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https://sputnikarabic.ae/20230513/السوداني-بعد-دحر-داعش-العراقيوان-قادرون-على-الانتصار-في-ميدان-الإعمار-1077001458.html
السوداني: بعد دحر "داعش"... العراقيوان قادرون على الانتصار في ميدان الإعمار
السوداني: بعد دحر "داعش"... العراقيوان قادرون على الانتصار في ميدان الإعمار
أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن بلاده بعدما تمكنت من دحر عصابات تنظيم "داعش" الإرهابي، باتت قادرة على الانتصار في ميدان الإعمار. 13.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-13T19:59+0000
2023-05-13T19:59+0000
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جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال رئيس الوزراء إن حكومته جادة في التوصل لحلول جذرية للمشكلات الخدمية والمعيشية التي تواجه المواطنين.وأوضح أنها تتبنى نهج الإصلاح بشكل حقيقي وتتجه إلى التطبيق الواقعي، مؤكدا في الوقت ذاته أنها لا تستثمر في الخلافات السياسية والمجتمعية.وأضاف السوداني أن "العراقيين تمكنوا من دحر عصابات "داعش" الإرهابية (محظور في روسيا ودول أخرى)، والانتصار عليها، وهي أعتى زمرة همجية، وهم اليوم قادرون على الانتصار في ميدان الإعمار والبناء".وكان العراق قد أعلن، في عام 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.ولا تزال القوات الأمنية العراقية تلاحق فلول التنظيم التي تحاول تنفيذ عمليات إرهابية في مناطق مختلفة من البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230513/العراق-يعلن-إجلاء-429-مواطنا-من-السودان-1076998209.html
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الأخبار, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي
الأخبار, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي

السوداني: بعد دحر "داعش"... العراقيوان قادرون على الانتصار في ميدان الإعمار

19:59 GMT 13.05.2023
© AP Photo / photo from the Iraqi parliamentرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2023
© AP Photo / photo from the Iraqi parliament
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أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن بلاده بعدما تمكنت من دحر عصابات تنظيم "داعش" الإرهابي، باتت قادرة على الانتصار في ميدان الإعمار.
جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
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وقال رئيس الوزراء إن حكومته جادة في التوصل لحلول جذرية للمشكلات الخدمية والمعيشية التي تواجه المواطنين.
وأوضح أنها تتبنى نهج الإصلاح بشكل حقيقي وتتجه إلى التطبيق الواقعي، مؤكدا في الوقت ذاته أنها لا تستثمر في الخلافات السياسية والمجتمعية.
وأضاف السوداني أن "العراقيين تمكنوا من دحر عصابات "داعش" الإرهابية (محظور في روسيا ودول أخرى)، والانتصار عليها، وهي أعتى زمرة همجية، وهم اليوم قادرون على الانتصار في ميدان الإعمار والبناء".
وكان العراق قد أعلن، في عام 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.
ولا تزال القوات الأمنية العراقية تلاحق فلول التنظيم التي تحاول تنفيذ عمليات إرهابية في مناطق مختلفة من البلاد.
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