نتنياهو: وجهنا لـ"الجهاد الإسلامي" أقوى ضربة في تاريخها
18:44 GMT 10.05.2023 (تم التحديث: 19:27 GMT 10.05.2023)
© AP Photo / Oren Zivرئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو
© AP Photo / Oren Ziv
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن جيش بلاده وجّه أقوى ضربة لحركة "الجهاد الإسلامي" في تاريخها خلال ثوانٍ.
وقال نتنياهو، في كلمة مقتضبة مع وزير الدفاع، يوآف غالانت، في أعقاب تقييم للوضع مع استمرار القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي والفصائل المسلحة الفلسطينية في غزة:
ما زلنا في منتصف المعركة. المبدأ القائل بأن أي شخص يؤذينا ستكون حياته هي الثمن، قد تعزز بشكل كبير في عملية "الدرع والسهم".
ومضى بالقول: "نقول للإرهابيين ومرسليهم أننا نختار المكان والزمان لضربكم. ليس فقط كرد، ولكن أيضا في حالة الهدوء".
وتابع نتنياهو: "وجهنا للجهاد الإسلامي في غزة أقوى ضربة في تاريخها خلال ثوان. المعركة لم تنته بعد".
רה"מ נתניהו: אנחנו אומרים למחבלים - אנחנו רואים אתכם בכל מקום, ובוחרים את המקום והזמן לפגוע בכם. הנחתנו על הג'יהאד את המכה הקשה בתולדותיו, המערכה טרם הסתיימה@SuleimanMas1 pic.twitter.com/mXjpxochPl— כאן חדשות (@kann_news) May 10, 2023
وفي وقت سابق من مساء اليوم الأربعاء، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، في تصريحات لقناة "كان" الرسمية، إن بلاده تدرس طلبا مصريا بوقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
השר אלי כהן ל-@AyalaHasson: המצרים פנו אלינו עם הפסקת אש. הדברים נבחנים. ברור למה ג'יהאד מתחננים להפסקת אש, הם היו שאננים. אנחנו ערוכים להמשך הפעולה ולכל תרחיש, ערוכים עם גיוס מילואים#שבעעםאיילה pic.twitter.com/fKlGa3Ka6B— כאן חדשות (@kann_news) May 10, 2023
وظهر اليوم، أطلقت الفصائل الفلسطينية رشقات صاروخية متتالية على مستوطنات ما تسمى "غلاف غزة"، قبل أن تزيد من مدى صواريخها لتصل إلى منطقة غوش دان، التي تضم تل أبيب وسط البلاد، تزامنا مع استمرار القصف الإسرائيلي.
وأسفرت الغارات التي تشنها إسرائيل على القطاع، منذ فجر أمس الثلاثاء، ضمن ما سمته الأخيرة عملية "الدرع والسهم"، عن مقتل 21 شخصا بينهم 3 من قادة "سرايا القدس"، الجناح المسلح لحركة "الجهاد الإسلامي"، وإصابة 64 آخرين بجروح، وفق آخر تحديث لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.