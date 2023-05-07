https://sputnikarabic.ae/20230507/الجيش-الأردني-يحبط-محاولتي-تسلل-وتهريب-مخدرات-من-سوريا-1076770887.html
الجيش الأردني يحبط محاولتي تسلل وتهريب مخدرات من سوريا
الجيش الأردني يحبط محاولتي تسلل وتهريب مخدرات من سوريا
أحبطت عناصر الجيش الأردني، اليوم الأحد، على واجهتيها الشمالية والشرقية، محاولتي تسلل وتهريب كميات من الأسلحة والمواد المخدرة قادمة من سوريا. 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T20:51+0000
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ونقل موقع "رؤيا" الإخباري عن مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قوله "إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة مجموعة من المهربين على الواجهتين الشمالية والشرقية اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".وأضاف المصدر أنه تم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك والرماية المباشرة عليهم، ما أدى إلى تراجع المهربين إلى داخل العمق السوري.وعثرت عناصر الجيش الأردني بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة العسكرية الشرقية، على (1,200,000) حبة كبتاغون، و(500) كف حشيش و(400) شريط جاليكا، وأسلحة نارية نوع كلاشنكوف عدد (5) وكميات من الذخائر.من ناحية أخرى عثر رجال المنطقة العسكرية الشمالية الأردنية على (300000) حبة كبتاغون ونصف كيلو غرام من مادة الكريستال وأسلحة نارية نوع كلاشنكوف عدد (3) وكميات من الذخائر، فيما تم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.واختتم المصدر بالتأكيد على جاهزية القوات المسلحة الأردنية للتعامل دائما مع محاولات التسلل والتهريب بكل قوة وحزم، ومع أي تهديد على الواجهات الحدودية، ومواجهة أية مخططات تهدد أمن الوطن وترويع مواطنيه وزعزعة أمنه.
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
العالم العربي, أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
الجيش الأردني يحبط محاولتي تسلل وتهريب مخدرات من سوريا
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أحبطت عناصر الجيش الأردني، اليوم الأحد، على واجهتيها الشمالية والشرقية، محاولتي تسلل وتهريب كميات من الأسلحة والمواد المخدرة قادمة من سوريا.
ونقل موقع
"رؤيا" الإخباري عن مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قوله "إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة مجموعة من المهربين على الواجهتين الشمالية والشرقية اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".
وأضاف المصدر أنه تم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك والرماية المباشرة عليهم، ما أدى إلى تراجع المهربين إلى داخل العمق السوري.
وعثرت عناصر الجيش الأردني بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة العسكرية الشرقية، على (1,200,000) حبة كبتاغون
، و(500) كف حشيش و(400) شريط جاليكا، وأسلحة نارية نوع كلاشنكوف عدد (5) وكميات من الذخائر.
من ناحية أخرى عثر رجال المنطقة العسكرية الشمالية الأردنية على (300000) حبة كبتاغون ونصف كيلو غرام من مادة الكريستال وأسلحة نارية نوع كلاشنكوف عدد (3) وكميات من الذخائر، فيما تم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.
واختتم المصدر بالتأكيد على جاهزية القوات المسلحة الأردنية
للتعامل دائما مع محاولات التسلل والتهريب بكل قوة وحزم، ومع أي تهديد على الواجهات الحدودية، ومواجهة أية مخططات تهدد أمن الوطن وترويع مواطنيه وزعزعة أمنه.