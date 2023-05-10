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https://sputnikarabic.ae/20230510/اجتماع-الوزراء-الرباعي-في-موسكو-الاتفاق-على-إعداد-خارطة-طريق-بين-أنقرة-ودمشق-1076880733.html
اجتماع الوزراء الرباعي في موسكو: الاتفاق على إعداد "خارطة طريق" بين أنقرة ودمشق
اجتماع الوزراء الرباعي في موسكو: الاتفاق على إعداد "خارطة طريق" بين أنقرة ودمشق
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران، وافقوا على توجيه نوابهم لإعداد خارطة طريق لتعزيز العلاقات بين أنقرة... 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T13:39+0000
2023-05-10T13:39+0000
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وبحسب وزارة الخارجية الروسية، فإن "الوزراء ناقشوا بشكل موضوعي وصريح قضايا إعادة العلاقات السورية التركية في مختلف المجالات".وتابعت الوزارة: "اتفق الطرفان على مواصلة الاتصالات رفيعة المستوى والمفاوضات الفنية في شكل رباعي في الفترة المقبلة".بالإضافة إلى ذلك، أكد المشاركون في الاجتماع التزامهم بسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية، ومحاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.وفي وقت سابق من اليوم، التقى وزراء خارجية روسيا، سيرغي لافروف، وإيران، حسين أمير عبد اللهيان، وسوريا، فيصل المقداد، وتركيا، مولود جاويش أوغلو، في موسكو، وجاءت المحادثات على خلفية محاولات تطبيع العلاقات وإزالة التناقضات بين دمشق وأنقرة.
https://sputnikarabic.ae/20230510/لافروف-يقترح-استعادة-طرق-النقل-والخدمات-اللوجستية-بين-تركيا-وسوريا-1076861551.html
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العالم العربي, روسيا, أخبار تركيا اليوم, إيران, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, روسيا, أخبار تركيا اليوم, إيران, أخبار سوريا اليوم

اجتماع الوزراء الرباعي في موسكو: الاتفاق على إعداد "خارطة طريق" بين أنقرة ودمشق

13:39 GMT 10.05.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور اجتماع رباعي يعقده وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع كل من وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في موسكو، لبحث سبل التطبيع بين دمشق وأنقرة.
 اجتماع رباعي يعقده وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع كل من وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في موسكو، لبحث سبل التطبيع بين دمشق وأنقرة. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران، وافقوا على توجيه نوابهم لإعداد خارطة طريق لتعزيز العلاقات بين أنقرة ودمشق.
وبحسب وزارة الخارجية الروسية، فإن "الوزراء ناقشوا بشكل موضوعي وصريح قضايا إعادة العلاقات السورية التركية في مختلف المجالات".

وأضافت الوزارة: "اتفق المشاركون على تكليف نواب وزراء الخارجية بإعداد خارطة طريق للنهوض بالعلاقات بين تركيا وسوريا بالتنسيق مع عمل وزارات الدفاع والاستخبارات للدول الأربعة".

وتابعت الوزارة: "اتفق الطرفان على مواصلة الاتصالات رفيعة المستوى والمفاوضات الفنية في شكل رباعي في الفترة المقبلة".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
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بالإضافة إلى ذلك، أكد المشاركون في الاجتماع التزامهم بسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية، ومحاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.

وأشارت الوزارة إلى أنه "تم التأكيد على المطالبة بزيادة المساعدات الدولية لسوريا بما في ذلك من أجل العودة الطوعية والآمنة والكريمة للسوريين إلى وطنهم وإعادة الإعمار بعد الصراع".

وفي وقت سابق من اليوم، التقى وزراء خارجية روسيا، سيرغي لافروف، وإيران، حسين أمير عبد اللهيان، وسوريا، فيصل المقداد، وتركيا، مولود جاويش أوغلو، في موسكو، وجاءت المحادثات على خلفية محاولات تطبيع العلاقات وإزالة التناقضات بين دمشق وأنقرة.
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