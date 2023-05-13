https://sputnikarabic.ae/20230513/إسرائيل-تمدد-خطة-إجلاء-مواطنيها-من-مستوطنات-غلاف-غزة-1076992270.html
إسرائيل تمدد خطة إجلاء مواطنيها من مستوطنات "غلاف غزة"
إسرائيل تمدد خطة إجلاء مواطنيها من مستوطنات "غلاف غزة"
أعلنت إسرائيل، اليوم السبت، تمديد خطة إجلاء مواطنيها من مستوطنات ما يسمى "غلاف غزة"، حتى يوم الثلاثاء. 13.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-13T14:15+0000
2023-05-13T14:15+0000
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التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
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ومنذ بداية جولة التصعيد الحالية، شرعت إسرائيل في نقل الآلاف من مواطنيها في الجنوب إلى فنادق في وسط وشمال البلاد، في وقت تطلق فيه الفصائل الفلسطينية رشقات صاروخية على مستوطنات الغلاف، ردا على شن غارات إسرائيلية مدمرة على القطاع.وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "مددت وزارة الدفاع الإسرائيلية حتى يوم الثلاثاء برنامج إجلاء سكان غلاف غزة من منازلهم، والذي يسمح للسكان بأخذ استراحة في بيوت الضيافة في جميع أنحاء البلاد".ومنذ فجر الثلاثاء الماضي، تشن إسرائيل عملية عسكرية على قطاع غزة أطلقت عليها اسم "الدرع والسهم"، فيما بدأت الفصائل الفلسطينية يوم الأربعاء الماضي، إطلاق رشقات صاروخية تجاه الأراضي الإسرائيلية، وسّعت خلالها دائرة النار لتصل إلى تل أبيب ومناطق أخرى وسط البلاد.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، منذ فجر الثلاثاء، عن مقتل 33 فلسطينيا بينهم 6 أطفال و3 نساء، و6 من قادة "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، فيما أسفر القصف الصاروخي من قطاع غزة على إسرائيل عن مقتل إسرائيلي في مدينة رحوفوت (وسط) وإصابة آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20230513/قناة-إسرائيلية-الجهاد-تريد-استمرار-إطلاق-النار-حتى-مسيرة-الأعلام-1076991591.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
إسرائيل تمدد خطة إجلاء مواطنيها من مستوطنات "غلاف غزة"
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أعلنت إسرائيل، اليوم السبت، تمديد خطة إجلاء مواطنيها من مستوطنات ما يسمى "غلاف غزة"، حتى يوم الثلاثاء.
ومنذ بداية جولة التصعيد الحالية، شرعت إسرائيل في نقل الآلاف من مواطنيها في الجنوب إلى فنادق في وسط وشمال البلاد، في وقت تطلق فيه الفصائل الفلسطينية رشقات صاروخية على مستوطنات الغلاف، ردا على شن غارات إسرائيلية مدمرة على القطاع.
وقالت صحيفة
"يديعوت أحرونوت" العبرية: "مددت وزارة الدفاع الإسرائيلية حتى يوم الثلاثاء برنامج إجلاء سكان غلاف غزة من منازلهم، والذي يسمح للسكان بأخذ استراحة في بيوت الضيافة في جميع أنحاء البلاد".
ومنذ فجر الثلاثاء الماضي، تشن إسرائيل عملية عسكرية على قطاع غزة أطلقت عليها اسم "الدرع والسهم"، فيما بدأت الفصائل الفلسطينية يوم الأربعاء الماضي، إطلاق رشقات صاروخية تجاه الأراضي الإسرائيلية، وسّعت خلالها دائرة النار لتصل إلى تل أبيب ومناطق أخرى وسط البلاد.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة
، منذ فجر الثلاثاء، عن مقتل 33 فلسطينيا بينهم 6 أطفال و3 نساء، و6 من قادة "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، فيما أسفر القصف الصاروخي من قطاع غزة على إسرائيل عن مقتل إسرائيلي
في مدينة رحوفوت (وسط) وإصابة آخرين.