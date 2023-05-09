https://sputnikarabic.ae/20230509/الإمارات-والصين-وفرنسا-تدعو-مجلس-الأمن-لاجتماع-طارئ-يبحث-العملية-الإسرائيلية-في-غزة-1076839705.html

الإمارات والصين وفرنسا تدعو مجلس الأمن لاجتماع طارئ يبحث العملية الإسرائيلية في غزة

الإمارات والصين وفرنسا تدعو مجلس الأمن لاجتماع طارئ يبحث العملية الإسرائيلية في غزة

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن الإمارات والصين وفرنسا قد دعوا مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع طارئ، غدا الأربعاء، لبحث العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. 09.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-09T20:00+0000

2023-05-09T20:00+0000

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وذكرت القناة العبرية الـ 12، مساء اليوم الثلاثاء، أن كل من الإمارات والصين وفرنسا، قد دعوا مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع طارئ مغلق، غدا الأربعاء، لبحث العملية العسكرية الإسرائيلية "الدرع والسهم" المنطلقة منذ فجر اليوم على قطاع غزة.وأكدت القناة العبرية، على موقعها الإلكتروني، أن السلطات الإسرائيلية تحاول منع إجراء عقد جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي بشأن التطورات المتصاعدة في غزة، دون جدوى حتى الآن، وذلك على حد قول القناة.وفي سياق متصل، تداولت وسائل الإعلام الفلسطينية شريط فيديو لإحراق حافلة للمستوطنين في بلدة العيسوية في مدينة القدس المحتلة.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بمسؤولية بلاده عن تصفية ثلاثة قادة فلسطينيين في قطاع غزة، خلال عملية للجيش الإسرائيلي، فجر اليوم، حيث نشر نتنياهو تغريدة جديدة له، في حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلالها أن الجيش الإسرائيلي قام في عملية عسكرية أسماها "الدرع والسهم"، بتصفية ثلاثة من قادة حركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة.وأفاد نتنياهو بأن الجيش الإسرائيلي قام بالتنسيق مع جهاز الأمن العام الداخلي "الشاباك" لتصفية القياديين الثلاثة التابعين لـ"سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، مضيفا في تغريدته، أن القياديين الثلاثة مسؤولون عن إطلاق الصواريخ من قطاع غزة وتوجيه الخلايا "الإرهابية" في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن إسرائيل في خضم عملية "الدرع والسهم"، وأن "الجيش الإسرائيلي سيضرب بقوة من يؤذينا".وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن قوات الجيش استهدفت منطقة خان يونس الواقعة جنوبي قطاع غزة، وسط أنباء عن سقوط قتيلين من الفلسطينيين. وأضافت الإذاعة العبرية أن الجيش الإسرائيلي استهدف خلية تابعة لحركة "الجهاد الإسلامي" وقتل خلالها اثنين من الفلسطينيين.فيما نشر الموقع العبري "مفزاك لايف"، صورة لسيارة وهي محترقة تمامًا، موضحا أنه تم استهدافها من قبل الجيش الإسرائيلي وسقوط قتيلين خلالها.ويذكر أن نتنياهو قد اختتم، في وقت سابق من اليوم، تقييما موسعًا ثانٍ للوضع الأمني في قطاع غزة، وذلك قبيل اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، والذي سيعقد لاحقا في مقر وزارة الدفاع "الكرياه" في تل أبيب.وعقد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، مباحثات مكثفة مع رؤساء المستوطنات في غلاف غزة، ظهر اليوم، وأطلعهم على تفاصيل النشاط العملياتي للجيش الإسرائيلي، مضيفا أن السلطات الأمنية ​​جاهزة للتعامل مع احتياجات المستوطنين الأمنية والإنسانية.وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن التقديرات الأمنية تشير إلى أنه قد يكون هناك عدة أيام من القتال بين الجيش الإسرائيلي وفصائل المقاومة في قطاع غزة، وإن توقعت الصحيفة عدم تدخل حركة "حماس" في القتال.وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم، غارات جوية على قطاع غزة، في عملية عسكرية أسماها "الدرع والسهم"، في وقت قال الجيش الإسرائيلي إنه تمكن من اغتيال ثلاثة من القادة العسكريين البارزين لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، في غاراته على قطاع غزة.وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "اغتيال قائد المنطقة الشمالية في "الجهاد الإسلامي"، القائد خليل البهتيمي، الذي كان خلف إطلاق الصواريخ صوب مناطق غلاف غزة، خلال الأشهر الماضية".وأضاف البيان: "اغتيال أمين سر المجلس العسكري لـ"سرايا القدس"، القائد جهاد غنام. اغتيال القائد طارق عز الدين، المسؤول عن توجيه عدد من العمليات في الضفة الغربية".وفي ذات الصدد، نعت حركة "الجهاد الإسلامي" القادة الثلاثة، مؤكدة مقتل زوجاتهم وعدد من أبنائهم خلال الغارات الإسرائيلية، كما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بارتفاع عدد قتلى الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 15، منهم 4 سيدات و4 أطفال، مشيرة إلى إصابة أكثر من 20 آخرين.

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