء في موسكو.
https://sputnikarabic.ae/20230501/المقداد-يصل-إلى-عمان-للمشاركة-في-اجتماع-وزراء-خارجية-سوريا-والسعودية-والأردن-ومصر-والعراق-1076505416.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, روسيا
أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, روسيا

سوريا تعتزم المطالبة بانسحاب القوات الأجنبية غير الشرعية من البلاد في اجتماع موسكو

18:39 GMT 09.05.2023
© Sputnik . Ali Hashemمؤتمر صحفي مشترك بدمشق بين وزير الخارجية السوري فيصل المقداد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.
مؤتمر صحفي مشترك بدمشق بين وزير الخارجية السوري فيصل المقداد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
© Sputnik . Ali Hashem
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وصل وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الروسية موسكو على رأس وفد دبلوماسي للمشاركة في الاجتماع الرباعي، الذي سيعقده وزراء خارجية كل من سوريا وروسيا وإيران وتركيا.
وقال مصدر في وزارة الخارجية السورية لـ "سبوتنيك"، إن "الوفد السوري يضم في صفوفه أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين، وبشار الجعفري السفير السوري في موسكو، و جمال نجيب مدير مكتب وزير الخارجية، والمستشار إيهاب حامد".

وكشف المصدر أن الوفد السوري سيؤكد خلال الاجتماع على "ضرورة إنهاء الاحتلال التركي للأراضي السورية، وانسحاب كل القوات الاجنبية غير الشرعية منها، إضافة إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية، والامتناع عن دعم الإرهاب".

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وأوضحت المصادر أن "الوفد السوري سيعقد على هامش الاجتماع الرباعي، لقاءات ثنائية مع كل من الوفدين الروسي والإيراني".
ويعتزم وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، خلال زيارته المرتقبة لروسيا، مناقشة تطبيع العلاقات مع سوريا، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.

ووفقا لبيان الخارجية التركية، من المقرر أن يقوم جاويش أوغلو بزيارة روسيا خلال يومي 9 و10 مايو/ أيار الجاري.

وأضاف البيان أن الزيارة تأتي للمشاركة في الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا وإيران، الذي سيعقد غدًا الأربعاء في موسكو.
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