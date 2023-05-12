https://sputnikarabic.ae/20230512/إسرائيل-تبلغ-مصر-بتعليق-مفاوضات-وقف-إطلاق-النار-مع-غزة-1076954096.html
إسرائيل تبلغ مصر بتعليق مفاوضات وقف إطلاق النار مع غزة
إسرائيل تبلغ مصر بتعليق مفاوضات وقف إطلاق النار مع غزة
أبلغت إسرائيل مصر، اليوم الجمعة، بتعليق اتصالات وقف إطلاق النار مع قطاع غزة، بعد توسيع الفصائل الفلسطينية دائرة نيران صواريخها لتستهدف لأول مرة منذ جولة... 12.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-12T13:34+0000
2023-05-12T13:34+0000
2023-05-12T13:34+0000
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وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية، نقلا عن مسؤول أمني كبير، إن إسرائيل أبلغت مصر أن محادثات وقف إطلاق النار "ليست ذات صلة في الوقت الحالي، وأن الخط مع مصر مفصول حاليا".من جانبه، نقل موقع "والا" العبري عن مسؤول سياسي إسرائيلي، قوله: "تقرر وقف جميع اتصالات وقف إطلاق النار حتى إشعار آخر (..) ليست هناك نية للتوقف - سيكون هناك رد فعل قاس".وفي وقت سابق من اليوم، دوت صافرات الإنذار في بلدة بيت شيمش في ضواحي القدس الغربية للمرة الأولى منذ جولة التصعيد الحالية.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه تصدى لأحد الصواريخ باستخدام منظومة "مقلاع داود"، وذلك للمرة الثانية خلال الجولة الحالية.وكانت إسرائيل قد استخدمت صاروخا اعتراضيا من منظومة "مقلاع داود" (إنتاج إسرائيلي- أمريكي مشترك وتبلغ كلفة الصاروخ الواحد مليون دولار) يوم الأربعاء الماضي لاعتراض صاروخ في محيط تل أبيب.وقادت مصر جهودا للوساطة بين إسرائيل وحركة "الجهاد الإسلامي" لوقف التصعيد المستمر منذ فجر الثلاثاء الماضي، عندما أقدمت تل أبيب على شن عملية عسكرية تحت اسم "الدرع والسهم" على قطاع غزة، فيما ردت الفصائل بإطلاق مئات الصواريخ تجاه الأراضي الإسرائيلية وصلت إلى محيط القدس وتل أبيب (وسط).وأسفر القصف الإسرائيلي على القطاع منذ فجر الثلاثاء، عن مقتل 31 فلسطينيا بينهم 6 أطفال و3 نساء و5 من قادة "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، فيما أسفر القصف الصاروخي من غزة على إسرائيل عن مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20230512/الجيش-الإسرائيلي-إطلاق-دوي-صافرات-الإنذار-في-مدينة-القدس-1076948336.html
https://sputnikarabic.ae/20230512/بعد-فشل-القبة-الحديدية-هل-ينجح-مقلاع-داوود-في-اعتراض-صواريخ-المقاومة-الفلسطينية؟-1076945324.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, آخر أخبار القدس الأن, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, آخر أخبار القدس الأن, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل تبلغ مصر بتعليق مفاوضات وقف إطلاق النار مع غزة
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أبلغت إسرائيل مصر، اليوم الجمعة، بتعليق اتصالات وقف إطلاق النار مع قطاع غزة، بعد توسيع الفصائل الفلسطينية دائرة نيران صواريخها لتستهدف لأول مرة منذ جولة التصعيد الحالية بلدات في محيط مدينة القدس.
وقالت قناة
"كان" التابعة لهيئة البث الرسمية، نقلا عن مسؤول أمني كبير، إن إسرائيل أبلغت مصر أن محادثات وقف إطلاق النار "ليست ذات صلة في الوقت الحالي، وأن الخط مع مصر مفصول حاليا".
من جانبه، نقل موقع
"والا" العبري عن مسؤول سياسي إسرائيلي، قوله: "تقرر وقف جميع اتصالات وقف إطلاق النار حتى إشعار آخر (..) ليست هناك نية للتوقف - سيكون هناك رد فعل قاس".
وفي وقت سابق من اليوم، دوت صافرات الإنذار في بلدة بيت شيمش
في ضواحي القدس الغربية للمرة الأولى منذ جولة التصعيد الحالية.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه تصدى لأحد الصواريخ باستخدام منظومة "مقلاع داود"، وذلك للمرة الثانية خلال الجولة الحالية.
وكانت إسرائيل قد استخدمت صاروخا اعتراضيا من منظومة "مقلاع داود
" (إنتاج إسرائيلي- أمريكي مشترك وتبلغ كلفة الصاروخ الواحد مليون دولار) يوم الأربعاء الماضي لاعتراض صاروخ في محيط تل أبيب.
وقادت مصر جهودا للوساطة بين إسرائيل وحركة "الجهاد الإسلامي" لوقف التصعيد المستمر منذ فجر الثلاثاء الماضي، عندما أقدمت تل أبيب على شن عملية عسكرية تحت اسم "الدرع والسهم" على قطاع غزة، فيما ردت الفصائل بإطلاق مئات الصواريخ تجاه الأراضي الإسرائيلية وصلت إلى محيط القدس وتل أبيب (وسط).
وأسفر القصف الإسرائيلي على القطاع منذ فجر الثلاثاء، عن مقتل 31 فلسطينيا
بينهم 6 أطفال و3 نساء و5 من قادة "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، فيما أسفر القصف الصاروخي من غزة على إسرائيل عن مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين.