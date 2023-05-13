عن طريق الخطأ... الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة مسيرة تابعة له على حدود غزة
© AFP 2023 / -طائرة مسيرة إسرائيلية طراز هيرميس 900 ستار لاينر
© AFP 2023 / -
أسقط الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، طائرة مسيرة تابعة له على حدود قطاع غزة عن طريق الخطأ.
وقال الجيش، في بيان نشره في حسابه على "تويتر": "أسقطت قوات الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم طائرة مسيرة تابعة لها قرب حدود قطاع غزة".
وأضاف: "سقطت الطائرة فوق الأراضي الإسرائيلية، ويجري التحقيق في الحادث".
רחפן צה״לי הופל על ידי כוחות צה"ל מוקדם יותר היום בסמוך לגבול רצועת עזה.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 13, 2023
הכלי נפל בשטח ישראל, האירוע מתוחקר
من جانبها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، في تغريدة لها على "تويتر"، إن الجيش أسقط الطائرة المسيرة التابعة له عن طريق "خطأ في التشخيص".
בעקבות טעות בזיהוי: צה"ל הפיל רחפן ישראלי בסמוך לגבול עם רצועת עזה@Doron_Kadosh— גלצ (@GLZRadio) May 13, 2023
وغالبا ما يستخدم الجيش الإسرائيلي الطائرات المسيرة في تنفيذ هجمات ضد أهداف تابعة للفصائل المسلحة الفلسطينية، أو لأغراض الاستطلاع والتجسس.
في سياق متصل، قال الجيش في بيان له مساء اليوم، إن طائراته قصفت ستة مقار عمليات يستخدمها نشطاء وحدة الصواريخ التابعة لحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة.
وتابع موضحا: "كانت المقار بمثابة وحدة التخطيط والسيطرة على إطلاق الصواريخ الموجهة نحو إسرائيل، واستُخدمت إحداها لإدارة العمليات في عمليتي "حارس الأسوار" (في مايو 2021) و"الفجر الصادق" (5-7 أغسطس 2022)".
כלי טיס של צה"ל תקפו לפני זמן קצר שש מפקדות מבצעיות ששימשו פעילים של היחידה הרקטית בארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני ברצועת עזה. המפקדות שימשו את היחידה לתכנון ושליטה על הירי הרקטי שמכוון לעבר שטח ישראל, ומאחת מהן התנהלה לחימה במבצעים "שומר החומות" ו"עלות השחר">> pic.twitter.com/CxtDZu13vu— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 13, 2023
يأتي ذلك فيما تواصل الفصائل الفلسطينية، إطلاق رشقات صاروخية تجاه مناطق إسرائيلية، تشمل منطقة "غلاف غزة" المحاذية للقطاع، وصولا إلى مناطق في وسط إسرائيل.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان منفصل، إنه حتى الساعة الرابعة بالتوقيت المحلي (الواحدة ظهرا بتوقيت غرينتش)، تم إطلاق 1234 صاروخا من القطاع، اجتاز 976 منها الحدود وتم اعتراض 373 منها، مشيرا إلى أن مقاتلاته نفذت 371 هجوما على أهداف في قطاع غزة.
לכל העדכונים והתיעודים מהמבצע:https://t.co/v4d3ZHViXN pic.twitter.com/e1p3WbeRPE— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 13, 2023
ومنذ فجر الثلاثاء الماضي، تشن إسرائيل عملية عسكرية على قطاع غزة أطلقت عليها اسم "الدرع والسهم"، فيما بدأت الفصائل الفلسطينية يوم الأربعاء، إطلاق رشقات صاروخية تجاه الأراضي الإسرائيلية، وسّعت خلالها دائرة النار لتصل إلى تل أبيب ومناطق أخرى وسط البلاد.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، منذ فجر الثلاثاء، عن مقتل 33 فلسطينيا بينهم 6 أطفال و3 نساء، و6 من قادة "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، فيما أسفر القصف الصاروخي من قطاع غزة على إسرائيل عن مقتل إسرائيلي في مدينة رحوفوت (وسط) وإصابة آخرين.