https://sputnikarabic.ae/20230511/إسرائيل-تعلن-اغتيال-نائب-قائد-الوحدة-الصاروخية-في-حركة-الجهاد-الإسلامي-فيديو-1076922066.html
إسرائيل تعلن اغتيال نائب قائد الوحدة الصاروخية في حركة "الجهاد الإسلامي"... فيديو
إسرائيل تعلن اغتيال نائب قائد الوحدة الصاروخية في حركة "الجهاد الإسلامي"... فيديو
أعلنت إسرائيل، اليوم الخميس، اغتيال أحمد أبو دقة، نائب قائد الوحدة الصاروخية في حركة "الجهاد الإسلامي"، في عملية نوعية مشتركة لجيش الدفاع والشاباك. 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T14:31+0000
2023-05-11T14:31+0000
2023-05-11T14:31+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الشاباك تم القضاء على المدعو أحمد أبو دقة نائب قائد الوحدة الصاروخية في الجهاد الإسلامي".وأضاف البيان أن أبو دقة "عمل بشكل مكثف في تخطيط وتنفيذ عمليات إطلاق الصواريخ تجاه الأراضي الإسرائيلية".وأوضح البيان أن "أحمد أبو دقة كان نائب قائد الوحدة الصاروخية في حركة الجهاد الإسلامي علي غالي الذي تم القضاء عليه الليلة الماضية في خان يونس، والذي كان مسؤولًا عن عمليات إطلاق الصواريخ تجاه إسرائيل في الأيام الأخيرة".وتواصل القوات الإسرائيلية قصفها على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، منذ فجر يوم الثلاثاء.وذكر الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، إن الفصائل الفلسطينية أطلقت 469 صاروخا من قطاع غزة، اجتازت 333 منها الأراضي الإسرائيلية.يأتي ذلك في ظل استمرار قصفه للقطاع ورد الفصائل برشقات صاروخية، وسط حديث عن جهود للهدنة لم تفض عن نتائج حتى الآن.واليوم الخميس، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن عدد قتلى الفلسطينيين نتيجة القصف الإسرائيلي وصل لـ 24 قتيلا وأكثر من 60 مصابا بينهم نساء وأطفال.
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, التصعيد السياسي والعسكري في قطاع غزة, أخبار قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, التصعيد السياسي والعسكري في قطاع غزة, أخبار قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
إسرائيل تعلن اغتيال نائب قائد الوحدة الصاروخية في حركة "الجهاد الإسلامي"... فيديو
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أعلنت إسرائيل، اليوم الخميس، اغتيال أحمد أبو دقة، نائب قائد الوحدة الصاروخية في حركة "الجهاد الإسلامي"، في عملية نوعية مشتركة لجيش الدفاع والشاباك.
وقال الجيش الإسرائيلي
في بيان، إنه "في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الشاباك تم القضاء على المدعو أحمد أبو دقة نائب قائد الوحدة الصاروخية في الجهاد الإسلامي".
وأضاف البيان أن أبو دقة "عمل بشكل مكثف في تخطيط وتنفيذ عمليات إطلاق الصواريخ تجاه الأراضي الإسرائيلية".
وأوضح البيان أن "أحمد أبو دقة كان نائب قائد الوحدة الصاروخية في حركة الجهاد الإسلامي علي غالي الذي تم القضاء عليه الليلة الماضية في خان يونس، والذي كان مسؤولًا عن عمليات إطلاق الصواريخ تجاه إسرائيل في الأيام الأخيرة".
وتواصل القوات الإسرائيلية قصفها على قطاع غزة
لليوم الثالث على التوالي، منذ فجر يوم الثلاثاء.
وذكر الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، إن الفصائل الفلسطينية أطلقت 469 صاروخا من قطاع غزة، اجتازت 333 منها الأراضي الإسرائيلية.
يأتي ذلك في ظل استمرار قصفه للقطاع ورد الفصائل برشقات صاروخية، وسط حديث عن جهود للهدنة لم تفض عن نتائج حتى الآن.
واليوم الخميس، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن عدد قتلى الفلسطينيين
نتيجة القصف الإسرائيلي وصل لـ 24 قتيلا وأكثر من 60 مصابا بينهم نساء وأطفال.