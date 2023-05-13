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https://sputnikarabic.ae/20230513/صاروخ-من-غزة-يستهدف-ساحة-سيارات-في-نتيفوت-جنوبي-إسرائيل-1076994868.html
صاروخ من غزة يستهدف ساحة سيارات في نتيفوت جنوبي إسرائيل
صاروخ من غزة يستهدف ساحة سيارات في نتيفوت جنوبي إسرائيل
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، وقوع أضرار مادية في ساحة لانتظار السيارات في مستوطنة نتيفوت جنوبي إسرائيل، جراء سقوط صاروخ انطلق من قطاع غزة. 13.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-13T15:37+0000
2023-05-13T15:37+0000
أخبار فلسطين اليوم
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أخبار إسرائيل اليوم
التصعيد السياسي والعسكري في قطاع غزة
العالم العربي
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وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، في تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر"، إن الحادث لم يتسبب في وقوع إصابات.وأشارت القناة الـ 12 الإسرائيلية، إلى أن الحادث أسفر عن تضرر مبنى، بينما سمع دوي صفارات الإنذار في نتيفوت.يأتي هذا في الوقت الذي تتواصل فيه العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي، ويستمر قصف الفصائل الفلسطينية لعدد من البلدات والمدن الإسرائيلية.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 33 فلسطينيا قتلوا، وأصيب 147 مواطنا، 60 في المئة منهم نساء وأطفال، هي حصيلة القصف الإسرائيلي المستمر والمتواصل على قطاع غزة.وأشارت مصادر إعلامية فلسطينية في قطاع غزة، إلى أن الطائرات الإسرائيلية قصفت، خلال فجر وصباح اليوم، ثلاثة منازل في محافظتي غزة والشمال، منذ الإعلان عن فشل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار الليلة الماضية.من جهتها، أطلقت الفصائل الفلسطينية، فجر اليوم السبت، رشقات صاروخية من قطاع غزة تجاه المدن والمستوطنات الإسرائيلية، ردا على القصف الإسرائيلي المتواصل للقطاع.وفي إحصائية محدثة للأضرار في قطاع غزة، قال مسؤول الإعلام الحكومي، سلامة معروف، في مؤتمر صحفي، إن "القصف الإسرائيلي دمر 15 منزلًا بما مجموعه 51 وحدة سكنية بشكل كلي".كما تضررت 940 وحدة سكنية، منها 49 وحدة، غير صالحة للسكن، حيث بلغت القيمة التقديرية الأولية للخسائر جراء "العدوان" على غزة، قرابة 5 ملايين دولار.كما تعرض القطاع الزراعي لخسائر وأضرار مباشرة تجاوزت قيمتها 3 ملايين دولار، جراء منع تصدير أكثر من 1000 طن من المنتجات الزراعية.
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, التصعيد السياسي والعسكري في قطاع غزة, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, التصعيد السياسي والعسكري في قطاع غزة, العالم العربي

صاروخ من غزة يستهدف ساحة سيارات في نتيفوت جنوبي إسرائيل

15:37 GMT 13.05.2023
© AFP 2023 / Gil Cohen-Magenتداعيات قصف المقاومة الفلسطينية على مدينة تل أبيب، إسرائيل، 11-12 مايو 2021
تداعيات قصف المقاومة الفلسطينية على مدينة تل أبيب، إسرائيل، 11-12 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2023
© AFP 2023 / Gil Cohen-Magen
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، وقوع أضرار مادية في ساحة لانتظار السيارات في مستوطنة نتيفوت جنوبي إسرائيل، جراء سقوط صاروخ انطلق من قطاع غزة.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، في تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر"، إن الحادث لم يتسبب في وقوع إصابات.
وأشارت القناة الـ 12 الإسرائيلية، إلى أن الحادث أسفر عن تضرر مبنى، بينما سمع دوي صفارات الإنذار في نتيفوت.
يأتي هذا في الوقت الذي تتواصل فيه العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي، ويستمر قصف الفصائل الفلسطينية لعدد من البلدات والمدن الإسرائيلية.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 33 فلسطينيا قتلوا، وأصيب 147 مواطنا، 60 في المئة منهم نساء وأطفال، هي حصيلة القصف الإسرائيلي المستمر والمتواصل على قطاع غزة.
وأشارت مصادر إعلامية فلسطينية في قطاع غزة، إلى أن الطائرات الإسرائيلية قصفت، خلال فجر وصباح اليوم، ثلاثة منازل في محافظتي غزة والشمال، منذ الإعلان عن فشل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار الليلة الماضية.
من جهتها، أطلقت الفصائل الفلسطينية، فجر اليوم السبت، رشقات صاروخية من قطاع غزة تجاه المدن والمستوطنات الإسرائيلية، ردا على القصف الإسرائيلي المتواصل للقطاع.
وفي إحصائية محدثة للأضرار في قطاع غزة، قال مسؤول الإعلام الحكومي، سلامة معروف، في مؤتمر صحفي، إن "القصف الإسرائيلي دمر 15 منزلًا بما مجموعه 51 وحدة سكنية بشكل كلي".
كما تضررت 940 وحدة سكنية، منها 49 وحدة، غير صالحة للسكن، حيث بلغت القيمة التقديرية الأولية للخسائر جراء "العدوان" على غزة، قرابة 5 ملايين دولار.
كما تعرض القطاع الزراعي لخسائر وأضرار مباشرة تجاوزت قيمتها 3 ملايين دولار، جراء منع تصدير أكثر من 1000 طن من المنتجات الزراعية.
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