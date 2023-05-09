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وزير الدفاع التركي: لم نعد من الدول التي يملى عليها
وزير الدفاع التركي: لم نعد من الدول التي يملى عليها
أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن بلاده لم تعد من الدول التي تُملى عليها الأمور. 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T18:15+0000
2023-05-09T18:15+0000
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، خلال فعالية اقتصادية في ولاية قيصري وسط البلاد، بحسب وكالة "الأناضول".وقال الوزير التركي: "بل إن تركيا بات صوتها يُسمع من قبل الآخرين والبعض يشعر بانزعاج حيال ذلك".وشدد على أن الحكومة التركية تعمل من أجل تركيا أكثر قوة وتأثيرا على الصعيد العالمي.وأضاف وزير الدفاع أن الحكومة ستواصل العمل من أجل النهوض بتركيا، ومواجهة الإرهابيين الذين يقفون في طريق هذا الهدف.وانتقد وزير الدفاع الطريقة التي تعامل بها الإعلام الغربي مع بلاده ومع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
https://sputnikarabic.ae/20230509/تركيا-تعلن-وقوفها-إلى-جانب-الفلسطينيين-وتطالب-إسرائيل-بوقف-غاراتها-1076826529.html
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أخبار تركيا اليوم, الجيش التركي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, الجيش التركي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

وزير الدفاع التركي: لم نعد من الدول التي يملى عليها

18:15 GMT 09.05.2023
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع التركي، خلوصي أكار
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
© Sputnik . Stringer
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أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن بلاده لم تعد من الدول التي تُملى عليها الأمور.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، خلال فعالية اقتصادية في ولاية قيصري وسط البلاد، بحسب وكالة "الأناضول".
المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
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وقال الوزير التركي: "بل إن تركيا بات صوتها يُسمع من قبل الآخرين والبعض يشعر بانزعاج حيال ذلك".
وشدد على أن الحكومة التركية تعمل من أجل تركيا أكثر قوة وتأثيرا على الصعيد العالمي.
وأضاف وزير الدفاع أن الحكومة ستواصل العمل من أجل النهوض بتركيا، ومواجهة الإرهابيين الذين يقفون في طريق هذا الهدف.
وانتقد وزير الدفاع الطريقة التي تعامل بها الإعلام الغربي مع بلاده ومع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
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