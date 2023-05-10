https://sputnikarabic.ae/20230510/المئات-يحضرون-احتفالات-عيد-النصر-في-القاهرة-1076845806.html

المئات يحضرون احتفالات عيد النصر في القاهرة

المئات يحضرون احتفالات عيد النصر في القاهرة

حضر أكثر من 300 شخص أحداث عيد النصر في البيت الروسي في العاصمة المصرية القاهرة أمس الثلاثاء، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك". 10.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-10T03:39+0000

2023-05-10T03:39+0000

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سبوتنيك. وأضاف المراسل أنه تم تسليم شرائط القديس جورج للضيوف عند المدخل، حيث أقيم حدث الفوج الخالد كجزء من الاحتفال بالذكرى 78 للانتصار على النازية.وقدم الروس ومواطنو الجمهوريات السوفيتية السابقة الأخرى الذين يعيشون في مصر صورا لأقاربهم، وأعقب هذا الحدث حفل وكلمة افتتاحية للسفير الروسي في مصر جورجي بوريسينكو.يشار إلى أنه بالإضافة إلى الروس، حضر ممثلو بيلاروسيا وأرمينيا وأذربيجان وكازاخستان وطاجيكستان وصربيا والسودان الاحتفال بيوم النصر في القاهرة، كما جذب الحدث اهتماما كبيرا بين المصريين، سواء المواطنين العاديين أوالطلاب الذين يدرسون اللغة الروسية.يذكر أن جمعية خريجي جامعة الصداقة "RUDN" في بيروت نظمت مسيرة سيارات، مساء الثلاثاء، بالإضافة إلى احتفال في حديقة الصداقة اللبنانية الروسية بمناسبة يوم النصر على النازية.وانطلقت المسيرة من أمام السفارة الروسية، بمشاركة السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف، ومواطنون روس ولبنانيون، بالإضافة إلى عدد من خريجي الجامعات الروسية والسوفياتية.واحتفل المشاركون بعيد النصر في حديقة الصداقة اللبنانية الروسية على وقع الأغاني الروسية التقليدية.

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