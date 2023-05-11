https://sputnikarabic.ae/20230511/الجيش-الإسرائيلي-قصف-166-هدفا-لـالجهاد-الإسلامي-في-غزة-حتى-الآن-1076919813.html
الجيش الإسرائيلي: قصف 166 هدفا لـ"الجهاد الإسلامي" في غزة حتى الآن
الجيش الإسرائيلي: قصف 166 هدفا لـ"الجهاد الإسلامي" في غزة حتى الآن
أعلن الجيش الإسرائيلي، قصف 166 هدفا تابعا لحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، منذ بدء العملية العسكرية، لافتًا إلى اعتراض 175 صاروخا من القطاع. 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T13:46+0000
2023-05-11T13:46+0000
2023-05-11T13:46+0000
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القدس - سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، اليوم الخميس إنه "تم قصف 166 هدفا تابعا للجهاد الإسلامي في قطاع غزة حتى الآن".وأضاف أنه "تم اعتراض 175 صاروخا تم إطلاقها من قطاع غزة".وتواصل القوات الإسرائيلية قصفها على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، منذ فجر يوم الثلاثاء.وذكر الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، إن الفصائل الفلسطينية أطلقت 469 صاروخا من قطاع غزة، اجتازت 333 منها الأراضي الإسرائيلية.يأتي ذلك في ظل استمرار قصفه للقطاع ورد الفصائل برشقات صاروخية، وسط حديث عن جهود للهدنة لم تفض عن نتائج حتى الآن.واليوم الخميس، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن عدد قتلى الفلسطينيين نتيجة القصف الإسرائيلي وصل لـ 24 قتيلا وأكثر من 60 مصابا بينهم نساء وأطفال.
https://sputnikarabic.ae/20230511/شكري-مصر-بذلت-جهودا-مضنية-لتهدئة-الأوضاع-في-غزة-لكنها-لم-تؤت-ثمارها-1076916618.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, التصعيد السياسي والعسكري في قطاع غزة, أخبار قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, التصعيد السياسي والعسكري في قطاع غزة, أخبار قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
الجيش الإسرائيلي: قصف 166 هدفا لـ"الجهاد الإسلامي" في غزة حتى الآن
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أعلن الجيش الإسرائيلي، قصف 166 هدفا تابعا لحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، منذ بدء العملية العسكرية، لافتًا إلى اعتراض 175 صاروخا من القطاع.
القدس - سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي
، في بيان، اليوم الخميس إنه "تم قصف 166 هدفا تابعا للجهاد الإسلامي في قطاع غزة حتى الآن".
وأضاف أنه "تم اعتراض 175 صاروخا تم إطلاقها من قطاع غزة".
وتواصل القوات الإسرائيلية قصفها على قطاع غزة
لليوم الثالث على التوالي، منذ فجر يوم الثلاثاء.
وذكر الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، إن الفصائل الفلسطينية أطلقت 469 صاروخا من قطاع غزة، اجتازت 333 منها الأراضي الإسرائيلية.
يأتي ذلك في ظل استمرار قصفه للقطاع ورد الفصائل برشقات صاروخية، وسط حديث عن جهود للهدنة لم تفض عن نتائج حتى الآن.
واليوم الخميس، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن عدد قتلى الفلسطينيين
نتيجة القصف الإسرائيلي وصل لـ 24 قتيلا وأكثر من 60 مصابا بينهم نساء وأطفال.