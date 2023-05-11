https://sputnikarabic.ae/20230511/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-أحد-قادة-الجهاد-الإسلامي-في-غزة-1076896080.html
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد قادة الجهاد الإسلامي في غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد قادة الجهاد الإسلامي في غزة
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس، مقتل أحد قادة تنظيم الجهاد الإسلامي في قطاع غزة وسط سلسلة غارات شنتها إسرائيل على القطاع. 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T00:42+0000
2023-05-11T00:42+0000
2023-05-11T00:42+0000
العالم العربي
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
أخبار قطاع غزة
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/09/1076808444_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_80b7ec027706ab0cc7bcbdd0d686b3a5.jpg
وقال أدرعي في بيان: "في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الشاباك تم القضاء على المدعو علي غالي مسؤول الوحدة الصاروخية للجهاد الإسلامي في قطاع غزة".وأوضح أدرعي أن غالي كان شخصية بارزة في منظمة الجهاد الإسلامي، وكان مسؤولا عن لعب دور مهم في توجيه وتنفيذ عمليات إطلاق الصواريخ صوب إسرائيل بما في ذلك في الرشقات الصاروخية الأخيرة.وأضاف المتحدث الإسرائيلي أن غالي وجه وشارك في عمليات إطلاق الصواريخ خلال عمليتي حارس الأسوار والفجر الصادق.وأعلن الجيش الإسرائيلي، في الساعات الأولى من اليوم الخميس، في بيان، أن قواته تقصف أهدافا لمنظمة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان عبر تويتر، أن طائرات حربية إسرائيلية أغارت على موقع لإنتاج وسائل قتالية تابع لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.وأضاف أدرعي أنه "تم استهداف مقر قيادة تابع للوحدة الصاروخية في منظمة الجهاد الإسلامي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة يحوي على غرفة عمليات استخدمت لإدارة عمليات إطلاق صواريخ صوب إسرائيل"، على حد قوله.وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، إن الفصائل الفلسطينية أطلقت 469 صاروخا من قطاع غزة، اجتازت 333 منها الأراضي الإسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20230510/الأمم-المتحدة-تحذر-من-عواقب-إغلاق-معابر-غزة--1076895214.html
إسرائيل
أخبار قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/09/1076808444_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_13adbcd40b46fb3aae9e731058bd3a4a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار قطاع غزة, الأخبار
العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار قطاع غزة, الأخبار
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد قادة الجهاد الإسلامي في غزة
تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس، مقتل أحد قادة تنظيم الجهاد الإسلامي في قطاع غزة وسط سلسلة غارات شنتها إسرائيل على القطاع.
وقال أدرعي في بيان: "في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الشاباك تم القضاء على المدعو علي غالي مسؤول الوحدة الصاروخية للجهاد الإسلامي في قطاع غزة
".
وأوضح أدرعي أن غالي كان شخصية بارزة في منظمة الجهاد الإسلامي، وكان مسؤولا عن لعب دور مهم في توجيه وتنفيذ عمليات إطلاق الصواريخ صوب إسرائيل بما في ذلك في الرشقات الصاروخية الأخيرة.
وأضاف المتحدث الإسرائيلي أن غالي وجه وشارك في عمليات إطلاق الصواريخ خلال عمليتي حارس الأسوار والفجر الصادق.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في الساعات الأولى من اليوم الخميس، في بيان، أن قواته تقصف أهدافا لمنظمة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.
وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان عبر تويتر، أن طائرات حربية إسرائيلية أغارت على موقع لإنتاج وسائل قتالية تابع لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.
وأضاف أدرعي أنه "تم استهداف مقر قيادة تابع للوحدة الصاروخية في منظمة الجهاد الإسلامي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة يحوي على غرفة عمليات استخدمت لإدارة عمليات إطلاق صواريخ صوب إسرائيل
"، على حد قوله.
وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، إن الفصائل الفلسطينية أطلقت 469 صاروخا من قطاع غزة، اجتازت 333 منها الأراضي الإسرائيلية.