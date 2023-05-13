https://sputnikarabic.ae/20230513/نصرالله-يرد-لأول-مرة-على-اتهام-حزب-الله-بـتهريب-الكبتاغون-إلى-دول-عربية-1076978173.html

نصرالله يرد لأول مرة على اتهام "حزب الله" بـ"تهريب الكبتاغون" إلى دول عربية

نصرالله يرد لأول مرة على اتهام "حزب الله" بـ"تهريب الكبتاغون" إلى دول عربية

رد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، على "اتهام الحزب بالتعامل مع تجار مخدرات لتهريب "الكبتاغون" إلى دول عربية"، واصفا هذه الاتهامات... 13.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-13T07:26+0000

2023-05-13T07:26+0000

2023-05-13T07:26+0000

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وقال نصرالله، في كلمة له، بمناسبة الذكرى السنوية لمقتل مصطفى بدر الدين: "مع كل حادثة تحصل يتم اتهام حزب الله بتجارة الكبتاغون وكل ذلك كذب وخيانة وقلة أخلاق"، معتبرا أنه لولا "دور حزب الله" لما تمكنت الحكومة اللبنانية من مواجهة تجار المخدرات.وتابع: "موقفنا الشرعي والجهادي يرفض الاستعانة بمهربي المخدرات لنقل سلاح المقاومة".وربطت وسائل إعلام، "حزب الله" بمهرب المخدرات، مرعي الرمثان، الذي قُتل بغارة حوية جنوبي سوريا قبل أيام، واتهمت "حزب الله، بأنه المسؤول الرئيسي عن تهريب حبوب "الكبتاغون" إلى عدد من الدول العربية عبر سوريا.وأحبطت عناصر الجيش الأردني، الأحد الماضي، على واجهتيها الشمالية والشرقية، محاولتي تسلل وتهريب كميات من الأسلحة والمواد المخدرة قادمة من سوريا.واستهدف طيران مجهول، فجر الاثنين الماضي، مبان مهجورة يرجح استخدامها كنقاط تخزين وانطلاق لتهريب المخدرات، في المنطقة الحدودية السورية الأردنية، في ريفي درعا والسويداء جنوبي سوريا.وقال مراسل "سبوتنيك" في درعا، إن "طيرانا مجهولا يرجح أنه تابع لسلاح الجو الملكي الأردني، استهدف فجر اليوم مبنى مهجورا قرب محطة التنقية في محيط قرية خراب الشحم، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، في ريف درعا الغربي".

https://sputnikarabic.ae/20230508/الصفدي-عن-أنباء-قصف-أردني-في-سوريا-أي-خطوة-يتخذها-الأردن-لحماية-أمنه-سيعلنها-في-الوقت-المناسب-1076786679.html

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