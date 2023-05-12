https://sputnikarabic.ae/20230512/خط-سويوز-فوستوك-يدخل-مرحلته-النهائية-والدولار-خارج-التعاملات-1076938002.html

خط "سويوز فوستوك" يدخل مرحلته النهائية والدولار خارج التعاملات

خط "سويوز فوستوك" يدخل مرحلته النهائية والدولار خارج التعاملات

أكدت شركة "غازبروم" الروسية العملاقة، اليوم الجمعة، أن أعمال المسح والتخطيط لتنفيذ مشروع خط غاز "سويوز فوستوك" (اتحاد الشرق) الذي يمر عبر منغوليا والصين، وصلت... 12.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-12T09:36+0000

2023-05-12T09:36+0000

2023-05-12T09:36+0000

اقتصاد

روسيا

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وقالت الشركة في بيان نشر على قناتها في "تلغرام"، اليوم الجمعة، إن "أعمال التخطيط والمسح لبناء خط غاز "سويوز فوستوك" يتم تنفيذها بدقة بما يتفق تماما مع الخطط المعتمدة وهي في المرحلة النهائية".يذكر أن شركتا "غازبروفود سويوز فوستوك" لأنابيب الغاز الخاصة و"غازبروم برويكتيروفانيه"، كانتا قد وقعتا العام الماضي، اتفاقية لتنفيذ أعمال التصميم والمسح كجزء من بناء خط أنابيب الغاز "سويوز فوستوك" (اتحاد الشرق)، الذي سيمتد من روسيا عبر منغوليا إلى الصين.وتم التوقيع على الاتفاقية خلال اجتماع بين أليكسي ميلر، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة إدارة شركة الطاقة الروسية غازبروم، ونائب رئيس وزراء منغوليا س. أمارسايخان.وقال نوفاك في تصريحات على قناة "روسيا 24" التلفزيونية عقب اجتماع اللجنة الحكومية الروسية الصينية للتعاون في مجال الطاقة، إن روسيا والصين رفعتا حجم مبيعاتهما التجارية في قطاع الطاقة في عام 2022، بنسبة 64% من الناحية النقدية، وبنسبة 10% من الناحية المادية.وأشار نوفاك إلى أن موسكو وبكين تهدفان إلى زيادة تطوير العلاقات بين البلدين، وبشكل خاص فيما يتعلق بزيادة التجارة في موارد الطاقة بالعملات الوطنية.وكانت "غازبروم" قد أعلنت أواخر عام 2021، عن توقيع بروتوكول مع منغوليا حول تنفيذ دراسة جدوى للمشروع، حيث من المتوقع استكمال تصميم خط الأنابيب في 2022 - 2023، لتبدأ أعمال بناء المشروع في 2024، ويتم تشغيل خط الأنابيب في 2027-2028.

https://sputnikarabic.ae/20230510/تقرير-يكشف-أن-روسيا-من-بين-أبرز-الدول-من-حيث-تباطؤ-التضخم-في-العالم-1076848079.html

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اقتصاد, روسيا