https://sputnikarabic.ae/20230509/أردوغان-يبلغ-البرهان-استعداد-تركيا-لاستضافة-أي-مفاوضات-شاملة-بين-أطراف-الأزمة-في-السودان-1076810129.html
أردوغان يبلغ البرهان استعداد تركيا لاستضافة أي مفاوضات شاملة بين أطراف الأزمة في السودان
أردوغان يبلغ البرهان استعداد تركيا لاستضافة أي مفاوضات شاملة بين أطراف الأزمة في السودان
أبلغ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أنه "في حال التوصل لقرار بدء مفاوضات شاملة في السودان... 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T07:17+0000
2023-05-09T07:17+0000
2023-05-09T07:17+0000
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وأفادت وكالة "الأناضول" التركية، بأن "أردوغان بحث هاتفيا مع البرهان التطورات في السودان"، مشيرة إلى أن "أردوغان أعرب للبرهان عن قلقه من زيادة الضحايا والمصابين جراء اقتتال الأشقاء في السوادن".وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، ليل الأحد/الاثنين، عن بدء محادثات تمهيدية بين ممثلين عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، في جدة يوم السبت الماضي.وأكدت الخارجية السعودية، أن السعودية والولايات المتحدة الأمريكية حثتا الطرفين على الانخراط بجدية في المحادثات، وذلك لتحقيق وقف فعال قصير المدى لإطلاق النار، والعمل على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية الطارئة، واستعادة الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى وضع جدول زمني لمفاوضات موسعة للوصول لوقف دائم للأعمال العدائية.وبحسب بيان الخارجية السعودية، أعرب الطرفان تحمل مسؤولية رفع المعاناة عن الشعب السوداني، بما يتضمن الوصول لاتفاق على الإجراءات الأمنية، لتيسير وصول المساعدات الإنسانية العاجلة واستعادة الخدمات الضرورية لمن هم في حاجة لها.وكشفت الخارجية السعودية أن المحادثات بين طرفي النزاع مستمرة منذ 7 مايو/ أيار الجاري، على أمل الوصول إلى وقفٍ فعال ومؤقت لإطلاق النار لإمكانية إيصال المعونات الإنسانية لمن هم في حاجة لها.وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي من ضحايا العسكريين من طرفي النزاع.
https://sputnikarabic.ae/20230509/البرهان-لرئيس-الاتحاد-الأفريقي-قائد-قوات-الدعم-السريع-استعان-بـمرتزقة-من-بعض-الدول-1076807436.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, رجب طيب أردوغان, الأخبار, العالم
أخبار تركيا اليوم, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, رجب طيب أردوغان, الأخبار, العالم
أردوغان يبلغ البرهان استعداد تركيا لاستضافة أي مفاوضات شاملة بين أطراف الأزمة في السودان
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أبلغ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أنه "في حال التوصل لقرار بدء مفاوضات شاملة في السودان فإن تركيا على استعداد لاستضافتها".
وأفادت وكالة "الأناضول" التركية، بأن "أردوغان بحث هاتفيا مع البرهان التطورات في السودان"، مشيرة إلى أن "أردوغان أعرب للبرهان عن قلقه من زيادة الضحايا والمصابين جراء اقتتال الأشقاء في السوادن".
وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، ليل الأحد/الاثنين، عن بدء محادثات تمهيدية
بين ممثلين عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، في جدة يوم السبت الماضي.
وأكدت الخارجية السعودية، أن السعودية والولايات المتحدة الأمريكية حثتا الطرفين على الانخراط
بجدية في المحادثات، وذلك لتحقيق وقف فعال قصير المدى لإطلاق النار، والعمل على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية الطارئة، واستعادة الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى وضع جدول زمني لمفاوضات موسعة للوصول لوقف دائم للأعمال العدائية.
وبحسب بيان الخارجية السعودية، أعرب الطرفان تحمل مسؤولية رفع المعاناة
عن الشعب السوداني، بما يتضمن الوصول لاتفاق على الإجراءات الأمنية، لتيسير وصول المساعدات الإنسانية العاجلة واستعادة الخدمات الضرورية لمن هم في حاجة لها.
وكشفت الخارجية السعودية أن المحادثات بين طرفي النزاع مستمرة منذ 7 مايو/ أيار الجاري، على أمل الوصول إلى وقفٍ فعال ومؤقت لإطلاق النار لإمكانية إيصال المعونات الإنسانية لمن هم في حاجة لها.
وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي من ضحايا العسكريين من طرفي النزاع.