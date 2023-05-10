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الجيش الإسرائيلي: نقصف الآن أهدافا لمنظمة الجهاد الإسلامي في غزة
الجيش الإسرائيلي: نقصف الآن أهدافا لمنظمة الجهاد الإسلامي في غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، في بيان، أن قواته تقصف حاليا أهدافا لمنظمة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة. 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T23:04+0000
2023-05-10T23:22+0000
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وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان عبر تويتر، أن طائرات حربية إسرائيلية أغارت على موقع لإنتاج وسائل قتالية تابع لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.وأضاف أدرعي أنه "تم استهداف مقر قيادة تابع للوحدة الصاروخية في منظمة الجهاد الإسلامي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة يحوي على غرفة عمليات استخدمت لإدارة عمليات إطلاق صواريخ صوب إسرائيل"، على حد قوله.وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، إن الفصائل الفلسطينية أطلقت 469 صاروخا من قطاع غزة، اجتازت 333 منها الأراضي الإسرائيلية.جاء ذلك في بيان للجيش، نشره في حسابه على "تويتر"، في ظل استمرار قصفه للقطاع ورد الفصائل برشقات صاروخية، وسط حديث عن جهود للهدنة لم تفض عن نتائج حتى الآن.وقال الجيش إنه تم إطلاق 469 صاروخا من غزة، 333 منها اجتازت الأراضي الإسرائيلية، وتم اعتراض 153 صاروخا بمنظومة "القبة الحديدية"، حتى الساعة 21:30 بالتوقيت المحلي (18:00 توقيت غرينتش).وأسفرت الغارات التي تشنها إسرائيل على القطاع، منذ فجر أمس الثلاثاء، ضمن ما سمته الأخيرة عملية "الدرع والسهم"، عن مقتل 21 شخصا بينهم 3 من قادة "سرايا القدس"، الجناح المسلح لحركة "الجهاد الإسلامي"، وإصابة 64 آخرين بجروح، وفق آخر تحديث لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
إسرائيل
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار

الجيش الإسرائيلي: نقصف الآن أهدافا لمنظمة الجهاد الإسلامي في غزة

23:04 GMT 10.05.2023 (تم التحديث: 23:22 GMT 10.05.2023)
© AFP 2023 / SAID KHATIBقصف إسرائيلي على غزة
قصف إسرائيلي على غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
© AFP 2023 / SAID KHATIB
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، في بيان، أن قواته تقصف حاليا أهدافا لمنظمة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.
وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان عبر تويتر، أن طائرات حربية إسرائيلية أغارت على موقع لإنتاج وسائل قتالية تابع لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.
وأضاف أدرعي أنه "تم استهداف مقر قيادة تابع للوحدة الصاروخية في منظمة الجهاد الإسلامي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة يحوي على غرفة عمليات استخدمت لإدارة عمليات إطلاق صواريخ صوب إسرائيل"، على حد قوله.
وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، إن الفصائل الفلسطينية أطلقت 469 صاروخا من قطاع غزة، اجتازت 333 منها الأراضي الإسرائيلية.
جاء ذلك في بيان للجيش، نشره في حسابه على "تويتر"، في ظل استمرار قصفه للقطاع ورد الفصائل برشقات صاروخية، وسط حديث عن جهود للهدنة لم تفض عن نتائج حتى الآن.
وقال الجيش إنه تم إطلاق 469 صاروخا من غزة، 333 منها اجتازت الأراضي الإسرائيلية، وتم اعتراض 153 صاروخا بمنظومة "القبة الحديدية"، حتى الساعة 21:30 بالتوقيت المحلي (18:00 توقيت غرينتش).
وأسفرت الغارات التي تشنها إسرائيل على القطاع، منذ فجر أمس الثلاثاء، ضمن ما سمته الأخيرة عملية "الدرع والسهم"، عن مقتل 21 شخصا بينهم 3 من قادة "سرايا القدس"، الجناح المسلح لحركة "الجهاد الإسلامي"، وإصابة 64 آخرين بجروح، وفق آخر تحديث لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
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