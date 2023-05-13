https://sputnikarabic.ae/20230513/الخارجية-الإيرانية-تستدعي-السفير-العراقي-في-طهران-1077003342.html

الخارجية الإيرانية تستدعي السفير العراقي في طهران

الخارجية الإيرانية تستدعي السفير العراقي في طهران

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس السبت، السفير العراقي لدى طهران، احتجاجا على مشاركة قادة من المعارضة الكردية الإيرانية في مؤتمر رسمي بإقليم كردستان... 13.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-13T23:33+0000

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ونقلت وكالة فارس، مساء السبت، عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن وزارته استدعت السفير العراقي لدى طهران، نصير عبد المحسن عبد الله، لتسليمه مذكرة احتجاج شديدة ردا على دعوة "أعضاء في مجموعات انفصالية" إلى مؤتمر رسمي في إقليم كردستان العراق.وأفاد كنعاني بأنه من أسباب استدعاء السفير العراقي لدى طهران "استمرار بعض تحركات الفصائل الكردية الإيرانية المعارضة التي وصفها بأنها إرهابية"، مؤكدا أن هذه الإجراءات "تتنافى مع الاتفاقية الأمنية المبرمة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق".وبدوره، أكد السفير العراقي لدى طهران، نصير عبد المحسن عبد الله، أنه سينقل الاحتجاج الإيراني إلى حكومته.ويشار إلى أنه في شهر مارس/آذار الماضي، وقَّع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اتفاقية التعاون الأمني ​​المشترك بين بلاده وإيران، مع علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإراني، بحضور قاسم الأعرجي، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء العراقي.وفي سياق متصل، أجرى رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، السبت الماضي، مباحثات مع وزير الطاقة الإيراني، علي أكبر محرابيان، بشأن ملفي الكهرباء وشح المياه.كما أكد السوداني، في بيان صادر عن مجلس الوزراء، أن بلاده ماضية في التواصل الاقتصادي مع دول المنطقة، قائلا: "العراق ماضٍ في التواصل الاقتصادي إقليميا، في مجال الطاقة وخطط مواجهة التغيرات المناخية وآثارها البيئية والاقتصادية".

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