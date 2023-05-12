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الأمم المتحدة: فرار أكثر من 200 ألف شخص من العنف في السودان إلى دول الجوار
الأمم المتحدة: فرار أكثر من 200 ألف شخص من العنف في السودان إلى دول الجوار
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن نحو 200 ألف شخص فروا من السودان هربا من القتال الذي اندلع في منتصف أبريل/نيسان، إضافة إلى مئات الآلاف الذين نزحوا داخل... 12.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-12T11:26+0000
2023-05-12T11:26+0000
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وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أولغا سارادو، للصحفيين في جنيف، إنه "مع استمرار العنف في السودان للأسبوع الرابع اضطر ما يقرب من 200 ألف شخص إلى الفرار من البلاد مع عبور المزيد من الحدود يوميا بحثا عن الأمان". وأضافت سارادو أن "الاستجابة الإنسانية صعبة ومكلفة"، مشيرةً إلى أن "الفارين يصلون إلى مناطق حدودية نائية حيث الخدمات والبنية التحتية شحيحة أو غير موجودة، في حين أن سكان هذه المناطق يعانون بالفعل من تغير المناخ وندرة الغذاء". وأشارت إلى أن "موسم الأمطار القادم سيجعل الخدمات اللوجستية أكثر صعوبة حيث ستصبح العديد من الطرق غير ممهدة".وأوضحت أن نحو 30 ألف لاجئ وصلوا في الأيام الأخيرة إلى تشاد، وبذلك يصل العدد الإجمالي إلى 60 ألفا، لافتةً إلى أن ما يقرب من 90 في المئة من اللاجئين هم من الأطفال والنساء ويعانون من سوء تغذية حاد. وفي السياق، أكدت سارادو أن المفوضية ترحب بتوقيع طرفي النزاع في جدة على التزام باحترام المبادئ الإنسانية وحماية المدنيين، لكن لا شيء يبدو أنه سيتغير على الفور.وكان الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، وقعوا أمس الخميس، على "إعلان جدة" لحماية المدنيين المتأثرين من الصراع المسلح، المستمر منذ منتصف أبريل الماضي.وركز الاتفاق على إخلاء المستشفيات والمرافق الخدمية، من القوات العسكرية، وفتح مسارات آمنة لخروج المدنيين من مناطق النزاع، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى العاصمة والمناطق المتأثرة من الصراع.
https://sputnikarabic.ae/20230511/الصحة-العالمية-أنباء-عن-تفشي-الملاريا-وحمى-الضنك-والحصبة-في-السودان-1076926205.html
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منظمة الأمم المتحدة, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار
منظمة الأمم المتحدة, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار

الأمم المتحدة: فرار أكثر من 200 ألف شخص من العنف في السودان إلى دول الجوار

11:26 GMT 12.05.2023
© AFP 2023أشخاص يحملون أمتعتهم يسيرون على طول أحد شوارع الخرطوم في 16 أبريل / نيسان 2023 ، مع استمرار القتال بين قوات الجنرالات المتناحرين.
أشخاص يحملون أمتعتهم يسيرون على طول أحد شوارع الخرطوم في 16 أبريل / نيسان 2023 ، مع استمرار القتال بين قوات الجنرالات المتناحرين. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2023
© AFP 2023
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أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن نحو 200 ألف شخص فروا من السودان هربا من القتال الذي اندلع في منتصف أبريل/نيسان، إضافة إلى مئات الآلاف الذين نزحوا داخل البلاد.
وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أولغا سارادو، للصحفيين في جنيف، إنه "مع استمرار العنف في السودان للأسبوع الرابع اضطر ما يقرب من 200 ألف شخص إلى الفرار من البلاد مع عبور المزيد من الحدود يوميا بحثا عن الأمان".
وأضافت سارادو أن "الاستجابة الإنسانية صعبة ومكلفة"، مشيرةً إلى أن "الفارين يصلون إلى مناطق حدودية نائية حيث الخدمات والبنية التحتية شحيحة أو غير موجودة، في حين أن سكان هذه المناطق يعانون بالفعل من تغير المناخ وندرة الغذاء".
وأشارت إلى أن "موسم الأمطار القادم سيجعل الخدمات اللوجستية أكثر صعوبة حيث ستصبح العديد من الطرق غير ممهدة".
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وأوضحت أن نحو 30 ألف لاجئ وصلوا في الأيام الأخيرة إلى تشاد، وبذلك يصل العدد الإجمالي إلى 60 ألفا، لافتةً إلى أن ما يقرب من 90 في المئة من اللاجئين هم من الأطفال والنساء ويعانون من سوء تغذية حاد.
وفي السياق، أكدت سارادو أن المفوضية ترحب بتوقيع طرفي النزاع في جدة على التزام باحترام المبادئ الإنسانية وحماية المدنيين، لكن لا شيء يبدو أنه سيتغير على الفور.
وكان الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، وقعوا أمس الخميس، على "إعلان جدة" لحماية المدنيين المتأثرين من الصراع المسلح، المستمر منذ منتصف أبريل الماضي.

وركز الاتفاق على إخلاء المستشفيات والمرافق الخدمية، من القوات العسكرية، وفتح مسارات آمنة لخروج المدنيين من مناطق النزاع، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى العاصمة والمناطق المتأثرة من الصراع.
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