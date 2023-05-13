عربي
https://sputnikarabic.ae/20230513/تركيا-تعلن-تحييد-5-مسلحين-في-شمال-سوريا-1076991419.html
تركيا تعلن تحييد 5 مسلحين في شمال سوريا
تركيا تعلن تحييد 5 مسلحين في شمال سوريا
أعلنت السلطات التركية تحييد 5 مسلحين من تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي"، في شمال سوريا. 13.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-13T13:49+0000
2023-05-13T13:50+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار سوريا اليوم
الجيش التركي
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/0d/1048107410_0:25:1200:700_1920x0_80_0_0_1b4c33ab11ef2ec2c9402457a26e94ff.jpg
جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، بحسب وكالة "الأناضول".وقالت الوزارة إن الجيش التركي تمكن من تحييد "الإرهابيين الخمسة"، في منطقة عملية نبع السلام.وأكدت وزارة الدفاع أن قواتها تواصل بحزم كفاحها ضد "الإرهاب والإرهابيين في كل مكان".وقبل أيام، كشفت مصادر أمنية أن الاستخبارات التركية ألقت القبض على 4 "إرهابيين" في سوريا، من بينهم شهاب واريش، المعروف بوالي تنظيم "داعش" السابق في تركيا.جاء ذلك في أعقاب إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن جهاز المخابرات التركي (MIT)، حيّد زعيم تنظيم "داعش" خلال عملية أمنية في سوريا.
https://sputnikarabic.ae/20230510/تركيا-تعلن-إنقاذ-46-مهاجرا-في-مياهها-الإقليمية-1076887811.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/0d/1048107410_267:0:1200:700_1920x0_80_0_0_1f457e3a1faa1fe7a5530744e09e6782.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, الجيش التركي, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, الجيش التركي, العالم, أخبار العالم الآن

تركيا تعلن تحييد 5 مسلحين في شمال سوريا

13:49 GMT 13.05.2023 (تم التحديث: 13:50 GMT 13.05.2023)
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMANأقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش التركي
أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2023
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMAN
تابعنا عبرTelegram
أعلنت السلطات التركية تحييد 5 مسلحين من تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي"، في شمال سوريا.
جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، بحسب وكالة "الأناضول".
عناصر الشرطة اليونانية تقف أمام مدخل الحدود التركية اليونانية في كاستانيي (إفروس)، 28 فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
تركيا تعلن إنقاذ 46 مهاجرا في مياهها الإقليمية
10 مايو, 16:12 GMT
وقالت الوزارة إن الجيش التركي تمكن من تحييد "الإرهابيين الخمسة"، في منطقة عملية نبع السلام.
وأكدت وزارة الدفاع أن قواتها تواصل بحزم كفاحها ضد "الإرهاب والإرهابيين في كل مكان".
وقبل أيام، كشفت مصادر أمنية أن الاستخبارات التركية ألقت القبض على 4 "إرهابيين" في سوريا، من بينهم شهاب واريش، المعروف بوالي تنظيم "داعش" السابق في تركيا.
جاء ذلك في أعقاب إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن جهاز المخابرات التركي (MIT)، حيّد زعيم تنظيم "داعش" خلال عملية أمنية في سوريا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы спецназа Ахмат на кременском участке фронта в Донбассе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:15 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو07:35 GMTВоеннослужащие ВС РФ подготавливают к работе беспилотный летательный аппарат Орлан-10У в южном секторе СВО. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:00 GMTВоеннослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11 مايو, 15:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала