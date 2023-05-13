https://sputnikarabic.ae/20230513/وزير-الاقتصاد-الإيراني-من-السعودية-حكومتنا-ترحب-بتوثيق-العلاقات-مع-الجيران-والدول-العربية-1076983157.html
وزير الاقتصاد الإيراني من السعودية: حكومتنا ترحب بتوثيق العلاقات مع الجيران والدول العربية
وزير الاقتصاد الإيراني من السعودية: حكومتنا ترحب بتوثيق العلاقات مع الجيران والدول العربية
أعلن وزير الاقتصاد الإيراني، إحسان خندوزي، اليوم السبت، أنه "اجتمع خلال وجوده في السعودية مع وزير الاقتصاد السعودي، وأوضح التفاصيل المتعلقة بتوثيق وتوطيد... 13.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-13T10:09+0000
2023-05-13T10:09+0000
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وقال خندوزي، في تصريحات مع صحيفة "الشرق الأوسط"، إنه "حان الوقت لتلعب المنطقة والقارة الآسيوية دورا أكبر في المجال الاقتصادي العالمي".وأضاف أنه "نظرا لسياسة الحكومة الإيرانية الجديدة فإننا نرحب بكل ما يتعلق بتوثيق العلاقات مع الجيران والدول العربية وتطوير هذه العلاقات بشكل متميز، ومن ذلك توطيد العلاقة مع السعودية".وأعرب الوزير الإيراني، عن شكره لهذه الفرصة التي أتيحت له والوفد المرافق معه للمشاركة في اجتماع البنك الإسلامي للتنمية الذي يعقد في مدينة جدة غربي السعودية وعلى مدار 4 أيام.وأعلنت الرياض وطهران في مارس/ آذار الماضي، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بعد سنوات من القطيعة.وجرى التوافق بين الدولتين بوساطة الصين التي لعبت دورا مهما في إتمامه، وكانت أحد الموقعين على البيان المشترك للدولتين.يذكر أنه تم قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 2016، بعدما هاجم محتجون إيرانيون المقار الدبلوماسية السعودية في إيران بعدما قامت السلطات السعودية بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.
https://sputnikarabic.ae/20230513/وزير-الخارجية-السعودي-المملكة-جادة-لتحسين-العلاقة-مع-إيران-1076976789.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, السعودية, الأخبار, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, السعودية, الأخبار, العالم
وزير الاقتصاد الإيراني من السعودية: حكومتنا ترحب بتوثيق العلاقات مع الجيران والدول العربية
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أعلن وزير الاقتصاد الإيراني، إحسان خندوزي، اليوم السبت، أنه "اجتمع خلال وجوده في السعودية مع وزير الاقتصاد السعودي، وأوضح التفاصيل المتعلقة بتوثيق وتوطيد العلاقات".
وقال خندوزي، في تصريحات مع صحيفة
"الشرق الأوسط"، إنه "حان الوقت لتلعب المنطقة والقارة الآسيوية دورا أكبر في المجال الاقتصادي العالمي".
وأضاف أنه "نظرا لسياسة الحكومة الإيرانية الجديدة فإننا نرحب بكل ما يتعلق بتوثيق العلاقات مع الجيران والدول العربية وتطوير هذه العلاقات بشكل متميز، ومن ذلك توطيد العلاقة مع السعودية".
وأعرب الوزير الإيراني، عن شكره لهذه الفرصة التي أتيحت له والوفد المرافق معه للمشاركة في اجتماع البنك الإسلامي للتنمية الذي يعقد في مدينة جدة غربي السعودية وعلى مدار 4 أيام.
وأعلنت الرياض وطهران في مارس/ آذار الماضي، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بعد سنوات من القطيعة
.
وجرى التوافق بين الدولتين بوساطة الصين
التي لعبت دورا مهما في إتمامه، وكانت أحد الموقعين على البيان المشترك للدولتين.
يذكر أنه تم قطع العلاقات الدبلوماسية
بين البلدين في عام 2016، بعدما هاجم محتجون إيرانيون المقار الدبلوماسية السعودية في إيران بعدما قامت السلطات السعودية بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.