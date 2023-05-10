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وزيرة المخابرات الإسرائيلية: هناك محاولات لجر إسرائيل إلى حملة أكبر في قطاع غزة
وزيرة المخابرات الإسرائيلية: هناك محاولات لجر إسرائيل إلى حملة أكبر في قطاع غزة
اعتبرت وزيرة المخابرات الإسرائيلية، جيلا غامليل، اليوم الأربعاء، أن "هناك محاولات لجر إسرائيل إلى حملة أكبر في قطاع غزة". 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T07:34+0000
2023-05-10T07:34+0000
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وقالت غامليل، في تصريحات لها، إنه "سيكون هناك تقييم لوضع جميع القوى الأمنية، وسنرى كيف يمكننا تسهيل الأمر على السكان في هذا الوقت"، محذرة من أن "هناك محاولات لجر إسرائيل إلى حملة أكبر في قطاع غزة".وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر أمس الثلاثاء، غارات جوية على قطاع غزة، في عملية عسكرية أسماها "الدرع والسهم"، في وقت قال الجيش الإسرائيلي إنه تمكن من اغتيال ثلاثة من القادة العسكريين البارزين لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، في غاراته.وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "اغتيال قائد المنطقة الشمالية في "الجهاد الإسلامي"،القائد خليل البهتيمي، الذي كان خلف إطلاق الصواريخ صوب مناطق غلاف غزة، خلال الأشهر الماضية".وأضاف البيان: "اغتيال أمين سر المجلس العسكري لـ"سرايا القدس"، القائد جهاد غنام. اغتيال القائد طارق عز الدين، المسؤول عن توجيه عدد من العمليات في الضفة الغربية".وفي ذات الصدد، نعت حركة "الجهاد الإسلامي" القادة الثلاثة، مؤكدة مقتل زوجاتهم وعدد من أبنائهم خلال الغارات الإسرائيلية، كما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بارتفاع عدد قتلى الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 15، منهم 4 سيدات و4 أطفال.
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار العالم الآن, العالم

وزيرة المخابرات الإسرائيلية: هناك محاولات لجر إسرائيل إلى حملة أكبر في قطاع غزة

07:34 GMT 10.05.2023
© MOHAMMED ABEDالوضع في غزة بعد القصف الإسرائيلي، 9 مايو/ آيار 2023
الوضع في غزة بعد القصف الإسرائيلي، 9 مايو/ آيار 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
© MOHAMMED ABED
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اعتبرت وزيرة المخابرات الإسرائيلية، جيلا غامليل، اليوم الأربعاء، أن "هناك محاولات لجر إسرائيل إلى حملة أكبر في قطاع غزة".
وقالت غامليل، في تصريحات لها، إنه "سيكون هناك تقييم لوضع جميع القوى الأمنية، وسنرى كيف يمكننا تسهيل الأمر على السكان في هذا الوقت"، محذرة من أن "هناك محاولات لجر إسرائيل إلى حملة أكبر في قطاع غزة".
آلاف الفلسطينيين يشيعون 13 قتيل بينهم ثلاثة من قادة سرايا القدس البارزين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
نتنياهو يعلن تصفية 3 من قادة "الجهاد الإسلامي" في غزة... فيديو وصور
أمس, 16:36 GMT
وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر أمس الثلاثاء، غارات جوية على قطاع غزة، في عملية عسكرية أسماها "الدرع والسهم"، في وقت قال الجيش الإسرائيلي إنه تمكن من اغتيال ثلاثة من القادة العسكريين البارزين لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، في غاراته.
وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "اغتيال قائد المنطقة الشمالية في "الجهاد الإسلامي"،القائد خليل البهتيمي، الذي كان خلف إطلاق الصواريخ صوب مناطق غلاف غزة، خلال الأشهر الماضية".
وأضاف البيان: "اغتيال أمين سر المجلس العسكري لـ"سرايا القدس"، القائد جهاد غنام. اغتيال القائد طارق عز الدين، المسؤول عن توجيه عدد من العمليات في الضفة الغربية".
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
الإمارات والصين وفرنسا تدعو مجلس الأمن لاجتماع طارئ يبحث العملية الإسرائيلية في غزة
أمس, 20:00 GMT
وفي ذات الصدد، نعت حركة "الجهاد الإسلامي" القادة الثلاثة، مؤكدة مقتل زوجاتهم وعدد من أبنائهم خلال الغارات الإسرائيلية، كما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بارتفاع عدد قتلى الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 15، منهم 4 سيدات و4 أطفال.
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