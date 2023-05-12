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Вертолет Ка-52 ВС РФ в небе в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230512/بلينكين-الولايات-المتحدة-مستعدة-لتزويد-أوكرانيا-بما-تحتاجه-لشن-هجوم-مضاد-1076931676.html
بلينكين: الولايات المتحدة مستعدة لتزويد أوكرانيا بما تحتاجه لشن هجوم مضاد
بلينكين: الولايات المتحدة مستعدة لتزويد أوكرانيا بما تحتاجه لشن هجوم مضاد
قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، إن إدارة بايدن مستعدة لتلبية متطلبات كييف لشن هجوم مضاد ضد روسيا. 12.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-12T00:14+0000
2023-05-12T00:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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سبوتنيك. وأوضح بلينكين، اليوم الجمعة، عندما سئل عن دعم الولايات المتحدة للهجوم المضاد في أوكرانيا "إذا كانت هناك فجوات، وإذا كان هناك نقص، فسيخبروننا بذلك وسنبذل قصارى جهدنا لتعويض ذلك".وعلق بلينكن على قرار لندن بتزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى، قائلا إن بلاده تثق في أن هذه الصواريخ تلبي احتياجات أوكرانيا.يذكر أن وزير الدفاع البريطاني بن والاس أكد، أمس الخميس، أن لندن تعتزم تسليم أوكرانيا صواريخ كروز بعيدة المدى من طراز "ستورم شادو"، وذلك بعد وقت قصير على تريب وكالات لهذه المعلومات.وقال والاس، خلال جلسة حضرها في مجلس العموم البريطاني: "اليوم يمكنني أن أعلن أن المملكة المتحدة ستتبرع بصواريخ ستورم شادو لأوكرانيا".كشفت وسائل إعلام غربية، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن بريطانيا قامت بتسليم الجيش الأوكراني صواريخ حديثة بعيدة المدى.وذكرت وكالات غربية نقلا عن مسؤولين غربيين، أن لندن سلمت كييف صواريخ كروز من طراز "ستورم شادو" الطويلة المدى، ما سيزيد من القدرات الهجومية للقوات الأوكرانية، وذلك قبل الهجوم المضاد "الذي طال انتظاره"، كما أضافت الشبكة أن لندن تلقت تأكيدات من كييف بأن هذه الصواريخ ستستخدم فقط ضد أهداف تقع ضمن سيادة أوكرانيا.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230511/خبير-أوكرانيا-مهددة-بأن-تفقد-حليفا-رئيسيا-جديدا-لها-في-أوروبا-1076904576.html
https://sputnikarabic.ae/20230511/زيلينسكي-أوكرانيا-تحتاج-إلى-مزيد-من-الوقت-لشن-هجوم-مضاد-1076903363.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, بريطانيا, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, بريطانيا, الأخبار

بلينكين: الولايات المتحدة مستعدة لتزويد أوكرانيا بما تحتاجه لشن هجوم مضاد

00:14 GMT 12.05.2023
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورمؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2023
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، إن إدارة بايدن مستعدة لتلبية متطلبات كييف لشن هجوم مضاد ضد روسيا.
سبوتنيك. وأوضح بلينكين، اليوم الجمعة، عندما سئل عن دعم الولايات المتحدة للهجوم المضاد في أوكرانيا "إذا كانت هناك فجوات، وإذا كان هناك نقص، فسيخبروننا بذلك وسنبذل قصارى جهدنا لتعويض ذلك".
وعلق بلينكن على قرار لندن بتزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى، قائلا إن بلاده تثق في أن هذه الصواريخ تلبي احتياجات أوكرانيا.
أوكرانيا والاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2023
خبير: أوكرانيا مهددة بأن تفقد حليفا رئيسيا جديدا لها في أوروبا
أمس, 09:24 GMT
يذكر أن وزير الدفاع البريطاني بن والاس أكد، أمس الخميس، أن لندن تعتزم تسليم أوكرانيا صواريخ كروز بعيدة المدى من طراز "ستورم شادو"، وذلك بعد وقت قصير على تريب وكالات لهذه المعلومات.
وقال والاس، خلال جلسة حضرها في مجلس العموم البريطاني: "اليوم يمكنني أن أعلن أن المملكة المتحدة ستتبرع بصواريخ ستورم شادو لأوكرانيا".
كشفت وسائل إعلام غربية، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن بريطانيا قامت بتسليم الجيش الأوكراني صواريخ حديثة بعيدة المدى.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي: أوكرانيا تحتاج إلى مزيد من الوقت لشن هجوم مضاد
أمس, 09:01 GMT
وذكرت وكالات غربية نقلا عن مسؤولين غربيين، أن لندن سلمت كييف صواريخ كروز من طراز "ستورم شادو" الطويلة المدى، ما سيزيد من القدرات الهجومية للقوات الأوكرانية، وذلك قبل الهجوم المضاد "الذي طال انتظاره"، كما أضافت الشبكة أن لندن تلقت تأكيدات من كييف بأن هذه الصواريخ ستستخدم فقط ضد أهداف تقع ضمن سيادة أوكرانيا.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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