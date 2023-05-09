https://sputnikarabic.ae/20230509/هنية-المقاومة-وحدها-ستحدد-الطريقة-التي-تؤلم-إسرائيل-1076814285.html
هنية: المقاومة وحدها ستحدد الطريقة التي تؤلم إسرائيل
هنية: المقاومة وحدها ستحدد الطريقة التي تؤلم إسرائيل
أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اسماعيل هنية، اليوم الثلاثاء، أن "العدو أخطأ في تقديراته وسيدفع ثمن جريمته"، وذلك بعد الهجوم... 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T08:55+0000
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وقال هنية، في تصريحات له، إن "المقاومة وحدها ستحدد الطريقة التي تؤلم العدو الغادر"، مضيفا أن "اغتيال قادة بعملية غادرة لن يجلب الأمن للمحتل بل مزيدا من المقاومة".وتابع أن "العدوان يستهدف كل شعبنا والمقاومة موحدة في مواجهته".وكان الطيران الحربي الإسرائيلي، شن في ساعة مبكرة اليوم، غارات جوية على قطاع غزة، فيما قال الجيش الإسرائيلي، إنه تمكن من اغتيال ثلاثة من القادة العسكريين البارزين لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية في غاراته على قطاع غزة.وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي، "اغتيال قائد المنطقة الشمالية في الجهاد الإسلامي، القائد خليل البهتيمي، الذي كان خلف إطلاق الصواريخ صوب مناطق غلاف غزة خلال الأشهر الماضية".وأضاف الجيش: "اغتيال أمين سر المجلس العسكري لسرايا القدس، القائد جهاد غنام. واغتيال القائد طارق عز الدين، المسؤول عن توجيه عدد من العمليات في الضفة الغربية".وفي ذات الصدد، نعت حركة الجهاد الإسلامي القادة الثلاثة، مؤكدة مقتل زوجاتهم وعدد من أبنائهم خلال الغارات الإسرائيلية.من جانبها، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بارتفاع عدد قتلى الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 12، مشيرة إلى إصابة 20 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20230509/مقتل-قائد-بارز-في-الجهاد-وإسرائيل-تغلق--المعابر-على-قطاع-غزة-حتى-إشعار-آخر-1076804045.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
هنية: المقاومة وحدها ستحدد الطريقة التي تؤلم إسرائيل
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أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اسماعيل هنية، اليوم الثلاثاء، أن "العدو أخطأ في تقديراته وسيدفع ثمن جريمته"، وذلك بعد الهجوم الإسرائيلي الجديد على قطاع غزة.
وقال هنية، في تصريحات له
، إن "المقاومة وحدها ستحدد الطريقة التي تؤلم العدو الغادر"، مضيفا أن "اغتيال قادة بعملية غادرة لن يجلب الأمن للمحتل بل مزيدا من المقاومة".
وتابع أن "العدوان يستهدف كل شعبنا والمقاومة موحدة في مواجهته".
وكان الطيران الحربي الإسرائيلي، شن في ساعة مبكرة اليوم، غارات جوية على قطاع غزة، فيما قال الجيش الإسرائيلي، إنه تمكن من اغتيال ثلاثة من القادة العسكريين البارزين
لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية في غاراته على قطاع غزة.
وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي، "اغتيال قائد المنطقة الشمالية في الجهاد الإسلامي، القائد خليل البهتيمي، الذي كان خلف إطلاق الصواريخ صوب مناطق غلاف غزة خلال الأشهر الماضية".
وأضاف الجيش: "اغتيال أمين سر المجلس العسكري لسرايا القدس، القائد جهاد غنام. واغتيال القائد طارق عز الدين، المسؤول عن توجيه عدد من العمليات في الضفة الغربية".
وفي ذات الصدد، نعت حركة الجهاد الإسلامي القادة الثلاثة، مؤكدة مقتل زوجاتهم وعدد من أبنائهم خلال الغارات الإسرائيلية.
من جانبها، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بارتفاع عدد قتلى الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 12
، مشيرة إلى إصابة 20 آخرين.