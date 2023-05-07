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https://sputnikarabic.ae/20230507/أبو-الغيط-بشار-الأسد-يمكنه-المشاركة-في-قمة-الجامعة-العربية-بالسعودية-إذا-ما-رغب-1076764811.html
أبو الغيط: بشار الأسد يمكنه المشاركة في قمة الجامعة العربية بالسعودية إذا ما رغب
أبو الغيط: بشار الأسد يمكنه المشاركة في قمة الجامعة العربية بالسعودية إذا ما رغب
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد، "إمكانية مشاركة الرئيس السوري بشار الأسد في القمة العربية المقررة يوم 19 مايو/ آيار الجاري... 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T15:26+0000
2023-05-07T15:26+0000
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وقال أبو الغيط، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري سامح شكري في ختام اجتماعات وزراء الخارجية العرب بالقاهرة، "سوريا ابتداء من مساء اليوم، هي عضو كامل العضوية في الجامعة العربية، وعندما توجه الدعوة من قبل دولة الضيافة المملكة العربية السعودية، وإذا ما رغب الرئيس بشار الأسد في أن يشارك فسوف يشارك".وأضاف: "سنخبر سوريا مساء اليوم، بقرار مجلس الجامعة العربية بشأن استئناف مشاركتها"، متابعا: "حال تقديم الدعوة من السعودية لسوريا ورغبة دمشق في حضورها القمة العربية المقبلة، فإنه يحق لها المشاركة في كافة الاجتماعات منذ اليوم".وأعلنت الجامعة العربية، في وقت سابق اليوم، استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة والأجهزة والمنظمات التابعة لها اعتبارا من اليوم الأحد الـ7 من مايو/ أيار الجاري.جاء ذلك بقرار من وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، اليوم، حسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.من جانبها، قالت وزارة الخارجية السورية، إنها "تلقت باهتمام القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية".وأكدت الخارجية السورية، أن "سوريا العضو المؤسس لجامعة الدول العربية تجدد موقفها المستمر بضرورة تعزيز العمل والتعاون العربي المشترك، وتؤكد أن المرحلة القادمة تتطلب نهجاً عربياً فاعلاً وبناءً على الصعيدين الثنائي والجماعي، يستند على قاعدة الحوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للأمة العربية".يذكر أنه تم تعليق مشاركة سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة العربية والمنظمات التابعة لها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2011، على خلفية الأزمة السورية.
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أخبار سوريا اليوم, جامعة الدول العربية, بشار الأسد, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, جامعة الدول العربية, بشار الأسد, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

أبو الغيط: بشار الأسد يمكنه المشاركة في قمة الجامعة العربية بالسعودية إذا ما رغب

15:26 GMT 07.05.2023
© Sputnikمقابلة وكالة "سبوتنيك" مع الرئيس السوري بشار الأسد في موسكو
مقابلة وكالة سبوتنيك مع الرئيس السوري بشار الأسد في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
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أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد، "إمكانية مشاركة الرئيس السوري بشار الأسد في القمة العربية المقررة يوم 19 مايو/ آيار الجاري في السعودية إذا ما أراد ذلك".
وقال أبو الغيط، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري سامح شكري في ختام اجتماعات وزراء الخارجية العرب بالقاهرة، "سوريا ابتداء من مساء اليوم، هي عضو كامل العضوية في الجامعة العربية، وعندما توجه الدعوة من قبل دولة الضيافة المملكة العربية السعودية، وإذا ما رغب الرئيس بشار الأسد في أن يشارك فسوف يشارك".
وأضاف: "سنخبر سوريا مساء اليوم، بقرار مجلس الجامعة العربية بشأن استئناف مشاركتها"، متابعا: "حال تقديم الدعوة من السعودية لسوريا ورغبة دمشق في حضورها القمة العربية المقبلة، فإنه يحق لها المشاركة في كافة الاجتماعات منذ اليوم".
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وأعلنت الجامعة العربية، في وقت سابق اليوم، استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة والأجهزة والمنظمات التابعة لها اعتبارا من اليوم الأحد الـ7 من مايو/ أيار الجاري.
جاء ذلك بقرار من وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، اليوم، حسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية السورية، إنها "تلقت باهتمام القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية".
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وأكدت الخارجية السورية، أن "سوريا العضو المؤسس لجامعة الدول العربية تجدد موقفها المستمر بضرورة تعزيز العمل والتعاون العربي المشترك، وتؤكد أن المرحلة القادمة تتطلب نهجاً عربياً فاعلاً وبناءً على الصعيدين الثنائي والجماعي، يستند على قاعدة الحوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للأمة العربية".
يذكر أنه تم تعليق مشاركة سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة العربية والمنظمات التابعة لها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2011، على خلفية الأزمة السورية.
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