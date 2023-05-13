https://sputnikarabic.ae/20230513/استطلاعات-رأي-ترجح-فوز-أردوغان-في-الجولة-الأولى-من-الانتخابات-الرئاسية-التركية-1076984778.html

استطلاعات رأي ترجح فوز أردوغان في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التركية

استطلاعات رأي ترجح فوز أردوغان في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التركية

أشارت استطلاعات رأي أجريت داخل تركيا، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من المرجح أن يفوز في ‏الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بهامش ضئيل.‏ 13.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-13T10:54+0000

2023-05-13T10:54+0000

2023-05-13T10:54+0000

رجب طيب أردوغان

أخبار تركيا اليوم

العالم

أخبار العالم الآن

الانتخابات الرئاسية التركية 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1c/1061716011_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_e7c32fd6d20953e80f6c1617650cedc7.jpg

إسطنبول - سبوتنيك. وأظهر استطلاع مركز أبحاث "أريدا" أن 51.3% من المستطلعين مستعدين للتصويت لأردوغان، غدا الأحد، في حين أن 44.2% سيصوتون لمرشح المعارضة الرئيسي، كمال كيليجدار أوغلو، بينما قد يحصل المرشح الثالث، سنان أوغان، على ما يقارب 4% من الأصوات.وبحسب الاستطلاع، سيحصل تحالف حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحزب الحركة القومية، على أكثر من 51% من الأصوات.بينما توقع استطلاع مركز أبحاث "أسال" أن يحصل أردوغان على 50.6% من الأصوات، وكيليجدار أوغلو على 46.3%.وتم إجراء الاستطلاع التابع لمركز أبحاث "أريدا" على 25 ألف شخص، في الفترة من 11 إلى 12 مايو/ أيار الجاري، وأصبح من أوائل استطلاعات الرأي التي أجريت بعد أن أعلن محرم إنجه، مرشح رئاسي آخر، انسحابه من ترشحه قبل الانتخابات بثلاثة أيام.فيما تم إجراء استطلاع مركز أبحاث "أسال" على أكثر من 2000 شخص، في الفترة من 10 إلى 12 مايو.ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا يوم 14 مايو الجاري، ومن المقرر أن تقام الجولة الثانية في 28 مايو، والتي ستجرى في حال عدم حصول أي مرشح على 50% من الأصوات.

https://sputnikarabic.ae/20230509/قبل-أيام-من-الانتخابات-أردوغان-يعلن-زيادة-أجور-العمالة-الحكومية-45-1076823060.html

https://sputnikarabic.ae/20230506/أردوغان-سنوفر-100-مليار-دولار-من-فاتورة-الطاقة-لخدمة-الشعب-1076739820.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الانتخابات الرئاسية التركية 2023