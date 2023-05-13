عربي
https://sputnikarabic.ae/20230513/عن-طريق-الخطأ-الجيش-الإسرائيلي-يسقط-طائرة-مسيرة-تابعة-له-على-حدود-غزة-1076997889.html
عن طريق الخطأ... الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة مسيرة تابعة له على حدود غزة
عن طريق الخطأ... الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة مسيرة تابعة له على حدود غزة
أسقط الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، طائرة مسيرة تابعة له على حدود قطاع غزة عن طريق الخطأ. 13.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-13T17:26+0000
2023-05-13T17:26+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/07/0d/1049565227_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_1e4ee8ed1c70780181068c5c67e56ae3.jpg
وقال الجيش، في بيان نشره في حسابه على "تويتر": "أسقطت قوات الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم طائرة مسيرة تابعة لها قرب حدود قطاع غزة".وأضاف: "سقطت الطائرة فوق الأراضي الإسرائيلية، ويجري التحقيق في الحادث".من جانبها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، في تغريدة لها على "تويتر"، إن الجيش أسقط الطائرة المسيرة التابعة له عن طريق "خطأ في التشخيص".وغالبا ما يستخدم الجيش الإسرائيلي الطائرات المسيرة في تنفيذ هجمات ضد أهداف تابعة للفصائل المسلحة الفلسطينية، أو لأغراض الاستطلاع والتجسس.في سياق متصل، قال الجيش في بيان له مساء اليوم، إن طائراته قصفت ستة مقار عمليات يستخدمها نشطاء وحدة الصواريخ التابعة لحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة.وتابع موضحا: "كانت المقار بمثابة وحدة التخطيط والسيطرة على إطلاق الصواريخ الموجهة نحو إسرائيل، واستُخدمت إحداها لإدارة العمليات في عمليتي "حارس الأسوار" (في مايو 2021) و"الفجر الصادق" (5-7 أغسطس 2022)".يأتي ذلك فيما تواصل الفصائل الفلسطينية، إطلاق رشقات صاروخية تجاه مناطق إسرائيلية، تشمل منطقة "غلاف غزة" المحاذية للقطاع، وصولا إلى مناطق في وسط إسرائيل.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان منفصل، إنه حتى الساعة الرابعة بالتوقيت المحلي (الواحدة ظهرا بتوقيت غرينتش)، تم إطلاق 1234 صاروخا من القطاع، اجتاز 976 منها الحدود وتم اعتراض 373 منها، مشيرا إلى أن مقاتلاته نفذت 371 هجوما على أهداف في قطاع غزة.ومنذ فجر الثلاثاء الماضي، تشن إسرائيل عملية عسكرية على قطاع غزة أطلقت عليها اسم "الدرع والسهم"، فيما بدأت الفصائل الفلسطينية يوم الأربعاء، إطلاق رشقات صاروخية تجاه الأراضي الإسرائيلية، وسّعت خلالها دائرة النار لتصل إلى تل أبيب ومناطق أخرى وسط البلاد.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، منذ فجر الثلاثاء، عن مقتل 33 فلسطينيا بينهم 6 أطفال و3 نساء، و6 من قادة "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، فيما أسفر القصف الصاروخي من قطاع غزة على إسرائيل عن مقتل إسرائيلي في مدينة رحوفوت (وسط) وإصابة آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20230513/الجيش-الإسرائيلي-استمرار-إطلاق-الجهاد-للصواريخ-من-غزة-يسمح-لنا-بزيادة-الإنجازات-1076995534.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/07/0d/1049565227_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_9d0bb85b86735b810d0b9d9500d8d99f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي

عن طريق الخطأ... الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة مسيرة تابعة له على حدود غزة

17:26 GMT 13.05.2023
© AFP 2023 / -طائرة مسيرة إسرائيلية طراز هيرميس 900 ستار لاينر
طائرة مسيرة إسرائيلية طراز هيرميس 900 ستار لاينر - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2023
© AFP 2023 / -
تابعنا عبرTelegram
أسقط الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، طائرة مسيرة تابعة له على حدود قطاع غزة عن طريق الخطأ.
وقال الجيش، في بيان نشره في حسابه على "تويتر": "أسقطت قوات الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم طائرة مسيرة تابعة لها قرب حدود قطاع غزة".
وأضاف: "سقطت الطائرة فوق الأراضي الإسرائيلية، ويجري التحقيق في الحادث".
من جانبها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، في تغريدة لها على "تويتر"، إن الجيش أسقط الطائرة المسيرة التابعة له عن طريق "خطأ في التشخيص".
وغالبا ما يستخدم الجيش الإسرائيلي الطائرات المسيرة في تنفيذ هجمات ضد أهداف تابعة للفصائل المسلحة الفلسطينية، أو لأغراض الاستطلاع والتجسس.
في سياق متصل، قال الجيش في بيان له مساء اليوم، إن طائراته قصفت ستة مقار عمليات يستخدمها نشطاء وحدة الصواريخ التابعة لحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة.
إطلاق صواريخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل، اليوم الأربعاء، 5 مايو/ آيار 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2023
الجيش الإسرائيلي: استمرار إطلاق "الجهاد" للصواريخ من غزة يسمح لنا "بزيادة الإنجازات"
15:48 GMT
وتابع موضحا: "كانت المقار بمثابة وحدة التخطيط والسيطرة على إطلاق الصواريخ الموجهة نحو إسرائيل، واستُخدمت إحداها لإدارة العمليات في عمليتي "حارس الأسوار" (في مايو 2021) و"الفجر الصادق" (5-7 أغسطس 2022)".
يأتي ذلك فيما تواصل الفصائل الفلسطينية، إطلاق رشقات صاروخية تجاه مناطق إسرائيلية، تشمل منطقة "غلاف غزة" المحاذية للقطاع، وصولا إلى مناطق في وسط إسرائيل.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان منفصل، إنه حتى الساعة الرابعة بالتوقيت المحلي (الواحدة ظهرا بتوقيت غرينتش)، تم إطلاق 1234 صاروخا من القطاع، اجتاز 976 منها الحدود وتم اعتراض 373 منها، مشيرا إلى أن مقاتلاته نفذت 371 هجوما على أهداف في قطاع غزة.
ومنذ فجر الثلاثاء الماضي، تشن إسرائيل عملية عسكرية على قطاع غزة أطلقت عليها اسم "الدرع والسهم"، فيما بدأت الفصائل الفلسطينية يوم الأربعاء، إطلاق رشقات صاروخية تجاه الأراضي الإسرائيلية، وسّعت خلالها دائرة النار لتصل إلى تل أبيب ومناطق أخرى وسط البلاد.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، منذ فجر الثلاثاء، عن مقتل 33 فلسطينيا بينهم 6 أطفال و3 نساء، و6 من قادة "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، فيما أسفر القصف الصاروخي من قطاع غزة على إسرائيل عن مقتل إسرائيلي في مدينة رحوفوت (وسط) وإصابة آخرين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы спецназа Ахмат на кременском участке фронта в Донбассе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:15 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو07:35 GMTВоеннослужащие ВС РФ подготавливают к работе беспилотный летательный аппарат Орлан-10У в южном секторе СВО. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:00 GMTВоеннослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11 مايو, 15:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала