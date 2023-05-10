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https://sputnikarabic.ae/20230510/المئات-يحضرون-احتفالات-عيد-النصر-في-القاهرة-1076845806.html
المئات يحضرون احتفالات عيد النصر في القاهرة
المئات يحضرون احتفالات عيد النصر في القاهرة
حضر أكثر من 300 شخص أحداث عيد النصر في البيت الروسي في العاصمة المصرية القاهرة أمس الثلاثاء، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك". 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T03:39+0000
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سبوتنيك. وأضاف المراسل أنه تم تسليم شرائط القديس جورج للضيوف عند المدخل، حيث أقيم حدث الفوج الخالد كجزء من الاحتفال بالذكرى 78 للانتصار على النازية.وقدم الروس ومواطنو الجمهوريات السوفيتية السابقة الأخرى الذين يعيشون في مصر صورا لأقاربهم، وأعقب هذا الحدث حفل وكلمة افتتاحية للسفير الروسي في مصر جورجي بوريسينكو.يشار إلى أنه بالإضافة إلى الروس، حضر ممثلو بيلاروسيا وأرمينيا وأذربيجان وكازاخستان وطاجيكستان وصربيا والسودان الاحتفال بيوم النصر في القاهرة، كما جذب الحدث اهتماما كبيرا بين المصريين، سواء المواطنين العاديين أوالطلاب الذين يدرسون اللغة الروسية.يذكر أن جمعية خريجي جامعة الصداقة "RUDN" في بيروت نظمت مسيرة سيارات، مساء الثلاثاء، بالإضافة إلى احتفال في حديقة الصداقة اللبنانية الروسية بمناسبة يوم النصر على النازية.وانطلقت المسيرة من أمام السفارة الروسية، بمشاركة السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف، ومواطنون روس ولبنانيون، بالإضافة إلى عدد من خريجي الجامعات الروسية والسوفياتية.واحتفل المشاركون بعيد النصر في حديقة الصداقة اللبنانية الروسية على وقع الأغاني الروسية التقليدية.
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, عيد النصر
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, عيد النصر

المئات يحضرون احتفالات عيد النصر في القاهرة

03:39 GMT 10.05.2023
© Sputnik . Sergei Averin / الانتقال إلى بنك الصوراطلاق الألعاب النارية ورفع أعلام روسيا احتفالا بتوقيع وثائق اعتراف روسيا الاتحادية باستقلال جمهوريتي لوغانسك الشعبيتين ودونيتسك الشعبيتين في شوارع دونيتسك، 21 فبراير 2022
اطلاق الألعاب النارية ورفع أعلام روسيا احتفالا بتوقيع وثائق اعتراف روسيا الاتحادية باستقلال جمهوريتي لوغانسك الشعبيتين ودونيتسك الشعبيتين في شوارع دونيتسك، 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
© Sputnik . Sergei Averin
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حضر أكثر من 300 شخص أحداث عيد النصر في البيت الروسي في العاصمة المصرية القاهرة أمس الثلاثاء، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".
سبوتنيك. وأضاف المراسل أنه تم تسليم شرائط القديس جورج للضيوف عند المدخل، حيث أقيم حدث الفوج الخالد كجزء من الاحتفال بالذكرى 78 للانتصار على النازية.
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وقدم الروس ومواطنو الجمهوريات السوفيتية السابقة الأخرى الذين يعيشون في مصر صورا لأقاربهم، وأعقب هذا الحدث حفل وكلمة افتتاحية للسفير الروسي في مصر جورجي بوريسينكو.
وصرح بوريسينكو أن هذا "المهرجان الذي يمتاز بالوحدة والشجاعة يعطي الثقة والقوة لمواطني روسيا وشعبنا، نحن نكرم ذكرى أجدادنا وأجدادنا الذين هزموا عدوا قويا وشريرا، لا يمكننا أن نخذلهم".
يشار إلى أنه بالإضافة إلى الروس، حضر ممثلو بيلاروسيا وأرمينيا وأذربيجان وكازاخستان وطاجيكستان وصربيا والسودان الاحتفال بيوم النصر في القاهرة، كما جذب الحدث اهتماما كبيرا بين المصريين، سواء المواطنين العاديين أوالطلاب الذين يدرسون اللغة الروسية.
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يذكر أن جمعية خريجي جامعة الصداقة "RUDN" في بيروت نظمت مسيرة سيارات، مساء الثلاثاء، بالإضافة إلى احتفال في حديقة الصداقة اللبنانية الروسية بمناسبة يوم النصر على النازية.
وانطلقت المسيرة من أمام السفارة الروسية، بمشاركة السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف، ومواطنون روس ولبنانيون، بالإضافة إلى عدد من خريجي الجامعات الروسية والسوفياتية.
واحتفل المشاركون بعيد النصر في حديقة الصداقة اللبنانية الروسية على وقع الأغاني الروسية التقليدية.
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