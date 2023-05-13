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https://sputnikarabic.ae/20230513/أعداد-ضحايا-طائفة-الجوع-في-كينيا-تتجاوز-الـ-200-1076996850.html
أعداد ضحايا "طائفة الجوع" في كينيا تتجاوز الـ 200
أعداد ضحايا "طائفة الجوع" في كينيا تتجاوز الـ 200
أعلن مسؤول حكومي في كينيا، اليوم السبت، أن حصيلة الوفيات في أتباع طائفة تمارس الجوع حتى الموت بلغت 201 قتيل، بعد أن كشف محققون عن 22 جثة جديدة في غابة ساحلية. 13.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-13T16:37+0000
2023-05-13T16:37+0000
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وتعتقد الشرطة أن معظم الجثث التي عُثر عليها في غابة قرب بلدة ماليندي، الواقعة على المحيط الهندي، تخص أتباع بول ماكنزي نثينجي، وهو سائق سيارة أجرة مسيحي تحول إلى واعظ.ويتهم ماكنزي بتحريض أتباعه على الجوع حتى الموت من أجل "لقاء المسيح"، لكنه ينفي هذه الاتهامات، بحسب وسائل إعلام غربية.وقالت رودا أونيانشا، مفوضة الساحل الإقليمية، التي أعلنت أحدث الأرقام، إن 26 شخصا ألقي القبض عليهم على خلفية الوفيات بما في ذلك ماكنزي و"عصابة تنفيذية" مكلفة بضمان أنه لم يكسر أي شخص صيامه أو ترك مخبأ الغابة على قيد الحياة.وقالت إن المحققين سيوقفون عمليات استخراج الجثث لمدة يومين لإعادة تنظيم جهودهم، مع استئناف العملية يوم الثلاثاء المقبل.وكان الرئيس الكيني وليام روتو، قد وصف تصرفات الطائفة، التي يشتبه في أنها شجعت عددا من أتباعها على الانتحار الجماعي، بأنها تشبه العمل الإرهابي.ووجه روتو اتهامات لزعيم الطائفة، بول ماكنزي نثينجي، بأنه يستخدم الدين لارتكاب ما وصفه بـ"الأفعال الشنيعة".
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أخبار العالم الآن, الأخبار, كينيا
أخبار العالم الآن, الأخبار, كينيا

أعداد ضحايا "طائفة الجوع" في كينيا تتجاوز الـ 200

16:37 GMT 13.05.2023
© AFP 2023 / LUIS TATOالشرطة الكينية
الشرطة الكينية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2023
© AFP 2023 / LUIS TATO
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أعلن مسؤول حكومي في كينيا، اليوم السبت، أن حصيلة الوفيات في أتباع طائفة تمارس الجوع حتى الموت بلغت 201 قتيل، بعد أن كشف محققون عن 22 جثة جديدة في غابة ساحلية.
وتعتقد الشرطة أن معظم الجثث التي عُثر عليها في غابة قرب بلدة ماليندي، الواقعة على المحيط الهندي، تخص أتباع بول ماكنزي نثينجي، وهو سائق سيارة أجرة مسيحي تحول إلى واعظ.
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ويتهم ماكنزي بتحريض أتباعه على الجوع حتى الموت من أجل "لقاء المسيح"، لكنه ينفي هذه الاتهامات، بحسب وسائل إعلام غربية.
وقالت رودا أونيانشا، مفوضة الساحل الإقليمية، التي أعلنت أحدث الأرقام، إن 26 شخصا ألقي القبض عليهم على خلفية الوفيات بما في ذلك ماكنزي و"عصابة تنفيذية" مكلفة بضمان أنه لم يكسر أي شخص صيامه أو ترك مخبأ الغابة على قيد الحياة.
وقالت إن المحققين سيوقفون عمليات استخراج الجثث لمدة يومين لإعادة تنظيم جهودهم، مع استئناف العملية يوم الثلاثاء المقبل.
وكان الرئيس الكيني وليام روتو، قد وصف تصرفات الطائفة، التي يشتبه في أنها شجعت عددا من أتباعها على الانتحار الجماعي، بأنها تشبه العمل الإرهابي.
ووجه روتو اتهامات لزعيم الطائفة، بول ماكنزي نثينجي، بأنه يستخدم الدين لارتكاب ما وصفه بـ"الأفعال الشنيعة".
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