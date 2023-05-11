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السعودية تعلن الانتهاء من إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الأجنبية من السودان
السعودية تعلن الانتهاء من إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الأجنبية من السودان
أعلنت وزارة الخارجية السعودية الانتهاء من عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الأجنبية من جمهورية السودان، وسط النزاع العسكري الدائر بين الجيش السوداني وقوات... 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T22:10+0000
2023-05-11T22:11+0000
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ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن وزارة الخارجية أن عمليات الإجلاء التي نفذتها السلطات السعودية جاءت استجابة للطلبات التي تلقتها المملكة من العديد من دول العالم.وأضافت الوزارة أن عمليات الإجلاء السعودية شملت 8455 شخصا (404 سعوديا و8051 من 110 جنسية مختلفة)، تم إجلاؤهم بواسطة سفن قوات البحرية الملكية السعودية وطائرات القوات الجوية الملكية السعوديةفي السياق ذاته، ساعدت السعودية دولا أجنبية في عمليات إجلاء 11,184 شخصا من رعاياها إلى المملكة، ومن ثم إلى أوطانهم، وقدمت لهم كامل الرعاية والمتابعة طوال عمليات الإجلاء وبعد وصولهم إلى أراضيها ووجودهم فيها وحتى مغادرتهم لها.يذكر أن جهود الوساطة الدولية بين الأطراف المتنازعة في السودان أسفرت عن نتائج نحو التهدئة، حيث وقع كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اتفاق مبادئ أوليا في جدة مساء أمس الخميس.ونقل موقع "العربية" تفاصيل "إعلان جدة" وفيه أكد الجيش السوداني والدعم السريع التزامهما بسيادة السودان ووحدته، كما رحبا في بمساعي أصدقاء السودان، كذلك وافق الطرفان على الامتناع عن أي هجوم من شأنه أن يتسبب بأضرار مدنية.تضمن الاتفاق كذلك إقرار الطرفين بأن "مصالح الشعب السوداني أولوية لهما، واتخاذ الجيش السوداني والدعم السريع جميع الاحتياطات لتجنيب المدنيين أي ضرر، بما في ذلك السماح لجميع المدنيين في السودان بمغادرة مناطق الأعمال العدائية والمحاصرة".
https://sputnikarabic.ae/20230511/الصحة-العالمية-أنباء-عن-تفشي-الملاريا-وحمى-الضنك-والحصبة-في-السودان-1076926205.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار

السعودية تعلن الانتهاء من إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الأجنبية من السودان

22:10 GMT 11.05.2023 (تم التحديث: 22:11 GMT 11.05.2023)
© Photo / Official account of the Ministry of Defense in the Kingdom of Saudi Arabiaإجلاء المواطنين السعوديين والمواطنين الآخرين عبر سفينة البحرية السعودية من السودان هربًا من النزاعات ، بورتسودان ، السودان ، 22 أبريل 2023.
إجلاء المواطنين السعوديين والمواطنين الآخرين عبر سفينة البحرية السعودية من السودان هربًا من النزاعات ، بورتسودان ، السودان ، 22 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2023
© Photo / Official account of the Ministry of Defense in the Kingdom of Saudi Arabia
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أعلنت وزارة الخارجية السعودية الانتهاء من عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الأجنبية من جمهورية السودان، وسط النزاع العسكري الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن وزارة الخارجية أن عمليات الإجلاء التي نفذتها السلطات السعودية جاءت استجابة للطلبات التي تلقتها المملكة من العديد من دول العالم.
وأضافت الوزارة أن عمليات الإجلاء السعودية شملت 8455 شخصا (404 سعوديا و8051 من 110 جنسية مختلفة)، تم إجلاؤهم بواسطة سفن قوات البحرية الملكية السعودية وطائرات القوات الجوية الملكية السعودية
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في السياق ذاته، ساعدت السعودية دولا أجنبية في عمليات إجلاء 11,184 شخصا من رعاياها إلى المملكة، ومن ثم إلى أوطانهم، وقدمت لهم كامل الرعاية والمتابعة طوال عمليات الإجلاء وبعد وصولهم إلى أراضيها ووجودهم فيها وحتى مغادرتهم لها.
يذكر أن جهود الوساطة الدولية بين الأطراف المتنازعة في السودان أسفرت عن نتائج نحو التهدئة، حيث وقع كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اتفاق مبادئ أوليا في جدة مساء أمس الخميس.
في هذه الصورة من مقطع فيديو قدمته وزارة الدفاع الإيطالية ، يستعد العسكريون لإجلاء الأشخاص من مطار الخرطوم ، السودان ، 23 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
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ونقل موقع "العربية" تفاصيل "إعلان جدة" وفيه أكد الجيش السوداني والدعم السريع التزامهما بسيادة السودان ووحدته، كما رحبا في بمساعي أصدقاء السودان، كذلك وافق الطرفان على الامتناع عن أي هجوم من شأنه أن يتسبب بأضرار مدنية.
تضمن الاتفاق كذلك إقرار الطرفين بأن "مصالح الشعب السوداني أولوية لهما، واتخاذ الجيش السوداني والدعم السريع جميع الاحتياطات لتجنيب المدنيين أي ضرر، بما في ذلك السماح لجميع المدنيين في السودان بمغادرة مناطق الأعمال العدائية والمحاصرة".
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