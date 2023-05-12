https://sputnikarabic.ae/20230512/إعلام-عبري-مصر-تنقل-لإسرائيل-اقتراحا-جديدا-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-1076968303.html

إعلام عبري: مصر تنقل لإسرائيل اقتراحا جديدا لوقف إطلاق النار في غزة

إعلام عبري: مصر تنقل لإسرائيل اقتراحا جديدا لوقف إطلاق النار في غزة

قالت قناة عبرية رسمية، مساء اليوم الجمعة، إن مصر نقلت إلى إسرائيل اقتراحا جديدا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. 12.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-12T18:25+0000

2023-05-12T18:25+0000

2023-05-12T18:26+0000

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التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

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وأفادت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية أن مصر قدمت إلى إسرائيل، بعد اغتيال الأخيرة إياد الحسني مسؤول العمليات في "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، مسودة جديدة لوقف إطلاق النار.وأضافت أن إسرائيل لم ترد بعد على المقترح المصري، ربما انتظارا منها لرد "الجهاد الإسلامي".ونقلت القناة عن مسؤول أمني إسرائيلي كبير (لم تسمه) قوله: "أعتقد أننا في الطريق لوقف إطلاق النار، لكننا لسنا في عجلة من أمرنا".وفي وقت سابق من مساء اليوم الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، إياد الحسني، ليرتفع بذلك عدد قادة الحركة الذين اغتالتهم إسرائيل منذ بدء عمليتها العسكرية فجر الثلاثاء إلى 6.وقال الجيش في بيان نشره بحسابه على "تويتر": في عملية مشتركة مع (جهاز الأمن العام) الشاباك، هاجم الجيش الإسرائيلي واغتال في شقة استخدمت كمخبأ، العضو البارز في منظمة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، إياد الحسني، قائد ملف عمليات التنظيم في قطاع غزة بأكمله".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة أبلغت إسرائيل مصر، بتعليق اتصالات وقف إطلاق النار مع قطاع غزة، بعد توسيع الفصائل الفلسطينية دائرة نيران صواريخها لتستهدف لأول مرة منذ جولة التصعيد الحالية بلدات في محيط مدينة القدس.ووقتها، قالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية، نقلا عن مسؤول أمني كبير، إن إسرائيل أبلغت مصر أن محادثات وقف إطلاق النار "ليست ذات صلة في الوقت الحالي، وأن الخط مع مصر مفصول حاليا".وقادت مصر جهودا للوساطة بين إسرائيل وحركة "الجهاد الإسلامي" لوقف التصعيد المستمر منذ فجر الثلاثاء الماضي، عندما أقدمت تل أبيب على شن عملية عسكرية تحت اسم "الدرع والسهم" على قطاع غزة، فيما ردت الفصائل بإطلاق مئات الصواريخ تجاه الأراضي الإسرائيلية وصلت إلى محيط القدس وتل أبيب (وسط).وأسفر القصف الإسرائيلي على القطاع منذ فجر الثلاثاء، عن مقتل 33 فلسطينيا بينهم 6 أطفال و3 نساء و5 من قادة "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، فيما أسفر القصف الصاروخي من غزة على إسرائيل عن مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين.

https://sputnikarabic.ae/20230512/إسرائيل-تعلن-اغتيال-مسؤول-العمليات-في-الجهاد-الإسلامي-بغزة-1076967329.html

https://sputnikarabic.ae/20230512/إسرائيل-تبلغ-مصر-بتعليق-مفاوضات-وقف-إطلاق-النار-مع-غزة-1076954096.html

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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل