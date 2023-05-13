https://sputnikarabic.ae/20230513/إصابات-عقب-اقتحام-القوات-الإسرائيلية-مخيم-بلاطة-شرق-نابلس-فيديو-1076977425.html
إصابات عقب اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم بلاطة شرق نابلس... فيديو
إصابات عقب اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم بلاطة شرق نابلس... فيديو
اقتحمت القوات الإسرائيلية، اليوم السبت، "مخيم بلاطة شرق نابلس، وحاصرت أحد المنازل". 13.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-13T06:56+0000
2023-05-13T06:56+0000
2023-05-13T06:56+0000
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا، بأن "قوات خاصة "مستعربين" برفقة قوات الاحتلال حاصروا منزلا في حارة "الجماسين" وسط المخيم، واعتلى عدد من القناصة أسطح منازل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات"، مشيرة إلى أن "قوات الاحتلال أغلقت مداخل المخيم".وقالت الوكالة الرسمية، إن "مواطنين اثنين، أصيبا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس، ومحاصرة أحد المنازل".وأفاد مدير الإسعاف بالهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس أحمد جبريل، بأن "مواطنين أصيبا بالرصاص الحي، أحدهما في القدم، والآخر في منطقة البطن والحوض، وتعتبر من الإصابات الخطرة، حيث تجرى محاولات حثيثة لنقلهما إلى مستشفى رفيديا"، متهما القوات الإسرائيلية بمنع دخول مركبات الإسعاف للمخيم، وإسعاف المصابين، واستهدفهم بشكل مباشر.ويأتي اقتحام المخيم في وقت يشهد قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء، قصفا إسرائيليا، أسفر حتى الآن عن مقتل 33 فلسطينيا بينهم 6 أطفال و3 نساء و5 من قادة "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي".كما أسفر القصف الصاروخي من قطاع غزة على إسرائيل عن مقتل إسرائيلي في مدينة رحوفوت (وسط) وإصابة آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20230512/إسماعيل-هنية-المقاومة-موحدة-والعدو-يتحمل-المسؤولية-عما-يجري-1076971148.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة, الأخبار, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة, الأخبار, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي
إصابات عقب اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم بلاطة شرق نابلس... فيديو
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اقتحمت القوات الإسرائيلية، اليوم السبت، "مخيم بلاطة شرق نابلس، وحاصرت أحد المنازل".
أفادت وكالة
الأنباء الفلسطينية- وفا، بأن "قوات خاصة "مستعربين" برفقة قوات الاحتلال حاصروا منزلا في حارة "الجماسين" وسط المخيم، واعتلى عدد من القناصة أسطح منازل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات"، مشيرة إلى أن "قوات الاحتلال أغلقت مداخل المخيم".
وقالت الوكالة الرسمية، إن "مواطنين اثنين، أصيبا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس
، ومحاصرة أحد المنازل".
وأفاد مدير الإسعاف بالهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس أحمد جبريل، بأن "مواطنين أصيبا بالرصاص الحي، أحدهما في القدم، والآخر في منطقة البطن والحوض، وتعتبر من الإصابات الخطرة، حيث تجرى محاولات حثيثة لنقلهما إلى مستشفى رفيديا"، متهما القوات الإسرائيلية بمنع دخول مركبات الإسعاف للمخيم، وإسعاف المصابين، واستهدفهم بشكل مباشر.
ويأتي اقتحام المخيم في وقت يشهد قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء، قصفا إسرائيليا،
أسفر حتى الآن عن مقتل 33 فلسطينيا بينهم 6 أطفال و3 نساء و5 من قادة "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي".
كما أسفر القصف الصاروخي من قطاع غزة على إسرائيل عن مقتل إسرائيلي
في مدينة رحوفوت (وسط) وإصابة آخرين.