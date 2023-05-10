https://sputnikarabic.ae/20230510/نتنياهو-وجهنا-لـالجهاد-الإسلامي-أقوى-ضربة-في-تاريخها-1076891421.html

نتنياهو: وجهنا لـ"الجهاد الإسلامي" أقوى ضربة في تاريخها

نتنياهو: وجهنا لـ"الجهاد الإسلامي" أقوى ضربة في تاريخها

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن جيش بلاده وجّه أقوى ضربة لحركة "الجهاد الإسلامي" في تاريخها خلال ثوانٍ. 10.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-10T18:44+0000

2023-05-10T18:44+0000

2023-05-10T19:27+0000

العالم

التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

بنيامين نتنياهو

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/1d/1071718694_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_430e0c0130220ff0cf1e286eb53e515d.jpg

وقال نتنياهو، في كلمة مقتضبة مع وزير الدفاع، يوآف غالانت، في أعقاب تقييم للوضع مع استمرار القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي والفصائل المسلحة الفلسطينية في غزة:ومضى بالقول: "نقول للإرهابيين ومرسليهم أننا نختار المكان والزمان لضربكم. ليس فقط كرد، ولكن أيضا في حالة الهدوء".وتابع نتنياهو: "وجهنا للجهاد الإسلامي في غزة أقوى ضربة في تاريخها خلال ثوان. المعركة لم تنته بعد".وفي وقت سابق من مساء اليوم الأربعاء، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، في تصريحات لقناة "كان" الرسمية، إن بلاده تدرس طلبا مصريا بوقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.وظهر اليوم، أطلقت الفصائل الفلسطينية رشقات صاروخية متتالية على مستوطنات ما تسمى "غلاف غزة"، قبل أن تزيد من مدى صواريخها لتصل إلى منطقة غوش دان، التي تضم تل أبيب وسط البلاد، تزامنا مع استمرار القصف الإسرائيلي.وأسفرت الغارات التي تشنها إسرائيل على القطاع، منذ فجر أمس الثلاثاء، ضمن ما سمته الأخيرة عملية "الدرع والسهم"، عن مقتل 21 شخصا بينهم 3 من قادة "سرايا القدس"، الجناح المسلح لحركة "الجهاد الإسلامي"، وإصابة 64 آخرين بجروح، وفق آخر تحديث لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم