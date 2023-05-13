https://sputnikarabic.ae/20230513/استطلاعات-رأي-ترجح-فوز-أردوغان-في-الجولة-الأولى-من-الانتخابات-الرئاسية-التركية-1076984778.html
استطلاعات رأي ترجح فوز أردوغان في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التركية
استطلاعات رأي ترجح فوز أردوغان في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التركية
أشارت استطلاعات رأي أجريت داخل تركيا، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من المرجح أن يفوز في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بهامش ضئيل. 13.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-13T10:54+0000
2023-05-13T10:54+0000
2023-05-13T10:54+0000
رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
الانتخابات الرئاسية التركية 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1c/1061716011_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_e7c32fd6d20953e80f6c1617650cedc7.jpg
إسطنبول - سبوتنيك. وأظهر استطلاع مركز أبحاث "أريدا" أن 51.3% من المستطلعين مستعدين للتصويت لأردوغان، غدا الأحد، في حين أن 44.2% سيصوتون لمرشح المعارضة الرئيسي، كمال كيليجدار أوغلو، بينما قد يحصل المرشح الثالث، سنان أوغان، على ما يقارب 4% من الأصوات.وبحسب الاستطلاع، سيحصل تحالف حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحزب الحركة القومية، على أكثر من 51% من الأصوات.بينما توقع استطلاع مركز أبحاث "أسال" أن يحصل أردوغان على 50.6% من الأصوات، وكيليجدار أوغلو على 46.3%.وتم إجراء الاستطلاع التابع لمركز أبحاث "أريدا" على 25 ألف شخص، في الفترة من 11 إلى 12 مايو/ أيار الجاري، وأصبح من أوائل استطلاعات الرأي التي أجريت بعد أن أعلن محرم إنجه، مرشح رئاسي آخر، انسحابه من ترشحه قبل الانتخابات بثلاثة أيام.فيما تم إجراء استطلاع مركز أبحاث "أسال" على أكثر من 2000 شخص، في الفترة من 10 إلى 12 مايو.ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا يوم 14 مايو الجاري، ومن المقرر أن تقام الجولة الثانية في 28 مايو، والتي ستجرى في حال عدم حصول أي مرشح على 50% من الأصوات.
https://sputnikarabic.ae/20230509/قبل-أيام-من-الانتخابات-أردوغان-يعلن-زيادة-أجور-العمالة-الحكومية-45-1076823060.html
https://sputnikarabic.ae/20230506/أردوغان-سنوفر-100-مليار-دولار-من-فاتورة-الطاقة-لخدمة-الشعب-1076739820.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1c/1061716011_0:0:888:666_1920x0_80_0_0_40210c993a93b1beeaac1824a1a994d4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الانتخابات الرئاسية التركية 2023
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الانتخابات الرئاسية التركية 2023
استطلاعات رأي ترجح فوز أردوغان في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التركية
تابعنا عبر
أشارت استطلاعات رأي أجريت داخل تركيا، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من المرجح أن يفوز في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بهامش ضئيل.
إسطنبول - سبوتنيك. وأظهر استطلاع مركز أبحاث "أريدا" أن 51.3% من المستطلعين مستعدين للتصويت لأردوغان، غدا الأحد، في حين أن 44.2% سيصوتون لمرشح المعارضة الرئيسي، كمال كيليجدار أوغلو، بينما قد يحصل المرشح الثالث، سنان أوغان، على ما يقارب 4% من الأصوات.
وبحسب الاستطلاع، سيحصل تحالف حزب العدالة والتنمية
الحاكم، وحزب الحركة القومية، على أكثر من 51% من الأصوات.
بينما توقع استطلاع مركز أبحاث "أسال" أن يحصل أردوغان
على 50.6% من الأصوات، وكيليجدار أوغلو على 46.3%.
وتم إجراء الاستطلاع التابع لمركز أبحاث "أريدا" على 25 ألف شخص، في الفترة من 11 إلى 12 مايو/ أيار الجاري، وأصبح من أوائل استطلاعات الرأي التي أجريت بعد أن أعلن محرم إنجه، مرشح رئاسي آخر، انسحابه من ترشحه قبل الانتخابات بثلاثة أيام.
فيما تم إجراء استطلاع مركز أبحاث "أسال" على أكثر من 2000 شخص، في الفترة من 10 إلى 12 مايو.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية
في تركيا يوم 14 مايو الجاري، ومن المقرر أن تقام الجولة الثانية في 28 مايو، والتي ستجرى في حال عدم حصول أي مرشح على 50% من الأصوات.