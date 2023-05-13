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https://sputnikarabic.ae/20230513/مقتل-فلسطينيين-اثنين-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-خلال-اقتحامه-مخيم-بلاطة-في-نابلس-1076993671.html
مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم بلاطة في نابلس
مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم بلاطة في نابلس
قُتل فلسطينيان اثنان، وأصيب 3 آخرون، اليوم السبت، "خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي مخيم بلاطة شرق نابلس شمالي الضفة الغربية". 13.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-13T14:46+0000
2023-05-13T14:50+0000
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وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن "الشاب سائد جهاد شاكر مشه (32 عامًا)، والشاب عدنان وسيم يوسف الأعراج (19 عامًا)، استشهدا بالرصاص الحي في الرأس خلال عدوان الاحتلال على مخيم بلاطة في نابلس، إضافة إلى 3 إصابات مستقرة في الرقبة والبطن والفخذ".واقتحمت قوات إسرائيلية خاصة تبعتها قوات كبيرة من الجيش، وسط المخيم وحاصرت منزلا في حارة الجماسين المكتظة بالسكان، حيث اعتلى الجنود أسطح المنازل، ثم طالبت المتواجدين داخل المنزل بتسليم أنفسهم، وهددت بفتح النار عليهم وقصف المنزل حيث فتحت النيران على كل من حاول الاقتراب.كما أسفر القصف الصاروخي من قطاع غزة على إسرائيل عن مقتل إسرائيلي في مدينة رحوفوت (وسط) وإصابة آخرين.طالع أيضا: مقتل فلسطينيين اثنين برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحام مخيم طولكرم... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230511/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-إصابة-جندي-جراء-إطلاق-النار-عليه-خلال-اقتحام-مناطق-في-الضفة-1076898436.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن

مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم بلاطة في نابلس

14:46 GMT 13.05.2023 (تم التحديث: 14:50 GMT 13.05.2023)
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLIاقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين والمعتكفين
اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين والمعتكفين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2023
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
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قُتل فلسطينيان اثنان، وأصيب 3 آخرون، اليوم السبت، "خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي مخيم بلاطة شرق نابلس شمالي الضفة الغربية".
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن "الشاب سائد جهاد شاكر مشه (32 عامًا)، والشاب عدنان وسيم يوسف الأعراج (19 عامًا)، استشهدا بالرصاص الحي في الرأس خلال عدوان الاحتلال على مخيم بلاطة في نابلس، إضافة إلى 3 إصابات مستقرة في الرقبة والبطن والفخذ".
الجيش الإسرائيلي يهدم منزلين شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2023
الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة جندي جراء إطلاق النار عليه خلال اقتحام مناطق في الضفة
11 مايو, 07:09 GMT
واقتحمت قوات إسرائيلية خاصة تبعتها قوات كبيرة من الجيش، وسط المخيم وحاصرت منزلا في حارة الجماسين المكتظة بالسكان، حيث اعتلى الجنود أسطح المنازل، ثم طالبت المتواجدين داخل المنزل بتسليم أنفسهم، وهددت بفتح النار عليهم وقصف المنزل حيث فتحت النيران على كل من حاول الاقتراب.

ويأتي اقتحام مخيم بلاطة في وقت يشهد فيه قطاع غزة، منذ فجر الثلاثاء، قصفا إسرائيليا، أسفر حتى الآن عن مقتل 33 فلسطينيا بينهم 6 أطفال و3 نساء و5 من قادة "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي".

كما أسفر القصف الصاروخي من قطاع غزة على إسرائيل عن مقتل إسرائيلي في مدينة رحوفوت (وسط) وإصابة آخرين.
طالع أيضا: مقتل فلسطينيين اثنين برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحام مخيم طولكرم... فيديو
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