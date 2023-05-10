https://sputnikarabic.ae/20230510/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-قصف-مواقع-تابعة-لحركة-الجهاد-الإسلامي-في-قطاع-غزة-1076861211.html
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مواقع تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مواقع تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، "قصف أهداف لحركة الجهاد الإسلامي جنوبي قطاع غزة". 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T09:01+0000
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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن الجيش "استهدف خلية للجهاد الإسلامي كانت في موقع إطلاق صواريخ جنوب قطاع غزة".وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر أمس الثلاثاء، غارات جوية على قطاع غزة، في عملية عسكرية أسماها "الدرع والسهم"، في وقت قال الجيش الإسرائيلي إنه تمكن من اغتيال ثلاثة من القادة العسكريين البارزين لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، في غاراته.وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "اغتيال قائد المنطقة الشمالية في "الجهاد الإسلامي"، القائد خليل البهتيمي، الذي كان خلف إطلاق الصواريخ صوب مناطق غلاف غزة، خلال الأشهر الماضية".وأضاف البيان: "اغتيال أمين سر المجلس العسكري لـ"سرايا القدس"، القائد جهاد غنام. اغتيال القائد طارق عز الدين، المسؤول عن توجيه عدد من العمليات في الضفة الغربية".وفي ذات الصدد، نعت حركة "الجهاد الإسلامي" القادة الثلاثة، مؤكدةً مقتل زوجاتهم وعدد من أبنائهم خلال الغارات الإسرائيلية، كما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع عدد قتلى الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 15، منهم 4 سيدات و4 أطفال.
https://sputnikarabic.ae/20230510/وزيرة-المخابرات-الإسرائيلية-هناك-محاولات-لجر-إسرائيل-إلى-حملة-أكبر-في-قطاع-غزة-1076848437.html
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أخبار قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
أخبار قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مواقع تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة
09:01 GMT 10.05.2023 (تم التحديث: 09:14 GMT 10.05.2023) تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، "قصف أهداف لحركة الجهاد الإسلامي جنوبي قطاع غزة".
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن الجيش "استهدف خلية للجهاد الإسلامي كانت في موقع إطلاق صواريخ جنوب قطاع غزة".
وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر أمس الثلاثاء، غارات جوية على قطاع غزة، في عملية عسكرية أسماها "الدرع والسهم"، في وقت قال الجيش الإسرائيلي إنه تمكن من اغتيال ثلاثة من القادة العسكريين البارزين
لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، في غاراته.
وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "اغتيال قائد المنطقة الشمالية في "الجهاد الإسلامي"، القائد خليل البهتيمي، الذي كان خلف إطلاق الصواريخ صوب مناطق غلاف غزة، خلال الأشهر الماضية".
وأضاف البيان: "اغتيال أمين سر المجلس العسكري لـ"سرايا القدس"، القائد جهاد غنام. اغتيال القائد طارق عز الدين، المسؤول عن توجيه عدد من العمليات في الضفة الغربية".
وفي ذات الصدد، نعت حركة "الجهاد الإسلامي" القادة الثلاثة، مؤكدةً مقتل زوجاتهم وعدد من أبنائهم خلال الغارات الإسرائيلية، كما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع عدد قتلى الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 15
، منهم 4 سيدات و4 أطفال.