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إسرائيل تعلن فشل الوساطة لوقف إطلاق النار في غزة

إسرائيل تعلن فشل الوساطة لوقف إطلاق النار في غزة

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، فشل جهود الوساطة المصرية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار الليلة. 12.05.2023, سبوتنيك عربي

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ونقلت وكالة "سوا" الفلسطينية عن الإذاعة إعلانها فشل جهود الوساطة المصرية بين الجيش الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة الذي يشهد تصعيدا بين الطرفين منذ أيام.وأوضح مسؤول إسرائيلي في وقت سابق لإذاعة الجيش الإسرائيلي أن "الاقتراح المصري للتهدئة كان يدعو إلى وقف متبادل لإطلاق النار اعتبارا من منتصف الليلة، ولا يتضمن التزاما إسرائيليا بوقف الاغتيالات".في السياق ذاته، أكد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي في وقت سابق أنه "لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن هدنة مؤقتة برعاية مصرية والمحادثات بهذا الشأن مستمرة".يذكر أن رئيس المكتب السياسي لحركة "المقاومة الإسلامية" (حماس)، إسماعيل هنية، كان قد حمل إسرائيل المسؤولية عما يجري بسبب "جريمة الاغتيال للقادة واستهداف المدنيين في بيوتهم"، بقطاع غزة.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، وفق بيان للمكتب السياسي.وبحسب البيان: "تلقى الأخ إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أمس الجمعة، اتصالًا من وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الذي نقل رسالة تضامن ووقوف من الرئيس إبراهيم رئيسي إلى جانب شعبنا ومقاومتنا الباسلة، ومشيدًا بصمود غزة وما تسجله مقاومتها من بطولة في المواجهة الجارية مع العدو".وخلال الاتصال، عبر هنية عن شكره وتثمينه للموقف الإيراني، مؤكدا أن "العدو يتحمل المسؤولية عما يجري بسبب جريمة الاغتيال للقادة واستهداف المدنيين في بيوتهم".

https://sputnikarabic.ae/20230512/إعلام-عبري-مصر-تنقل-لإسرائيل-اقتراحا-جديدا-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-1076968303.html

https://sputnikarabic.ae/20230512/لماذا-أوقفت-إسرائيل-محادثات-التهدئة-وما-سيناريوهات-استمرار-قصف-غزة-1076966649.html

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