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أمير قطر يتسلم دعوة من الملك سلمان للمشاركة في القمة العربية
أمير قطر يتسلم دعوة من الملك سلمان للمشاركة في القمة العربية
تسلم أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، للمشاركة في القمة العربية المقبلة التي ستعقد في المملكة، خلال الشهر... 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T15:19+0000
2023-05-10T15:19+0000
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وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن أمير قطر تلقى رسالة خطية من الملك سلمان تضمنت دعوته للمشاركة في الدورة العادية الـ 32 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.وسلم الرسالة الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود، سفير المملكة لدى الدوحة، خلال استقبال أمير قطر له في الديوان الأميري، صباح اليوم الأربعاء.ومن المقرر أن تعقد القمة في المملكة العربية السعودية، يوم التاسع عشر من الشهر الجاري.ومن المرتقب أن تشارك سوريا في أشغال قمة السعودية، بعد موافقة مجلس جامعة الدول العربية خلال اجتماع استثنائي عقده يوم الأحد الماضي، على مستوى وزراء الخارجية، على استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في كافة اجتماعات مجلس الجامعة اعتبارا من7 مايو/ أيار الجاري، وذلك بعد تعليق عضوية سوريا منذ أكثر من 12 عاما.
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الأخبار, قطر, أخبار قطر اليوم, مقاطعة قطر, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
الأخبار, قطر, أخبار قطر اليوم, مقاطعة قطر, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي

أمير قطر يتسلم دعوة من الملك سلمان للمشاركة في القمة العربية

15:19 GMT 10.05.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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تسلم أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، للمشاركة في القمة العربية المقبلة التي ستعقد في المملكة، خلال الشهر الجاري.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن أمير قطر تلقى رسالة خطية من الملك سلمان تضمنت دعوته للمشاركة في الدورة العادية الـ 32 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.
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وسلم الرسالة الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود، سفير المملكة لدى الدوحة، خلال استقبال أمير قطر له في الديوان الأميري، صباح اليوم الأربعاء.
ومن المقرر أن تعقد القمة في المملكة العربية السعودية، يوم التاسع عشر من الشهر الجاري.
ومن المرتقب أن تشارك سوريا في أشغال قمة السعودية، بعد موافقة مجلس جامعة الدول العربية خلال اجتماع استثنائي عقده يوم الأحد الماضي، على مستوى وزراء الخارجية، على استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في كافة اجتماعات مجلس الجامعة اعتبارا من7 مايو/ أيار الجاري، وذلك بعد تعليق عضوية سوريا منذ أكثر من 12 عاما.
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