عربي
https://sputnikarabic.ae/20230510/نتنياهو-وجهنا-لـالجهاد-الإسلامي-أقوى-ضربة-في-تاريخها-1076891421.html
نتنياهو: وجهنا لـ"الجهاد الإسلامي" أقوى ضربة في تاريخها
نتنياهو: وجهنا لـ"الجهاد الإسلامي" أقوى ضربة في تاريخها
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن جيش بلاده وجّه أقوى ضربة لحركة "الجهاد الإسلامي" في تاريخها خلال ثوانٍ. 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T18:44+0000
2023-05-10T19:27+0000
العالم
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
بنيامين نتنياهو
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/1d/1071718694_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_430e0c0130220ff0cf1e286eb53e515d.jpg
وقال نتنياهو، في كلمة مقتضبة مع وزير الدفاع، يوآف غالانت، في أعقاب تقييم للوضع مع استمرار القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي والفصائل المسلحة الفلسطينية في غزة:ومضى بالقول: "نقول للإرهابيين ومرسليهم أننا نختار المكان والزمان لضربكم. ليس فقط كرد، ولكن أيضا في حالة الهدوء".وتابع نتنياهو: "وجهنا للجهاد الإسلامي في غزة أقوى ضربة في تاريخها خلال ثوان. المعركة لم تنته بعد".وفي وقت سابق من مساء اليوم الأربعاء، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، في تصريحات لقناة "كان" الرسمية، إن بلاده تدرس طلبا مصريا بوقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.وظهر اليوم، أطلقت الفصائل الفلسطينية رشقات صاروخية متتالية على مستوطنات ما تسمى "غلاف غزة"، قبل أن تزيد من مدى صواريخها لتصل إلى منطقة غوش دان، التي تضم تل أبيب وسط البلاد، تزامنا مع استمرار القصف الإسرائيلي.وأسفرت الغارات التي تشنها إسرائيل على القطاع، منذ فجر أمس الثلاثاء، ضمن ما سمته الأخيرة عملية "الدرع والسهم"، عن مقتل 21 شخصا بينهم 3 من قادة "سرايا القدس"، الجناح المسلح لحركة "الجهاد الإسلامي"، وإصابة 64 آخرين بجروح، وفق آخر تحديث لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/1d/1071718694_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_3e38a4ae3094533f85978cfadfebb021.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

نتنياهو: وجهنا لـ"الجهاد الإسلامي" أقوى ضربة في تاريخها

18:44 GMT 10.05.2023 (تم التحديث: 19:27 GMT 10.05.2023)
© AP Photo / Oren Zivرئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
© AP Photo / Oren Ziv
تابعنا عبرTelegram
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن جيش بلاده وجّه أقوى ضربة لحركة "الجهاد الإسلامي" في تاريخها خلال ثوانٍ.
وقال نتنياهو، في كلمة مقتضبة مع وزير الدفاع، يوآف غالانت، في أعقاب تقييم للوضع مع استمرار القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي والفصائل المسلحة الفلسطينية في غزة:

ما زلنا في منتصف المعركة. المبدأ القائل بأن أي شخص يؤذينا ستكون حياته هي الثمن، قد تعزز بشكل كبير في عملية "الدرع والسهم".

ومضى بالقول: "نقول للإرهابيين ومرسليهم أننا نختار المكان والزمان لضربكم. ليس فقط كرد، ولكن أيضا في حالة الهدوء".
وتابع نتنياهو: "وجهنا للجهاد الإسلامي في غزة أقوى ضربة في تاريخها خلال ثوان. المعركة لم تنته بعد".
وفي وقت سابق من مساء اليوم الأربعاء، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، في تصريحات لقناة "كان" الرسمية، إن بلاده تدرس طلبا مصريا بوقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
وظهر اليوم، أطلقت الفصائل الفلسطينية رشقات صاروخية متتالية على مستوطنات ما تسمى "غلاف غزة"، قبل أن تزيد من مدى صواريخها لتصل إلى منطقة غوش دان، التي تضم تل أبيب وسط البلاد، تزامنا مع استمرار القصف الإسرائيلي.
وأسفرت الغارات التي تشنها إسرائيل على القطاع، منذ فجر أمس الثلاثاء، ضمن ما سمته الأخيرة عملية "الدرع والسهم"، عن مقتل 21 شخصا بينهم 3 من قادة "سرايا القدس"، الجناح المسلح لحركة "الجهاد الإسلامي"، وإصابة 64 آخرين بجروح، وفق آخر تحديث لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:10 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала