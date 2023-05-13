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https://sputnikarabic.ae/20230513/استطلاعات-رأي-ترجح-فوز-أردوغان-في-الجولة-الأولى-من-الانتخابات-الرئاسية-التركية-1076984778.html
استطلاعات رأي ترجح فوز أردوغان في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التركية
استطلاعات رأي ترجح فوز أردوغان في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التركية
أشارت استطلاعات رأي أجريت داخل تركيا، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من المرجح أن يفوز في ‏الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بهامش ضئيل.‏ 13.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-13T10:54+0000
2023-05-13T10:54+0000
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إسطنبول - سبوتنيك. وأظهر استطلاع مركز أبحاث "أريدا" أن 51.3% من المستطلعين مستعدين للتصويت لأردوغان، غدا الأحد، في حين أن 44.2% سيصوتون لمرشح المعارضة الرئيسي، كمال كيليجدار أوغلو، بينما قد يحصل المرشح الثالث، سنان أوغان، على ما يقارب 4% من الأصوات.وبحسب الاستطلاع، سيحصل تحالف حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحزب الحركة القومية، على أكثر من 51% من الأصوات.بينما توقع استطلاع مركز أبحاث "أسال" أن يحصل أردوغان على 50.6% من الأصوات، وكيليجدار أوغلو على 46.3%.وتم إجراء الاستطلاع التابع لمركز أبحاث "أريدا" على 25 ألف شخص، في الفترة من 11 إلى 12 مايو/ أيار الجاري، وأصبح من أوائل استطلاعات الرأي التي أجريت بعد أن أعلن محرم إنجه، مرشح رئاسي آخر، انسحابه من ترشحه قبل الانتخابات بثلاثة أيام.فيما تم إجراء استطلاع مركز أبحاث "أسال" على أكثر من 2000 شخص، في الفترة من 10 إلى 12 مايو.ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا يوم 14 مايو الجاري، ومن المقرر أن تقام الجولة الثانية في 28 مايو، والتي ستجرى في حال عدم حصول أي مرشح على 50% من الأصوات.
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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الانتخابات الرئاسية التركية 2023
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الانتخابات الرئاسية التركية 2023

استطلاعات رأي ترجح فوز أردوغان في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التركية

10:54 GMT 13.05.2023
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARDالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2023
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
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أشارت استطلاعات رأي أجريت داخل تركيا، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من المرجح أن يفوز في ‏الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بهامش ضئيل.‏
إسطنبول - سبوتنيك. وأظهر استطلاع مركز أبحاث "أريدا" أن 51.3% من المستطلعين مستعدين للتصويت لأردوغان، غدا الأحد، في حين أن 44.2% سيصوتون لمرشح المعارضة الرئيسي، كمال كيليجدار أوغلو، بينما قد يحصل المرشح الثالث، سنان أوغان، على ما يقارب 4% من الأصوات.
وبحسب الاستطلاع، سيحصل تحالف حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحزب الحركة القومية، على أكثر من 51% من الأصوات.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
قبل أيام من الانتخابات.. أردوغان يعلن زيادة أجور العمالة الحكومية 45%
9 مايو, 11:52 GMT
بينما توقع استطلاع مركز أبحاث "أسال" أن يحصل أردوغان على 50.6% من الأصوات، وكيليجدار أوغلو على 46.3%.
وتم إجراء الاستطلاع التابع لمركز أبحاث "أريدا" على 25 ألف شخص، في الفترة من 11 إلى 12 مايو/ أيار الجاري، وأصبح من أوائل استطلاعات الرأي التي أجريت بعد أن أعلن محرم إنجه، مرشح رئاسي آخر، انسحابه من ترشحه قبل الانتخابات بثلاثة أيام.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2023
أردوغان: سنوفر 100 مليار دولار من فاتورة الطاقة لخدمة الشعب
6 مايو, 20:29 GMT
فيما تم إجراء استطلاع مركز أبحاث "أسال" على أكثر من 2000 شخص، في الفترة من 10 إلى 12 مايو.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا يوم 14 مايو الجاري، ومن المقرر أن تقام الجولة الثانية في 28 مايو، والتي ستجرى في حال عدم حصول أي مرشح على 50% من الأصوات.
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