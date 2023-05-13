https://sputnikarabic.ae/20230513/تركيا-تعلن-تحييد-5-مسلحين-في-شمال-سوريا-1076991419.html
تركيا تعلن تحييد 5 مسلحين في شمال سوريا
تركيا تعلن تحييد 5 مسلحين في شمال سوريا
أعلنت السلطات التركية تحييد 5 مسلحين من تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي"، في شمال سوريا. 13.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-13T13:49+0000
2023-05-13T13:49+0000
2023-05-13T13:50+0000
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جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، بحسب وكالة "الأناضول".وقالت الوزارة إن الجيش التركي تمكن من تحييد "الإرهابيين الخمسة"، في منطقة عملية نبع السلام.وأكدت وزارة الدفاع أن قواتها تواصل بحزم كفاحها ضد "الإرهاب والإرهابيين في كل مكان".وقبل أيام، كشفت مصادر أمنية أن الاستخبارات التركية ألقت القبض على 4 "إرهابيين" في سوريا، من بينهم شهاب واريش، المعروف بوالي تنظيم "داعش" السابق في تركيا.جاء ذلك في أعقاب إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن جهاز المخابرات التركي (MIT)، حيّد زعيم تنظيم "داعش" خلال عملية أمنية في سوريا.
https://sputnikarabic.ae/20230510/تركيا-تعلن-إنقاذ-46-مهاجرا-في-مياهها-الإقليمية-1076887811.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, الجيش التركي, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, الجيش التركي, العالم, أخبار العالم الآن
تركيا تعلن تحييد 5 مسلحين في شمال سوريا
13:49 GMT 13.05.2023 (تم التحديث: 13:50 GMT 13.05.2023) تابعنا عبر
أعلنت السلطات التركية تحييد 5 مسلحين من تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي"، في شمال سوريا.
جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، بحسب وكالة
"الأناضول".
وقالت الوزارة إن الجيش التركي
تمكن من تحييد "الإرهابيين الخمسة"، في منطقة عملية نبع السلام.
وأكدت وزارة الدفاع أن قواتها تواصل بحزم كفاحها ضد "الإرهاب والإرهابيين في كل مكان".
وقبل أيام، كشفت مصادر أمنية أن الاستخبارات التركية ألقت القبض على 4 "إرهابيين" في سوريا، من بينهم شهاب واريش، المعروف بوالي تنظيم "داعش" السابق في تركيا.
جاء ذلك في أعقاب إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن جهاز المخابرات التركي (MIT)، حيّد زعيم تنظيم "داعش" خلال عملية أمنية في سوريا.