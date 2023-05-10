https://sputnikarabic.ae/20230510/إعلام-إسرائيلي-صافرات-الإنذار-تدوي-في-جميع-مستوطنات-غلاف-غزة-من-الجنوب-وصولا-إلى-تل-أبيب-1076871788.html
إعلام إسرائيلي: صافرات الإنذار تدوي في جميع مستوطنات غلاف غزة من الجنوب وصولا إلى تل أبيب
إعلام إسرائيلي: صافرات الإنذار تدوي في جميع مستوطنات غلاف غزة من الجنوب وصولا إلى تل أبيب
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن "صافرات الإنذار دوت في جميع مستوطنات غلاف قطاع غزة من الجنوب وصولا إلى مدينة تل أبيب". 10.05.2023, سبوتنيك عربي
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وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن "هناك صواريخ كثيفة على يافا وتل أبيب ورامات وغان"، مشيرةً إلى "تفعيل صافرات الإنذار في مدينة تل أبيب وفي منطقة غوش دان".وقالت إن "مدينة تل أبيب تتعرض لهجمة صاروخية"، مؤكدةً أن الصواريخ التي استهدفت منطقة تل أبيب عرقلت وعطلت هبوط الطائرات المدنية في مطار بن غوريون.وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، عن إطلاق وابل من الصواريخ من قطاع غزة باتجاه جنوب إسرائيل، مؤكدا تفعيل صافرات الإنذار في عسقلان ومنطقة لاكيش.وفي الوقت نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي "بدء شن هجوم واسع النطاق على قطاع غزة".وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أردعي، إن "جيش الدفاع استهدف سيارة كان يستقلها نشطاء في طريقهم لموقع رمي صواريخ"، مؤكدًا أن "الجيش سيواصل العمل للحفاظ على سلامة وأمن مواطني إسرائيل".وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر أمس الثلاثاء، غارات جوية على قطاع غزة، في عملية عسكرية أسماها "الدرع والسهم"، في وقت قال الجيش الإسرائيلي إنه تمكن من اغتيال ثلاثة من القادة العسكريين البارزين لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، في غاراته.وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "اغتيال قائد المنطقة الشمالية في "الجهاد الإسلامي"، القائد خليل البهتيمي، الذي كان خلف إطلاق الصواريخ صوب مناطق غلاف غزة، خلال الأشهر الماضية".
https://sputnikarabic.ae/20230510/الخارجية-الفلسطينية-هناك-ردود-فعل-دولية-متواضعة-على-مجزرة-إسرائيل-في-قطاع-غزة-1076871443.html
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أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إعلام إسرائيلي: صافرات الإنذار تدوي في جميع مستوطنات غلاف غزة من الجنوب وصولا إلى تل أبيب
11:30 GMT 10.05.2023 (تم التحديث: 12:03 GMT 10.05.2023) تابعنا عبر
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن "صافرات الإنذار دوت في جميع مستوطنات غلاف قطاع غزة من الجنوب وصولا إلى مدينة تل أبيب".
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن "هناك صواريخ كثيفة على يافا وتل أبيب ورامات وغان"، مشيرةً إلى "تفعيل صافرات الإنذار في مدينة تل أبيب وفي منطقة غوش دان".
وقالت إن "مدينة تل أبيب تتعرض لهجمة صاروخية"، مؤكدةً أن الصواريخ التي استهدفت منطقة تل أبيب عرقلت وعطلت هبوط الطائرات المدنية في مطار بن غوريون.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، عن إطلاق وابل من الصواريخ من قطاع غزة
باتجاه جنوب إسرائيل، مؤكدا تفعيل صافرات الإنذار في عسقلان ومنطقة لاكيش.
وفي الوقت نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي "بدء شن هجوم واسع النطاق
على قطاع غزة".
وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أردعي، إن "جيش الدفاع استهدف سيارة كان يستقلها نشطاء في طريقهم لموقع رمي صواريخ"، مؤكدًا أن "الجيش سيواصل العمل للحفاظ على سلامة وأمن مواطني إسرائيل".
وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر أمس الثلاثاء، غارات جوية على قطاع غزة، في عملية عسكرية أسماها "الدرع والسهم"، في وقت قال الجيش الإسرائيلي إنه تمكن من اغتيال ثلاثة من القادة العسكريين البارزين
لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، في غاراته.
وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "اغتيال قائد المنطقة الشمالية في "الجهاد الإسلامي"، القائد خليل البهتيمي، الذي كان خلف إطلاق الصواريخ صوب مناطق غلاف غزة، خلال الأشهر الماضية".