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https://sputnikarabic.ae/20230511/ميركوري-تدخل-الخدمة-لدى-سلاح-البحرية-الروسي--1076921813.html
"ميركوري" تدخل الخدمة لدى سلاح البحرية الروسي
"ميركوري" تدخل الخدمة لدى سلاح البحرية الروسي
أعلنت الخدمة الصحفية لمؤسسة حوض بناء السفن الشمالي الروسي، أن المؤسسة سلّمت سفينة "ميركوري" مشروع 20380 إلى الأسطول الحربي الروسي. 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T14:32+0000
2023-05-11T14:32+0000
روسيا
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وجاء في البيان: "وقّع رئيس لجنة الدولة لقبول السفن، فيكتور إيفانوف، على عقد الاختبارات الحكومية للكورفي "ميركوري". وبعد الموافقة على عقد الاستلام، سيحدد القائد العام للأسطول الحربي الروسي، نيكولاي يفمينوف، موعدا لرفع العلم على السفينة الحربية".وفي وقت سابق، أكمل فريق السفينة والبحارة اختبار أنظمة السفينة، وأنظمة الأسلحة والمعدات الخاصة بالسفينة، بالإضافة إلى تدقيقها وإعدادها لنقلها إلى الطاقم.تم تسمية السفينة باسم "ميركوري" تكريما للسفينة ميركوري، التي أصبحت رمزا لشجاعة ومهارة البحارة الروس في القرن التاسع عشر."ميركوري" هي خامس سفينة حربية تم بناؤها في حوض بناء السفن الشمالي الروسي وفقًا لمشروع 20380، الذي طوره مكتب ألماز المركزي للتصميم.تم تصميم السفن الحربية وفقا لمشروع 20380، المتعددة الأغراض لاكتشاف وتدمير غواصات العدو وسفن السطح والقوات البرية وحل المهام المختلفة في المنطقة البحرية القريبة.
https://sputnikarabic.ae/20230511/وكالات-بريطانيا-تسلم-نظام-كييف-صواريخ-ستورم-شادو-البعيدة-المدى-1076912732.html
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روسيا

"ميركوري" تدخل الخدمة لدى سلاح البحرية الروسي

14:32 GMT 11.05.2023
© Sputnik . PAVEL LEVOV / الانتقال إلى بنك الصورسفينة حربية تابعة للأسطول الروسي
سفينة حربية تابعة للأسطول الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2023
© Sputnik . PAVEL LEVOV
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أعلنت الخدمة الصحفية لمؤسسة حوض بناء السفن الشمالي الروسي، أن المؤسسة سلّمت سفينة "ميركوري" مشروع 20380 إلى الأسطول الحربي الروسي.
وجاء في البيان: "وقّع رئيس لجنة الدولة لقبول السفن، فيكتور إيفانوف، على عقد الاختبارات الحكومية للكورفي "ميركوري". وبعد الموافقة على عقد الاستلام، سيحدد القائد العام للأسطول الحربي الروسي، نيكولاي يفمينوف، موعدا لرفع العلم على السفينة الحربية".
وفي وقت سابق، أكمل فريق السفينة والبحارة اختبار أنظمة السفينة، وأنظمة الأسلحة والمعدات الخاصة بالسفينة، بالإضافة إلى تدقيقها وإعدادها لنقلها إلى الطاقم.
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تم تسمية السفينة باسم "ميركوري" تكريما للسفينة ميركوري، التي أصبحت رمزا لشجاعة ومهارة البحارة الروس في القرن التاسع عشر.
"ميركوري" هي خامس سفينة حربية تم بناؤها في حوض بناء السفن الشمالي الروسي وفقًا لمشروع 20380، الذي طوره مكتب ألماز المركزي للتصميم.
تم تصميم السفن الحربية وفقا لمشروع 20380، المتعددة الأغراض لاكتشاف وتدمير غواصات العدو وسفن السطح والقوات البرية وحل المهام المختلفة في المنطقة البحرية القريبة.
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