https://sputnikarabic.ae/20230511/رئيس-بيلاروسيا-يصادق-على-اتفاقية-مع-روسيا-بشأن-الوقود-النووي-1076896876.html
رئيس بيلاروسيا يصادق على اتفاقية مع روسيا بشأن الوقود النووي
رئيس بيلاروسيا يصادق على اتفاقية مع روسيا بشأن الوقود النووي
صادق الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو على اتفاقية بين حكومتي روسيا البيضاء وروسيا تهدف للتعاون في إدارة الوقود النووي المستهلك. 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T04:55+0000
2023-05-11T04:55+0000
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سبوتنيك. تم نشر الوثيقة، التي وقعها الرئيس البيلاروسي، على البوابة الإنترنت القانونية لبيلاروسيا، والتي نصت على ما يلي:"التصديق على الاتفاقية بين حكومة جمهورية بيلاروسيا وحكومة روسيا بشأن التعاون في مجال إدارة الوقود النووي المستهلك، والموقعة في سوتشي في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، ويتعين على مجلس وزراء جمهورية بيلاروسيا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ بنود الاتفاقية".يشار إلى أنه في أبريل/ نيسان، اعتمد مجلسا البرلمان البيلاروسي مشروع قانون بشأن التصديق على الاتفاقية، ووقعت روسيا وبيلاروسيا، في نوفمبر 2022 في سوتشي، في منتدى "أتوم إكسبو2022"، اتفاقية حكومية دولية بشأن التعاون في إدارة الوقود النووي المستهلك وإجراءات عودته إلى روسيا لإعادة المعالجة.وفي وقت سابق، كشف موظفو قسم الكيمياء في جامعة موسكو الحكومية طريقة جديدة لاستخراج اليورانيوم 235 من الوقود النووي المستهلك، الذي من المتوقع أن يوفر فوائد اقتصادية للاستخدام الإضافي في الطاقة النووية.وأفادت الخدمة الصحفية بجامعة موسكو الحكومية بأن الاختراع الجديد قد يساهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالتخلص من المواد المشعة، حيث أصبحت قضايا إعادة معالجة الوقود المنتهية صلاحيته في المفاعلات النووية ذات أهمية خاصة فيما يتعلق بالتطور في روسيا لتقنيات دورة الوقود النووي المغلقة.وبحسب الجامعة، فإن الاختراع سيوسع من عملية إعادة إنتاج "الوقود" النووي وستزداد قاعدة وقود الطاقة النووية بشكل كبير، مما يلغي الحاجة إلى استخراج اليورانيوم الطبيعي بكميات كبيرة.
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
رئيس بيلاروسيا يصادق على اتفاقية مع روسيا بشأن الوقود النووي
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صادق الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو على اتفاقية بين حكومتي روسيا البيضاء وروسيا تهدف للتعاون في إدارة الوقود النووي المستهلك.
سبوتنيك. تم نشر الوثيقة، التي وقعها الرئيس البيلاروسي، على البوابة الإنترنت القانونية لبيلاروسيا، والتي نصت على ما يلي:
"التصديق على الاتفاقية بين حكومة جمهورية بيلاروسيا وحكومة روسيا بشأن التعاون في مجال إدارة الوقود النووي المستهلك
، والموقعة في سوتشي في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، ويتعين على مجلس وزراء جمهورية بيلاروسيا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ بنود الاتفاقية".
يشار إلى أنه في أبريل/ نيسان، اعتمد مجلسا البرلمان البيلاروسي مشروع قانون بشأن التصديق على الاتفاقية، ووقعت روسيا وبيلاروسيا، في نوفمبر 2022 في سوتشي، في منتدى "أتوم إكسبو2022"، اتفاقية حكومية دولية بشأن التعاون في إدارة الوقود النووي المستهلك وإجراءات عودته إلى روسيا لإعادة المعالجة.
وفي وقت سابق، كشف موظفو قسم الكيمياء في جامعة موسكو الحكومية طريقة جديدة لاستخراج اليورانيوم 235 من الوقود النووي المستهلك، الذي من المتوقع أن يوفر فوائد اقتصادية للاستخدام الإضافي في الطاقة النووية.
وأفادت الخدمة الصحفية بجامعة موسكو الحكومية بأن الاختراع الجديد قد يساهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالتخلص من المواد المشعة، حيث أصبحت قضايا إعادة معالجة الوقود المنتهية صلاحيته في المفاعلات النووية ذات أهمية خاصة فيما يتعلق بالتطور في روسيا لتقنيات دورة الوقود النووي المغلقة.
وبحسب الجامعة
، فإن الاختراع سيوسع من عملية إعادة إنتاج "الوقود" النووي وستزداد قاعدة وقود الطاقة النووية بشكل كبير، مما يلغي الحاجة إلى استخراج اليورانيوم الطبيعي بكميات كبيرة.